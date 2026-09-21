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সম্প্রীতি নষ্টের চেষ্টা, হুমায়ুনকে ম্যারাথন জেরা ; বুধবার ফের তলব

HUMAYUN KABIR: দীর্ঘ জেরা সামলে বিধায়কের দাবি, ভোটে জিততে মরিয়া বিজেপি অকারণে তাঁকে হয়রান করছে ।

humayun kabir
বহরমপুর থানার চার আধিকারিকের প্রশ্নের মুখোমুখি হলেন হুমায়ুন কবীর (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 21, 2026 at 7:09 PM IST

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বহরমপুর, 21 সেপ্টেম্বর: প্রায় সাড়ে চার ঘন্টা ধরে বহরমপুর থানার চার আধিকারিকের প্রশ্নের মুখোমুখি হলেন হুমায়ুন কবীর । এর আগেও মুর্শিদাবাদের একাধিক থানার পুলিশের তলবে সাড়া দিয়েছেন । সোমবার তার থেকে সহজ প্রশ্নের মুখে পড়তে হয়েছে বলে জানান নওদার বিধায়ক । পাশাপাশি উত্তর দিতে জানলে কোনও প্রশ্নই কঠিন হয় না বলেও তাঁর দাবি ।

সম্প্রতি একটি অডিয়ো ক্লিপ হাতে এসেছে মুর্শিদাবাদ জেলা পুলিশের সাইবার ক্রাইম শাখার । সেখানে দলের এক নেতার সঙ্গে হুমায়ুন কবীর কথা বলছেন বলে দাবি পুলিশের । আরও দাবি, যে ব্যাপারে কথা হচ্ছে তা সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির পরিপন্থী। এমতাবস্থায় সোমবার বহরমপুর থানা তলব করে হুমায়ুনকে। হাজিরা দেওয়ার পর প্রায় চার ঘণ্টা ধরে তাঁকে জেরা করা হয় ।

ফের পরীক্ষায় বসতে হচ্ছে হুমায়ুনকে (ইটিভি ভারত)

জেরা শেষে বাইরে এসে সাংবাদিকদের তিনি বলেন, "রেজিনগর, শক্তিপুরে দশ পাতা বারো পাতার প্রশ্নমালার জবাব দিতে হয়েছে। এখানে প্রশ্নর সংখ্যা অনেক কম। আমি যতটা পেরেছি জবাব দিয়েছি। উত্তর দিতে জানলে সব প্রশ্নই সহজ। উত্তর দিতে না জানলে কঠিন।" তবে হুমায়ুনের জেরার পর্ব এখনই শেষ হচ্ছে না । বুধবার ফের বহরমপুর থানায় হাজিরা দিতে হবে নওদার বিধায়ককে।

এর আগে গত 13 সেপ্টেম্বর আম জনতা উন্নয়ন পার্টির বেলডাঙা-1 ব্লকের সভাপতি সরফরাজ চৌধুরীকে গ্রেফতার করে বহরমপুর থানার পুলিশ। অডিয়ো ক্লিপে তাঁর বিরুদ্ধে বাবরি মসজিদ নিয়ে সাম্প্রদায়িক সম্প্রতি নষ্ট করার অভিযোগ রয়েছে। অডিয়োতেও হুমায়ুন কবীরের গলাও শোনা গিয়েছে। তিনি নিজেই সে কথা স্বীকার করে নিয়েছেন । তবে তিনি কোনও ষড়যন্ত্রের অংশ নন বলেও দাবি করেছেন ।

এদিন জেরা শেষে হুমায়ুন আরও বলেন, "রাজনৈতিক জীবনে 43 বছর কাটানোর পর আমাকে ওঁর (দলীয় সতীর্থ সরফরাজ) পরামর্শ নিতে হবে এটা কেউ বিশ্বাস করবে না।"

এদিকে, রেজিনগর উপ-নির্বাচনে তিনি প্রচারে নামছেন না বলে আরও একবার জানালেন হুমায়ুন। নিজের এক্স হ্যান্ডেলে টেবিল প্রতীকে প্রচার করেন। ছেলে নিজের মতো প্রচার করবেন। তবে ভোটের দিন সকাল থেকে ভোট শেষ না হওয়া পর্যন্ত ময়দান ছাড়ব না হুমায়ুন। তি্নি বলেন, "পুলিশের ভূমিকায় আমি খুব ব্যথিত। দেখব পুলিশ প্রশাসন কী করতে পারে। বিজেপিকে 59 হাজার ভোটে হারিয়েছি। আবার হারাব। "

রেজিনগর উপ-নির্বাচনকে কেন্দ্র করে প্রতিদিন রাজনৈতিক পারদ চড়ছে। বিশেষ করে রেজিনগর দখল পদ্ম শিবিরের কাছে সম্মানের লড়াই হয়ে দাঁড়িয়েছে। দলের হয়ে প্রচারে ঝড় তুলেছেন বিজেপির তাবড় নেতারা। খোদ রাজ্য বিজেপি সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য রেজিনগরে এসে দাবি করেছেন এখানে শিল্পেরপ ধোঁয়া উঠবে । তার জন্য যা করা দরকার সেটা বিজেপি করবে ।

আর অন্যদিকে, বিজেপির সামনে নির্বাচনে অন্যতম প্রতিদ্বন্দ্বী হুমায়ুন কবীরের ছেলে গোলাম নবি আজাদ। বাঁশি প্রতীক হারিয়ে এজেইউপি পেয়েছে টেবিল চিহ্ন। হুমায়ুনের অভিযোগ, নির্বাচনে জয় পেতে বিজেপি মরিয়া হয়ে উঠেছে। তাদের লক্ষ পুলিশ প্রশাসনকে ব্যবহার করে হুমায়ুনকে বেকায়দায় ফেলা। হুমায়ুনের অভিযোগ, ইতিমধ্যে তাঁর দলের তিনজন ব্লক সভাপতি-সহ প্রায় সাতজনকে বিভিন্ন মামলায় গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

তবে রাজনৈতিক মহলের একাংশের বক্তব্য, অডিয়োর একপ্রান্তে হুমায়ুন ছিলেন বলে নিজেই স্বীকার করেছেন। অপর প্রান্তে ছিলেন তাঁর দলের ব্লক সভাপতি। এখন ব্লক সভাপতির ঘাড়ে সব দোষ চাপিয়ে তিনি নিজে এই ষড়যন্ত্র থেকে মুক্ত হওয়ার চেষ্টা চালাচ্ছেন ।

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সাড়ে চার ঘন্টা জেরা হুমায়ুনকে
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