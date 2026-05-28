বিশ্ব ক্ষুধা দিবসে মানবিকতার ছোঁয়া ! ক্ষুধার্ত মানুষের মুখে অন্ন তুলে দিল স্বেচ্ছাসেবীরা

বিশ্ব ক্ষুধা দিবসে মানবিকতার ছোঁয়া ! ক্ষুধার্ত মানুষের মুখে অন্ন তুলে দিল স্বেচ্ছাসেবীরা
Published : May 28, 2026 at 4:43 PM IST
দুর্গাপুর, 28 মে: একদিকে শিল্পনগরীর ঝলমলে আলো, ব্যস্ত রাস্তা, আধুনিকতার ছোঁয়া । অন্যদিকে সেই শহরেরই ফুটপাথ, স্টেশন চত্বর, বাস টার্মিনাল কিংবা মন্দিরের সামনে প্রতিদিন বেঁচে থাকার লড়াই চালিয়ে যাওয়া কিছু মানুষ । যাঁদের দিনের সবচেয়ে বড় চিন্তা, 'আজ পেটে খাবার জুটবে তো ?'
বিশ্ব ক্ষুধা দিবসে সেই সব উপেক্ষিত, অবহেলিত মানুষদের মুখে একবেলার অন্ন তুলে দিয়ে মানবিকতার এক অনন্য নজির গড়ল দুর্গাপুরের একটি নবগঠিত স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন এবং শহরের এক প্রথিতযশা রেস্তোরাঁ ।
বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই দুর্গাপুরের বিভিন্ন এলাকায় ছড়িয়ে পড়েন সংগঠনের সদস্যরা । স্টেশন সংলগ্ন এলাকা, বাসস্ট্যান্ড, রাস্তার ধারে বসবাসকারী দুঃস্থ মানুষ, ভিক্ষাবৃত্তির সঙ্গে যুক্ত বহু মানুষকে হাতে হাতে তুলে দেওয়া হয় খাবারের প্যাকেট । কারও চোখে বিস্ময়, কারও মুখে হাসি, আবার কেউ নীরবে দু'হাত তুলে আশীর্বাদ করেছেন । একদিনের জন্য হলেও ক্ষুধার যন্ত্রণা ভুলে একটু স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে দেখা গেল বহু মানুষকে ।
বিশ্ব ক্ষুধা দিবস মূলত খাদ্য নিরাপত্তাহীনতা সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করার লক্ষ্যেই পালিত হয় । পৃথিবীর নানা প্রান্তে আজও কোটি কোটি মানুষ পর্যাপ্ত খাবার পান না । উন্নয়নের বহুমাত্রিক প্রচারের মাঝেও ক্ষুধা যেন সভ্যতার সবচেয়ে বড় ব্যর্থতার প্রতিচ্ছবি হয়ে রয়ে গিয়েছে । ভারতও সেই বাস্তবতার বাইরে নয় । বড় বড় শহর, রেলস্টেশন, ধর্মীয় স্থান কিংবা পর্যটন কেন্দ্রগুলিতে প্রতিদিন ক্ষুধার্ত মানুষের দীর্ঘশ্বাস ভেসে ওঠে ।
এই আবেগঘন দিনে মানবিক উদ্যোগের অন্যতম উদ্যোক্তা মনোহর কোণার বলেন, "রাজ্যে নতুন সরকার প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে । সরকারিভাবে বলা হয়েছে, সবাইকে সঙ্গে নিয়েই এগোতে হবে । সেই ভাবনা থেকেই আমাদের এই স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের পথচলা । বিশ্ব ক্ষুধা দিবসে আমরা চেয়েছিলাম অন্তত কিছু মানুষের পাশে দাঁড়াতে । একটি নামী রেঁস্তোরার সহযোগিতায় আজ দুর্গাপুরের বিভিন্ন প্রান্তে ঘুরে ঘুরে খাবার বিতরণ করা হয়েছে । আগামী দিনেও এই কাজ আরও বড় আকারে করার চেষ্টা থাকবে ।"
শুধু খাবার বিলি নয়, এদিন যেন শহরের বুকে ছড়িয়ে পড়েছিল সহমর্মিতার এক নীরব বার্তা । সমাজের প্রান্তিক মানুষদের দিকে তাকানোর আহ্বানও উঠে এল এই উদ্যোগের মাধ্যমে । কারণ ক্ষুধা শুধু পেটের যন্ত্রণা নয়, তা এক গভীর সামাজিক অসমতার প্রতীক ।
কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর অমর সৃষ্টিতে লিখেছিলেন, "অন্ন চাই, প্রাণ চাই, চাই মুক্ত বায়ু / চাই স্বাস্থ্য, আনন্দ-উজ্জ্বল পরমায়ু ।" বিশ্ব ক্ষুধা দিবসে দুর্গাপুরের এই ছোট্ট উদ্যোগ যেন সেই মানবিক আহ্বানকেই আরও একবার নতুন করে স্মরণ করিয়ে দিল ।