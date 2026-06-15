'পাচার আর যৌনকর্ম এক নয়', প্রজ্জ্বলা মামলায় সুপ্রিম-রায়কে যুগান্তকারী বলছে দুর্বার

'পাচার আর যৌনকর্ম এক নয়', প্রজ্জ্বলা মামলায় সুপ্রিম-রায়কে যুগান্তকারী বলছে দুর্বার
প্রজ্জ্বলা বনাম ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া মামলায় সুপ্রিম কোর্টের রায় ঘোষণা ৷ পাচার রোধের নামে প্রাপ্তবয়স্কদের স্বাধিকার খর্বে নিষেধাজ্ঞা ৷
Published : June 15, 2026 at 7:07 PM IST
কলকাতা, 15 জুন: প্রজ্জ্বলা বনাম ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া মামলায় সুপ্রিম কোর্টের রায়কে স্বাগত জানাল এশিয়ার বৃহত্তম যৌনপল্লি সোনাগাছির যৌনকর্মীদের সংগঠন দুর্বার মহিলা সমন্বয় কমিটি (DMSC) ৷ তাদের দাবি, এই রায় যৌনকর্মীদের অধিকার ও মর্যাদা রক্ষায় একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ ৷
প্রজ্জ্বলা বনাম ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া মামলাটি মানব পাচার ও যৌনকর্মীদের পুনর্বাসন নীতি নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে চলছিল ৷ গত 29 মে মামলার রায়ে সুপ্রিম কোর্ট স্পষ্ট করে দিল, পাচার রোধের নামে প্রাপ্তবয়স্কদের স্বাধিকার খর্ব করা যাবে না ৷ মানব পাচার এবং স্বেচ্ছায় প্রাপ্তবয়স্ক যৌনকর্ম দু’টি স্বতন্ত্র বাস্তবতা ৷
সেই বিষয়টি উল্লেখ করে দুর্বার মহিলা সমন্বয় কমিটির সম্পাদক বলেন, "মানব পাচার আর যৌনকর্ম দু’টিকে গুলিয়ে ফেললে পাচার হওয়া মানুষ ও যৌনকর্মী, দু’পক্ষেরই অধিকার লঙ্ঘিত হয় এবং ভুল নীতিগত পদক্ষেপ করা হয় ৷"
আদালত তার রায়ে বলপূর্বক উদ্ধারের বিরোধিতা করেছে ৷ রায়ে বলা হয়েছে, "সম্মতিপ্রাপ্ত প্রাপ্তবয়স্কদের বলপূর্বক উদ্ধার, আটক বা প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ করা যাবে না ৷ হস্তক্ষেপের আগে বয়স, সম্মতি ও ব্যক্তিগত পরিস্থিতি খতিয়ে দেখা বাধ্যতামূলক ৷ এর ফলে, পুলিশি হয়রানি দূর হবে ৷ পুলিশের স্বেচ্ছাচারী কার্যকলাপের বিরুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ সুরক্ষা ৷"
তিন দশকেরও বেশি সময় ধরে যৌনকর্মীদের আত্মনিয়ন্ত্রণের পক্ষে লড়াই করছে দুর্বার ৷ আদালতের রায়ে তাদের উচ্ছ্বসিত হওয়ার মূল কারণ, এই রায়ে মানব পাচার ও যৌনকর্ম, এই দু’টি বিষয়কে আলাদা করে দেখার কথা বলা হয়েছে ৷ যা সাংবিধানিকভাবে প্রতিষ্ঠিত পদ্ধতির দিকে বড় পদক্ষেপ বলেই মনে করছে সোনাগাছির যৌনকর্মীদের সংগঠন ৷
এ নিয়ে দুর্বারের সম্পাদক বলেন, "সুপ্রিম কোর্টে তুলে ধরা পরিকল্পনার সঙ্গে আমাদের কাজের মিল রয়েছে ৷ আমরা বছরের পর বছর অপ্রাপ্তবয়স্ক ও পাচার হওয়া মেয়েদের শনাক্ত করে মর্যাদা ও সম্মতির ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করি ৷ ফলে আদালত যে রায় দিয়েছে, তা কার্যকরী ক্ষেত্রে বাস্তবায়িত করা জরুরি ৷ যৌনকর্মীরা এখনও পুলিশ, স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও আর্থিক পরিষেবার ক্ষেত্রে বৈষম্যের শিকার হচ্ছেন ৷ ভবিষ্যৎ সংস্কারের জন্য যৌনকর্মীদের অর্থপূর্ণ অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে ৷ সরকার, নাগরিক সমাজ ও পুলিশ প্রশাসনকে সঙ্গে নিয়ে আমাদের অধিকার সংরক্ষণ করতে হবে ৷ মানব পাচার প্রতিরোধ এবং সকলের জন্য সমতা, মর্যাদা ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় যা কাজ করার করতে হবে ৷"