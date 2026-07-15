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রাজডাঙার গেস্ট হাউসে মানবপাচার চক্রের হদিশ, নাবালিকা-সহ তিন তরুণী উদ্ধার

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার কাছ থেকে তথ্য পাওয়ার ভিত্তিতে বৃহস্পতিবার কসবা থানার অন্তর্গত রাজডাঙা মেন রোডের একটি গেস্ট হাউসে হানা দেন গোয়েন্দারা।

Kasba Police Station
রাজডাঙার গেস্ট হাউসে মানবপাচার চক্রের হদিশ, নাবালিকা-সহ তিন তরুণী উদ্ধার (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : July 15, 2026 at 7:57 AM IST

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কলকাতা, 15 জুলাই: দক্ষিণ কলকাতার রাজডাঙা এলাকার একটি গেস্ট হাউসে অভিযান চালিয়ে বছর পনেরোর এক নাবালিকা-সহ তিন তরুণীকে উদ্ধার করেছে কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগের অ্যান্টি হিউম্যান ট্র্যাফিকিং ইউনিট (এএইচটিইউ)। এই ঘটনায় চারজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এই বিষয় কলকাতা পুলিশের অতিরিক্ত নগরপাল (গোয়েন্দা) কুনাল আগারওয়াল বলেন, "এই ঘটনায় তদন্ত চলছে। সব দিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে ৷"

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার কাছ থেকে তথ্য পাওয়ার ভিত্তিতে বৃহস্পতিবার কসবা থানার অন্তর্গত রাজডাঙা মেন রোডের একটি গেস্ট হাউসে হানা দেন গোয়েন্দারা। সেখান থেকে 15 বছর বয়সি এক নাবালিকা-সহ দুই তরুণীকে উদ্ধার করা হয়।

বিষয়টি নিয়ে পুলিশের কাছে অভিযোগ দায়ের করেছিল একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন। জানা গিয়েছে, এই স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন পুলিশি তদন্তেও সহায়তাও করেছে। তার পরেই কলকাতা পুলিশের অ্যান্টি হিউম্যান ট্র্যাফিকিং ইউনিট ও গোয়েন্দা বিভাগ অভিযান চালায় রাজডাঙা এলাকার গেস্ট হাউসে ৷

এই ঘটনায় গ্রেফতার করা হয়েছে গেস্ট হাউসের ম্যানেজার আকাশ গঙ্গোপাধ্যায়, রিসেপশনিস্ট অনমোল ঠাকুরকে ৷ এর পাশাপাশি, মানবপাচার চক্র চালানোর অভিযোগে মহম্মদ আশিফ ও তাঁর স্ত্রী মুশকান পারভিনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এই ঘটনায় প্রাসঙ্গিক ধারায় মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। ধৃতদের বিরুদ্ধে মানবপাচার-সহ একাধিক ধারায় মামলা রুজু হয়েছে।

উদ্ধার হওয়া বছর পনেরোর নাবালিকা-সহ তিন তরুণীর কাউন্সেলিং ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। পুলিশ গোটা চক্রের সঙ্গে আর কে কে জড়িত রয়েছে, কতদিন ধরে এই কার্যকলাপ চলছিল এবং এই পাচারচক্রের সঙ্গে বড় কোনও মানবপাচার চক্রের যোগ রয়েছে কিনা, তা খতিয়ে দেখছে।

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