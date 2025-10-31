আমহার্স্ট স্ট্রিটে নর্দমার পাশে মিলল মানবকঙ্কাল, শনাক্ত করছে পুলিশ
আমহার্স্ট স্ট্রিটে উদ্ধার মানবকঙ্কালটি শনাক্ত করার চেষ্টা চলছে ৷ রুজু করা হয়েছে অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা ৷
Published : October 31, 2025 at 5:47 PM IST
কলকাতা, 31 অক্টোবর: শহরের বুকে ফের উদ্ধার কঙ্কাল । শুক্রবার বেলা সাড়ে 11টা নাগাদ কলকাতার আমহার্স্ট স্ট্রিট থানা এলাকার 136 নম্বর কেসি সেন স্ট্রিটে নর্দমার পাশ থেকে উদ্ধার হল এক মানবকঙ্কাল । এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয় গোটা এলাকায় ।
এদিন সকালে কলকাতা পুরসভার কর্মীরা নিয়মিত নর্দমা পরিষ্কারের কাজ করছিলেন । ঠিক সেই সময় তাঁদের এক কর্মী প্রথমে নর্দমার পাশে কিছু অস্বাভাবিক বস্তু দেখতে পান । কাছে যেতেই দেখা যায়, সেটি আসলে একটি কঙ্কাল ! মুহূর্তের মধ্যে এলাকায় শোরগোল পড়ে যায় ৷ খবর দেওয়া হয় স্থানীয় থানায় ।
খবর পেয়েই দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছয় আমহার্স্ট স্ট্রিট থানার পুলিশ । প্রথমে ঘটনাস্থল ঘিরে ফেলে তারা । প্রাথমিক পর্যবেক্ষণের পর পুলিশের অনুমান, দেহটি অনেকদিন আগে থেকেই সেখানে পড়েছিল । পচে গলে সেটি কঙ্কালে পরিণত হয়েছে । উদ্ধার হওয়া কঙ্কালটি একজন পুরুষের বলে জানা গিয়েছে । পুলিশের ধারণা, মৃত্যু অন্তত কয়েক সপ্তাহ আগেই ঘটেছে । তবে কীভাবে ওই কঙ্কালটি নর্দমার পাশে এসে পড়ল, তা নিয়ে ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছে ।
পুলিশ সূত্রে খবর, উদ্ধার হওয়া কঙ্কালটি ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে । মৃত ব্যক্তির পরিচয় শনাক্ত করার চেষ্টা চলছে । ইতিমধ্যেই অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করেছে আমহার্স্ট স্ট্রিট থানার পুলিশ । পাশাপাশি এলাকার চারপাশের সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখা হচ্ছে । প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে, কেউ হয়তো ওই দেহটি অন্য কোথাও থেকে এনে এখানে ফেলে গিয়েছে ।
কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা প্রধান রূপেশ কুমার বলেন, "পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে । কঙ্কালটির পরিচয় শনাক্ত করার দিকেই এখন গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে । ফরেনসিক রিপোর্ট আসার পর মৃত্যুর প্রকৃত কারণ জানা যাবে ।"
এই ঘটনার পর থেকে এলাকায় চাঞ্চল্যের পাশাপাশি আতঙ্কও ছড়িয়েছে । স্থানীয়দের অনেকেরই বক্তব্য, রাতের বেলা এলাকাটি অন্যান্য এলাকার তুলনায় নির্জন থাকে । ফলে কেউ কঙ্কাল ফেলে যেতে পারে বলে তাঁদের অনুমান । তবে পুলিশ জানিয়েছে, আপাতত কোনও অপরাধমূলক চিহ্ন কিছু পাওয়া যায়নি । মৃত্যুর কারণ, সময় এবং কঙ্কালটির পরিচয় স্পষ্ট হলেই বোঝা যাবে এটি নিছক দুর্ঘটনা, নাকি অন্য কোনও রহস্য লুকিয়ে আছে এর পেছনে ।