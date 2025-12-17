নতুন দল ঘোষণার সভাস্থলের জায়গা পেতে নাজেহাল হুমায়ুন

নতুন দল ঘোষণার সভাস্থলের জায়গা পেতে নাজেহাল হুমায়ুন
হুমায়ুন কবীরের দাবি, অনেক আগে থেকে সভাস্থলের জন্য অনুমতি চেয়ে রেখেছিলেন তিনি ৷ কিন্তু, তারপরও দুই সভাস্থল বুক করে নিয়েছে জেলা তৃণমূল নেতৃত্ব ৷
Published : December 17, 2025 at 3:36 PM IST
বহরমপুর, 17 ডিসেম্বর: বিধানসভা নির্বাচনের আগে আগামী 22 ডিসেম্বর নতুন দল ঘোষণা করবেন বহিষ্কৃত তৃণমূল নেতা হুমায়ুন কবীর ৷ কিন্তু, জনসভা করবেন কোথায় ? সেই নিয়ে সমস্য়ায় পড়েছেন ভরতপুরের বিধায়ক ৷
বহরমপুর শহরের টেক্সটাইল কলেজ মোড় এবং বিকল্প হিসাবে স্টেডিয়াম মাঠের অনুমতি চেয়ে প্রশাসনের দ্বারস্থ হয়েছিলেন হুমায়ুন। কিন্তু, দু'টি জায়গায় একই দিনে জনসভার আবেদন জানিয়ে, তা বুকিং করে রেখেছে জেলা তৃণমূল কংগ্রেস । ফলে, 22 ডিসেম্বর সভাস্থল ঠিক করতে নাজেহাল হয়ে পড়েছেন বিধায়ক ।
তবে, এই বিষয়ে বিন্দুমাত্র চিন্তিত নন হুমায়ুন ৷ তিনি বলেন, "আমি ইচ্ছে করলে 22 ডিসেম্বর বহরমপুর শহর অবরুদ্ধ করে দিতে পারি । কিন্তু, তা করব না । ওইদিন জনসভা করে তৃণমূলের জেলা সভাপতি অপূর্ব সরকারকে দেখিয়ে দেব । সেই দিন 4 লক্ষ মানুষের জমায়েত করব ।" যদিও সেদিন কোথায় সভা করবেন, সেই বিষয়ে এখনও নিশ্চিত করে কিছু বলতে পারেননি তিনি । তবে কানাঘুষো শোনা যাচ্ছে রেজিনগরে প্রস্তাবিত বাবরি মসজিদ সংলগ্ন মাঠে জনসভা করবেন হুমায়ুন ।
মুর্শিদাবাদে বাবরি মসজিদ নির্মাণ করার কথা ঘোষণা করেন হুমায়ুন কবীর ৷ 6 ডিসেম্বর রেজিনগরে মসজিদ নির্মাণের শিলান্যাস করেন তিনি ৷ তবে এর দু'দিন আগে অর্থাৎ গত 4 ডিসেম্বর তাঁকে দল থেকে সাসপেন্ড করে তৃণমূল ৷ কিন্তু সেই সমস্ত তোয়াক্কা না-করে 6 তারিখই বেলডাঙা ও রেজিনগর সংলগ্ন এলাকায় ধুমধামের সঙ্গে বাবরি মসজিদের শিলান্যাস অনুষ্ঠান করেন হুমায়ুন ৷
2026 সালের বিধানসভা নির্বাচনের আগে হুমায়ুনকে কেন্দ্র করে রাজ্য রাজনীতিতে শুরু হয়েছে তরজা ৷ রাজনৈতিক বিশ্লেষক মহলের একাংশের দাবি, তৃণমূলের অন্তর্দ্বন্দ্বের ফায়দা তুলতে মাঠে নেমে পড়েছেন বিরোধীরা । গত 6 ডিসেম্বর শিলান্যাস অনুষ্ঠানে সৌদি আরব থেকে ধর্মগুরু, কিউআরকোড-সহ বেশ কয়েকটি বিতর্ক দানা বাঁধলেও হুমায়ুনকে ব্যাকফুটে করতে পারেনি রাজ্যের শাসক শিবির । শিলান্যাসের পরের জুম্মাবারের(শুক্রবার) নমাজে যেভাবে মানুষ অংশ নিয়েছিলেন, তাতে তৃণমূল কংগ্রেসই পিছিয়ে রয়েছে । হুমায়ুনকে দমানো দূরের কথা ৷ বরং, তাঁর জন সমর্থন আরও বেড়ে গিয়েছে বলে দাবি বিশ্লেষক মহলের । এই পরিস্থিতিতে হুমায়ুনের সভা বানচাল করাই এখন জেলা তৃণমূল নেতৃত্বের প্রধান অস্ত্র ।
উল্লেখ্য, 22 ডিসেম্বর বহরমপুরের টেক্সটাইল কলেজ মোড়ে 50 হাজার সমর্থক জমায়েত করে নতুন দলের ঘোষণা করা হবে বলে আগেই জানান হুমায়ুন ৷ শিলান্যাস অনুষ্ঠানে তাঁর সমর্থন দেখে বহরমপুর স্টেডিয়াম মাঠে জনসভার সিদ্ধান্ত নেন । দু'টি সভাস্থলের জন্যই প্রশাসনের কাছে আবেদন জানান । কিন্তু জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানিয়ে দেওয়া হয়, দু'টি সভাস্থল একই দিনে তৃণমূল কংগ্রেস জনসভার জন্য আগাম নিয়ে রেখেছে । এই আবহে বিপাকে পড়ে হুমায়ুন একবার জেলাশাসক, একবার বহরমপুর থানার আইসি, পুলিশ সুপারের কাছে ছোটাছুটি শুরু করেছেন ভরতপুরের বিধায়ক ।