ETV Bharat / state

আমহার্স্ট স্ট্রিটে নর্দমার পাশে মিলল মানবকঙ্কাল, শনাক্ত করছে পুলিশ

আমহার্স্ট স্ট্রিটে উদ্ধার মানবকঙ্কালটি শনাক্ত করার চেষ্টা চলছে ৷ রুজু করা হয়েছে অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা ৷

ETV BHARAT
প্রতীকী ছবি (ফাইল চিত্র)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : October 31, 2025 at 5:47 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

কলকাতা, 31 অক্টোবর: শহরের বুকে ফের উদ্ধার কঙ্কাল । শুক্রবার বেলা সাড়ে 11টা নাগাদ কলকাতার আমহার্স্ট স্ট্রিট থানা এলাকার 136 নম্বর কেসি সেন স্ট্রিটে নর্দমার পাশ থেকে উদ্ধার হল এক মানবকঙ্কাল । এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয় গোটা এলাকায় ।

এদিন সকালে কলকাতা পুরসভার কর্মীরা নিয়মিত নর্দমা পরিষ্কারের কাজ করছিলেন । ঠিক সেই সময় তাঁদের এক কর্মী প্রথমে নর্দমার পাশে কিছু অস্বাভাবিক বস্তু দেখতে পান । কাছে যেতেই দেখা যায়, সেটি আসলে একটি কঙ্কাল ! মুহূর্তের মধ্যে এলাকায় শোরগোল পড়ে যায় ৷ খবর দেওয়া হয় স্থানীয় থানায় ।

ETV BHARAT
রুজু করা হয়েছে অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা (নিজস্ব চিত্র)

খবর পেয়েই দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছয় আমহার্স্ট স্ট্রিট থানার পুলিশ । প্রথমে ঘটনাস্থল ঘিরে ফেলে তারা । প্রাথমিক পর্যবেক্ষণের পর পুলিশের অনুমান, দেহটি অনেকদিন আগে থেকেই সেখানে পড়েছিল । পচে গলে সেটি কঙ্কালে পরিণত হয়েছে । উদ্ধার হওয়া কঙ্কালটি একজন পুরুষের বলে জানা গিয়েছে । পুলিশের ধারণা, মৃত্যু অন্তত কয়েক সপ্তাহ আগেই ঘটেছে । তবে কীভাবে ওই কঙ্কালটি নর্দমার পাশে এসে পড়ল, তা নিয়ে ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছে ।

পুলিশ সূত্রে খবর, উদ্ধার হওয়া কঙ্কালটি ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে । মৃত ব্যক্তির পরিচয় শনাক্ত করার চেষ্টা চলছে । ইতিমধ্যেই অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করেছে আমহার্স্ট স্ট্রিট থানার পুলিশ । পাশাপাশি এলাকার চারপাশের সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখা হচ্ছে । প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে, কেউ হয়তো ওই দেহটি অন্য কোথাও থেকে এনে এখানে ফেলে গিয়েছে ।

কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা প্রধান রূপেশ কুমার বলেন, "পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে । কঙ্কালটির পরিচয় শনাক্ত করার দিকেই এখন গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে । ফরেনসিক রিপোর্ট আসার পর মৃত্যুর প্রকৃত কারণ জানা যাবে ।"

এই ঘটনার পর থেকে এলাকায় চাঞ্চল্যের পাশাপাশি আতঙ্কও ছড়িয়েছে । স্থানীয়দের অনেকেরই বক্তব্য, রাতের বেলা এলাকাটি অন্যান্য এলাকার তুলনায় নির্জন থাকে । ফলে কেউ কঙ্কাল ফেলে যেতে পারে বলে তাঁদের অনুমান । তবে পুলিশ জানিয়েছে, আপাতত কোনও অপরাধমূলক চিহ্ন কিছু পাওয়া যায়নি । মৃত্যুর কারণ, সময় এবং কঙ্কালটির পরিচয় স্পষ্ট হলেই বোঝা যাবে এটি নিছক দুর্ঘটনা, নাকি অন্য কোনও রহস্য লুকিয়ে আছে এর পেছনে ।

TAGGED:

SKELETON AT AMHERST STREET
SKELETON FOUND IN KOLKATA
কঙ্কাল উদ্ধার
আমহার্স্ট স্ট্রিটে কঙ্কাল
HUMAN SKELETON FOUND

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

কেশর চাষে নজির উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের, বদলে যাবে পাহাড়ের আর্থিক পরিকাঠামো

অজয় নদই ছিল 'নো ম্যানস ল্যান্ড', ফের মার্কিন মর্টার উদ্ধার নিয়ে প্রাক্তন বায়ুসেনা অফিসার

বিহারের উন্নয়ন নিয়ে ভাবনাচিন্তার খোরাক মিলবে পটনার ব্যস্ততম মেরিন ড্রাইভে

ভিস্তিওয়ালা: কলকাতার ওলিগলিতে লুপ্তপ্রায় পেশা ও পেশাদারদের কথা

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.