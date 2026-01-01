ETV Bharat / state

বিশ্ব ইজতেমায় প্রবেশে বাধা, তৃণমূলকে 'উচিত শিক্ষা' দিতে চান হুমায়ুন

মঙ্গলবাবর হুগলির দাদপুরের ইজতেমায় প্রবেশে চেষ্টা করেও ব্যর্থ হন ৷ বুধবার এ নিয়ে তৃণমূলকে কড়া আক্রমণ করলেন ভরতপুরের বিধায়ক ৷

ভরতপুরের বিধায়ক হুমায়ুন কবীর (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : January 1, 2026 at 8:35 PM IST

বহরমপুর, 1 জানুয়ারি: হুগলির দাদপুরের বিশ্ব ইজতেমায় তিনি প্রবেশ করতে পারেননি ৷ গোব্যাক স্লোগান শুনে ফিরে আসতে হয়েছে ৷ এবার এই ঘটনাকে হাতিয়ার করে রাজনৈতিক ফয়দা পেতে চাইছেন হুমায়ুন কবীর ৷ তৃণমূল থেকে বহিস্কৃত এই নেতা মঙ্গলবাবর ইজতেমায় প্রবেশে চেষ্টা করেও ব্যর্থ হন ৷ বুধবার এ নিয়ে এক সাংবাদিক সম্মেলন থেকে তৃণমূলকে কড়া আক্রমণ করেন ভরতপুরের বিধায়ক ৷

তাঁর দাবি তৃণমূলের বাধায় তাঁকে ফিরে আসতে হয়েছে ৷ নিজের এলাকায় ফিরে এদিন সাংবাদিকদের তিনি জানালেন, যেভাবে তাঁকে ইজতেমায় অংশ না নিয়ে ফিরে আসতে হয়েছে তার জবাব তিনি দেবেন ৷ মুসলমান সম্প্রদায়কে সঙ্গে নিয়ে একত্রিত করে আগামী বিধানসভা নির্বাচনেই উচিত জবাব দেবেন বাংলার শাসক শিবিরকে ৷ তাঁকে অপমান করার ফল কী হতে পারে তা ভালোভাবে বুঝিয়ে দেবেন ৷

সাংবাদিক বৈঠক থেকে তিনি বলেন, "ধনেখালির বিধায়ক অসীমা পাত্রের নির্দেশে আমাকে ঘিরে গোব্যাক স্লোগান দেওয়া হয়েছে। আমাকে বিজেপির দালাল পর্যন্ত বলা হয়েছে। অসীমা পাত্রের মাথার উপর রয়েছেন ফিরহাদ হাকিম। আমিও বলতে চাই, আর মাত্র দু'মাস ক্ষমতায় আছেন আপনারা। এখনও শুধরে নিন। নইলে বাঙলার মুসলিমরা এর যোগ্য জবাব দেবে।" এরপরই তিনি জানান, মঙ্গলবারের ঘটনা তিনি ভুলে যাবেন না ৷ প্রতিটি নির্বাচনী সভায় এ নিয়ে সবর হবেন ৷ মুসলমান হয়েও কেন তিনি বিশ্ব ইজতেমায় নমাজ পড়তে পারলেন না তা ভোটার থেকে জানতে চাইবেন বলেও জানালেন একদা কংগ্রেসের হয়ে রাজনীতি শুরু করা হুমায়ুনন ৷

হুগলির দাদপুরে চলছে বিশ্ব ইজতেমা। এই অনুষ্ঠান ঘুরে ঘুরে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে হয়। 33 বছর পর বাংলায় হচ্ছে। সেখানে গিয়ে কার্যত অনুষ্ঠান মঞ্চও পর্যন্ত পৌঁছতে পারেননি না হুমায়ুন। পরিস্থিতি ধ্বস্তাধস্তির পর্যায়ে চলে যায়। বাধ্য হয়ে খানিকক্ষণ অপেক্ষা করার পর ফিরে আসতে হয় হুমায়ুন কবীরকে ৷ তবে ঘটনার পরই শাসক শিবিরের তরফে দাবি করা হয় গোটা ঘটনায় তাদের কোমও ভূমিকা নেই ৷ বিশ্ব ইজতেমা তাদের আয়োজিত অনুষ্ঠান নয় ৷ অনুষ্ঠানের আয়োজন করতে নির্দিষ্ট কমিটি আছে ৷ সেখানে কেউ গেলে তাঁকে বাধা দেওযার প্রয়োজন নেই তৃণমূলের ৷

বিশ্ব ইজতেমা কী ?

​ইজতেমা হল তাবলিগি জামাতের উদ্যোগে আয়োজিত বিশ্বের অন্যতম বিরাট ইসলামিক ধর্মীয় জমায়েত। গবেষকদের মতে, হজ বা কুম্ভমেলার মতোই এই সমাবেশে অংশগ্রহণের মাধ্যমে ভ্রাতৃত্ববোধ ও 'উম্মাহ'-র ধারণা সুদৃঢ় হয়। গবেষক বুলবুল সিদ্দিকির মতে, ইজতেমায় অংশগ্রহণ মানুষের আত্মবিশ্বাস এবং সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। বিশ্বজুড়ে মুসলিমদের ধর্মীয় জীবনে এর গভীর প্রভাব। স্বভাবতই, দীর্ঘ তিন দশক পর বাংলায় এমন একটি আয়োজন সফল করতে মরিয়া রাজ্য সরকার।

