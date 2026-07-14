হুমায়ুনকে পুলিশের 'ডাবল ডোজ'! এক থানায় জেরা, তখনই এল আরেক নোটিশ

হুমায়ুনকে পুলিশের 'ডাবল ডোজ'! এক থানায় জেরা, তখনই এল আরেক নোটিশ
বিতর্কিত ও উস্কানিমূলক মন্তব্যের অভিযোগে মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে হুমায়ুন কবীরের বিরুদ্ধে শক্তিপুর ও রেজিনগর- দুই থানাতেই পৃথক সুয়োমোটো মামলা দায়ের হয়েছে ।
Published : July 14, 2026 at 5:30 PM IST
মুর্শিদাবাদ, 14 জুলাই: রেজিনগর থানায় পুলিশের জিজ্ঞাসাবাদের মুখে বসে নওদার এজেইউপি বিধায়ক হুমায়ুন কবীর । আর সেই সময়েই তাঁর বাড়িতে পৌঁছে গেল আর এক থানায় হাজিরার নোটিশ । এক থানায় জেরা চলাকালীন অন্য থানার তলব, এই ঘটনাকে ঘিরে মঙ্গলবার নতুন করে রাজনৈতিক বিতর্ক দানা বাঁধল মুর্শিদাবাদে। আগামী 19 জুলাই শক্তিপুর থানায় সকাল 11 টায় হাজির হতে বলা হয়েছে বিধায়ককে ।
মঙ্গলবার পুলিশের দ্বিতীয় তলবের জবাবে নির্ধারিত সময়ের কিছু পরে রেজিনগর থানায় পৌঁছন হুমায়ুন কবীর । সূত্রের খবর, দীর্ঘ সময় ধরে তাঁকে একাধিক বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় । ঠিক সেই সময়েই তাঁর বাড়িতে পৌঁছে যায় শক্তিপুর থানার নতুন নোটিশ । ফলে একের পর এক হাজিরার নির্দেশে কার্যত চাপে পড়েছেন নওদার বিধায়ক ।
থানা থেকে বেরিয়ে দলীয় কার্যালয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে হুমায়ুনের অভিযোগ, "পুলিশ এখন দলদাসের ভূমিকা পালন করছে । আমাকে বারবার ডেকে হেনস্তা করা হচ্ছে ।" তাঁর দাবি, রেজিনগরে আসন্ন উপনির্বাচনকে সামনে রেখেই এই পদক্ষেপ । হুমায়ুনের কথায়, "রেজিনগরে আমি প্রায় 59 হাজার ভোটে এগিয়ে ছিলাম । আমি আসন ছাড়ার পর সেখানে আমার ছেলে প্রার্থী । বিজেপি ওই আসন দখল করতে চাইছে । তাই পুলিশকে ব্যবহার করে আমাকে ব্যস্ত ও চাপে রাখার চেষ্টা চলছে । আমিও দেখতে চাই, জল কত দূর গড়ায় ।"
উল্লেখ্য, বিতর্কিত ও উস্কানিমূলক মন্তব্যের অভিযোগে মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে হুমায়ুন কবীরের বিরুদ্ধে শক্তিপুর ও রেজিনগর - দুই থানাতেই পৃথক সুয়োমোটো মামলা দায়ের হয়েছে । পুলিশের অভিযোগ, ভারতীয় ন্যায় সংহিতার একাধিক ধারায় তাঁর বিরুদ্ধে মামলা রুজু হয়েছে । তদন্তের স্বার্থেই তাঁকে বারবার তলব করা হচ্ছে ।
এর আগে প্রথম দফায় পাঠানো নোটিশে শক্তিপুর ও রেজিনগর, দুই থানাতেই হাজিরা দেওয়ার নির্দেশ ছিল । প্রথম তলবে শক্তিপুর থানায় না গিয়ে সমর্থকদের নিয়ে থানা ঘেরাওয়ের হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন হুমায়ুন । পরে রেজিনগর থানায় হাজির হলে প্রায় চার ঘণ্টা ধরে তাঁকে জেরা করে পুলিশ । তদন্তে আরও তথ্যের প্রয়োজন রয়েছে বলে জানিয়ে ফের মঙ্গলবার তাঁকে ডাকা হয় ।
মঙ্গলবারও দলীয় কার্যালয় থেকে সমর্থকদের সঙ্গে থানায় পৌঁছন বিধায়ক । কিন্তু জেরা চলাকালীনই শক্তিপুর থানার নতুন নোটিশ পৌঁছে যাওয়ায় রাজনৈতিক মহলে শুরু হয়েছে জোর চর্চা ।
যদিও এর আগেই নিজের বিতর্কিত মন্তব্য প্রত্যাহার করে নিয়েছিলেন হুমায়ুন কবীর । তা সত্ত্বেও একের পর এক হাজিরার নোটিশে তিনি কার্যত অস্বস্তিতে । রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের একাংশের মতে, রেজিনগরের উপনির্বাচন না-হওয়া পর্যন্ত এই চাপানউতোর চলতেই থাকবে । এখন দেখার, আগামী 19 জুলাই হুমায়ুন কবীর শক্তিপুর থানায় হাজিরা দেন নাকি পুলিশ পরবর্তী আইনি পদক্ষেপ করে ।