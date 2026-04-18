তৃণমূলকে হারাতে বিজেপির সঙ্গে ডিল ! ভিডিয়ো-কাণ্ডে হাইকোর্টে হুমায়ুন

তৃণমূলকে হারাতে বিজেপির সঙ্গে ডিল ! ভিডিয়ো-কাণ্ডে হাইকোর্টে হুমায়ুন
Published : April 18, 2026 at 8:02 AM IST
কলকাতা, 18 এপ্রিল: ভিডিয়ো কাণ্ডে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হুমায়ুন কবীর ৷ আদালতে মামলা দায়ের করে তাঁর দাবি, কে বা কারা ওই ভিডিও তৈরি করে সোশাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে দিয়েছে তা জানতে যথাযথ তদন্তের নির্দেশ দিক আদালত। সূত্রের খবর, বুধবার মামলার শুনানি হতে পারে বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্যের এজলাসে ৷
কয়েকদিন আগেই আম জনতা উন্নয়ন পার্টির নেতা হুমায়ুন কবীরকে কেন্দ্র করে একটি ভিডিয়ো প্রকাশ্যে নিয়ে আসে তৃণমূল ৷ তাদের দাবি, বাংলার নির্বাচনে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে পরাজিত করতে বিজেপির সঙ্গে হাজার কোটি টাকার বিনিময়ে ডিল করেছেন হুমায়ুন ৷ ইটিভি ভারতের তরফে ভিডিয়োর সত্যতা যাচাই করা হয়নি ৷
ভাইরাল হওয়া ওই ভিডিয়োর একাধিক অংশে বিস্ফোরক কিছু মন্তব্য শোনা গিয়েছে হুমায়ুনের মুখ থেকে ৷ কখনও তিনি বলেছেন, মুসলমানদের বোকা বানানো সহজ ৷ কখনও আবার বলেছন, শুভেন্দু অধিকারী তাঁকে দিল্লি নিয়ে গিয়ে বিজেপি নেতাদের সঙ্গে বৈঠক করাবেন ৷ প্রথম থেকেই হুমায়ুন দাবি করে আসছেন, এআই ব্যবহার করে এই ভিডিয়ো তৈরি করা হয়েছে ৷ এবার এই দাবিতে মামলা দায়ের করলেন তিনি ৷
আদালতের যাওয়ার আগেই এই বিষয়টি নিয়ে বিস্তর জলঘোলা হয়েছে ৷ ভিডিয়ো দেখিয়ে তৃণমূল একযোগে হুমায়ুন থেকে শুরু করে বিজেপিকে দুষেছে ৷ পাল্টা বিজেপির শীর্ষনেতারা ঘুরপথে তৃণমূলকেই কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছেন ৷ সম্প্রতি বিজেপির সংকল্প পত্র প্রকাশ অনুষ্ঠানে এ সংক্রান্ত প্রশ্নের জবাবে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বলেছেন, যিনি বাংলার বুকে বাবরি মসজিদ তৈরির কথা বলেন তাঁর সঙ্গে সমঝোতা করার চেয়ে বিজেপির কাছে আরও 20 বছর বিরোধী আসনে বসা ভালো ৷
নির্বাচনী জনসভা থেকে প্রধানমন্ত্রী সকলকে সতর্ক করে বলেছেন, ভোট যত এগিয়ে আসবে তত বিরোধীরা এই ধরনের কাজ করবে ৷ এআই ভিডিয়ো তৈরি করে বিভ্রান্তি ছড়াবার চেষ্টা করবে ৷ প্রধানমন্ত্রীর দাবি সম্প্রতি অসমেও এই এক কাজ হয়েছে ৷ এবার বাংলাতেও তা হতে চলেছে ৷ কোন ঘটনা সম্পর্কে তিনি এই মন্তব্য করছেন সে সম্পর্কে বিস্তারিত কোনও মন্তব্য প্রধানমন্ত্রী করেননি ৷ তবে রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের অনেকেই মনে করছেন হুমায়ুন-বিতর্ক প্রসঙ্গে এ কথা বলেছেন তিনি ৷
একইসঙ্গে হুমায়ুনের ভিডিয়ো ভাইরাল হওয়ার পর তাঁর দলের সঙ্গে জোট ভেঙেছেন এআইএমআইএম প্রধান আসাদউদ্দিন ওয়েইসি ৷ সোশাল মিডিয়ায় একটি পোস্ট করে তিনি জানান, যাদের সততা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে তাদের সঙ্গে জোট করা ভোটে লড়া অসম্ভব ৷ পাল্টা হুমায়ুন দাবি করেন, ওয়েইসিদের দলের সঙ্গে তৃণমূলের 20 কোটির লেনদেন হয়েছে ৷ তার ফলেই ভিডিয়োর অছিলায় জোট ভেঙে তৃণমূলের সুবিধে করে দিতে চাইছে মিম ৷ এমনই নানা ঘটনার আবহে এবার হাইকোর্টে মামলা দায়ের করলেন হুমায়ুন কবীর ৷