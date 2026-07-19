ETV Bharat / state

থানা থেকে বেরতেই হুমায়ুনের চওড়া হাসি, বললেন 'পাস্ট ইস পাস্ট'

নওদার AJUP-র বিধায়ক হুমায়ুন কবীর থানা থেকে বেরলেন হাসিমুখে ৷ নওদার দোর্দণ্ডপ্রতাপ নেতার সঙ্গে 5 ঘণ্টা ধরে কী কথা হল পুলিশের ?

HUMAYUN KABIR
হুমায়ুন কবীর (ইটিভি ভারত)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : July 19, 2026 at 9:35 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

শক্তিপুর (মুর্শিদাবাদ), 19 জুলাই: পাঁচ ঘণ্টা জিজ্ঞাসাবাদের পর থানা থেকে বেরলেন হুমায়ুন কবীরকে ৷ রবিবার এ এক অন্য হুমায়ুন কবীরকে দেখা গেল। মুখে পুলিশকর্মীদের প্রশংসা। তদন্তকারীদের সওয়াল-জবাবে খুশি আম জনতা উন্নয়ন পার্টির নেতা।

দোর্দণ্ডপ্রতাপ হুমায়ুনের এদিন মুখে নেই কোনও হুঙ্কার, হুঁশিয়ারির বানি। অথচ দিন ক'য়েক আগেই শক্তিপুর থানার ওসির বিরুদ্ধে লক্ষাধিক লোক নিয়ে থানা ঘেরাওয়ের হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন। আজ নিজে মুখে স্বীকার করে নিলেন, "ওসির বিরুদ্ধে আমার কিছু মন্তব্য করায়, থানায় ডাকা হয়েছিল। চারজন পুলিশকর্মীর প্রশ্নের যথারীতি উত্তর দিয়েছি।" ফাউল কথাগুলো তাঁর ভুল হয়েছিল বলেই কার্যত স্বীকার করেছেন নওদার এজেইউপি (AJUP)-র বিধায়ক হুমায়ুন কবীর।

থানা থেকে বেরতেই হুমায়ুনের চওড়া হাসি (ইটিভি ভারত)

প্রথমবার নোটিশ এড়ালেও দ্বিতীয় বারে সাড়া দিলেন হুমায়ুন কবীর। আজ শক্তিপুর থানায় হাজিরা দিলেন হুমায়ুন। তাঁর জন্য আগেই প্রশ্নমালা তৈরি করা ছিল। বেলিডাঙার এসডিপিও ও শক্তিপুর থানার ওসির সামনে বসানো হয়েছে। চলে জিজ্ঞাসাবাদ।

বিতর্কিত মন্তব্যের কারণে রেজিনগর থানায় ও শক্তিপুর থানায় নওদার বিধায়ক হুমায়ুন কবীরের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছিল। সেই পরিপ্রেক্ষিতে তাঁকে রেজিনগর থানা এবং শক্তিপুর থানায় হাজিরার নির্দেশ দেওয়া হয়। রেজিনগর থানায় যথারীতি হাজিরা দিলেও পরপর দুইবার শক্তিপুর থানায় তিনি হাজিরা এড়িয়ে গিয়েছিলেন। রেজিনগরে দ্বিতীয়বার হাজিরা দেওয়ার দিনই হুমায়ুন কবীরের বাড়িতে তৃতীয় দফার নোটিশের পাঠায় শক্তিপুর থানার পুলিশ।

আজ সকাল 11টা 06 মিনিটে তিনি শক্তিপুর থানায় হাজিরা দেন। সাজানো প্রশ্নমালায় পাঁচ ঘণ্টা ধরে চলে জিজ্ঞাসাবাদ। থানার সামনে হাজির ছিলেন হুমায়ুন কবীরের বিশাল সমর্থক। তিনি বেরিয়ে আসতেই সমর্থকরা তাঁর নামে জিন্দাবাদ, জয় ধ্বনি স্লোগাল তোলেন। এরপর থানা চত্বরে সাংবাদিকদের সামনে বলেন, "পাস্ট ইস পাস্ট (অতীত এখন অতীত)। গত 8 মে শক্তিপুর থানার বরদর কুঠির মাঠে আম জনতা উন্নয়ন পার্টির কর্মী সভায় আমি কিছু কথা বলেছিলাম। শক্তিপুর থানার ওসি অতনু দাসের বিরুদ্ধেও কিছু মন্তব্য করেছিলাম ৷ আমার নামে এফআইআর রুজু হয়েছিল। পর্যায়ক্রমে চারজন অফিসারের সামনে আমি তাঁদের প্রশ্নের যথারীতি উত্তর দিয়েছি।"

TAGGED:

HUMAYUN KABIR INTERROGATED
হুমায়ুন কবীর
POLICE INTERROGATED HUMAYUN KABIR
5 ঘণ্টা জিজ্ঞাসাবাদ হুমায়ুনকে
HUMAYUN KABIR

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.