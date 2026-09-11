রেজিনগরে উপ-নির্বাচনে আগে নিরাপত্তা প্রত্যাহার, হাইকোর্টে হুমায়ুন

রেজিনগরে উপ-নির্বাচনে আগে নিরাপত্তা প্রত্যাহার, হাইকোর্টে হুমায়ুন
Humayun Kabir Moves to Calcutta HC: আগে অন্য একটি মামলায় হুমায়ুন কবীরকে আগাম জামিন দিয়েছে কলকাতা হাইকোর্ট ৷
Published : September 11, 2026 at 11:10 PM IST
কলকাতা, 11 সেপ্টেম্বর: তাঁর ছেড়ে আসা রেজিনগর বিধানসভা কেন্দ্রে উপ-নির্বাচনের ঠিক আগেই প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়েছে নিরাপত্তা । তাই নিরাপত্তা চেয়ে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন বিধায়ক তথা রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী হুমায়ুন কবীর । এই বিষয়ে হাইকোর্টে একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে ।
উল্লেখ্য, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রককে হুমায়ুন কবীরকে নিরাপত্তা প্রদানের নির্দেশ দিয়েছিল কলকাতা হাইকোর্ট । সেই মতো তিনি নিরাপত্তা পেতেন । কিন্তু অভিযোগ, নতুন বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসার পর, বিশেষ করে রেজিনগরের উপনির্বাচনের ঠিক কয়েক দিন আগে কেন্দ্রীয় সরকার হঠাৎ করেই তাঁর নিরাপত্তা প্রত্যাহার করে নেয় । এই পরিস্থিতিতে নিরাপত্তা চেয়ে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন এজেইউপি নেতা ও বিধায়ক হুমায়ুন কবীর । আগামী সপ্তাহে এই মামলার শুনানি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে ।
তাঁর আইনজীবী জানিয়েছেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আমলে কলকাতা হাইকোর্টে একটি মামলার পরিপ্রেক্ষিতে আদালত তাঁকে নিরাপত্তা প্রদানের নির্দেশ দিয়েছিল এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রককে সেই নির্দেশ অনুযায়ী ব্যবস্থা নিতে বলেছিল । স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক সেই নির্দেশ মেনে তাঁকে নিরাপত্তা দিয়েছিল ৷ কিন্তু বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসার পর, উপ-নির্বাচনের ঠিক আগেই কেন্দ্রীয় সরকার হঠাৎ করেই তাঁর নিরাপত্তা প্রত্যাহার করে নিয়েছে ।
অন্যদিকে ভারতীয় ন্যায় সংহিতা-র বিভিন্ন ধারায় দায়ের করা রেজিনগর থানার একটি মামলায় তাঁর আগাম জামিন মঞ্জুর করেছে কলকাতা হাইকোর্ট । একটি জনসভায় দেওয়া ভাষণকে কেন্দ্র করে ওঠা অভিযোগের ভিত্তিতে এই মামলাটি দায়ের করা হয়েছিল ।
বিচারপতি অজয়কুমার গুপ্ত মামলার শুনানিকালে জানান, হুমায়ুন কবীরকে হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদের প্রয়োজন নেই । আদালতের পর্যবেক্ষণ, বিএনএস-এর 152 ধারার অপরাধের প্রাথমিক কোনও উপাদানও এক্ষেত্রে পাওয়া যায়নি । আদালত আরও উল্লেখ করে যে, হুমায়ুন কবীর বিএনএসএস-এর 35(3) ধারার অধীনে জারি করা দু’টি নোটিশ মেনে চলেছেন এবং তাঁকে আট ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে বিস্তারিতভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে ।
আদালত আরও উল্লেখ করে যে ওই বক্তৃতার ইলেকট্রনিক ক্লিপিংটি ইতিমধ্যেই বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে এবং বক্তৃতার পর কোনও অভিযোগ বা অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি । সেই অনুযায়ী আবেদনটি মঞ্জুর করা হয় এবং বিএনএসএস-এর 482(2) ধারার শর্তসাপেক্ষে জামিন মঞ্জুর করা হয় ।