দুর্গাপুজোর আগে থেকে নিখোঁজ, দু'মাস পর ধানক্ষেতে উদ্ধার যুবকের কঙ্কাল
মর্নিং ওয়াকে বেরিয়ে 'আত্মারাম খাঁচাছাড়া' ৷ যুবকের কঙ্কাল পাওয়া গেল এলাকার ধানক্ষেত থেকে ৷ তদন্ত শুরু পুলিশের ৷
Published : November 24, 2025 at 1:02 PM IST
জয়নগর, 24 নভেম্বর: সাত সকালে হাড়হিম করা ঘটনা । সোমবার সকালে ধানক্ষেত থেকে উদ্ধার নরকঙ্কাল ! ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়াল দক্ষিণ 24 পরগনার জয়নগর থানার অন্তর্গত রাজাপুর করাবেগ অঞ্চলে ৷
স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, আজ সকালে প্রাতঃভ্রমণকারীরা প্রতিদিনের মতোই বেরিয়েছিলেন । সেই সময় এলাকার একটি ধানক্ষেতে কিছু জামা কাপড়ের অংশ দেখতে পান তাঁরা । এরপর কৌতুহলবশত সেই জায়গায় পৌঁছতেই চোখ কপালে ওঠে এলাকার বাসিন্দাদের । দেখতে পান নরকঙ্কাল পড়ে রয়েছে । এরপর তড়িঘড়ি খবর দেওয়া হয় জয়নগর থানায় । মুহূর্তের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে পুরো এলাকায় । এলাকাবাসীরা ভিড় জমান ঘটনাস্থলে ৷
এ বিষয়ে বারুইপুর এসডিপিও অভিষেক রঞ্জন বলেন, "ইতিমধ্যেই ওই নরকঙ্কালটিকে উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে । পাশাপাশি, ওই যুবকের নাম ও পরিচয় জানার চেষ্টা চলছে । যদিও স্থানীয় এক যুবকের পরিবার ওই মৃতদেহকে তাঁদেরই বলে দাবি জানিয়েছে । আমরা সমস্ত বিষয় খতিয়ে দেখে, নরকঙ্কালটিকে অজ্ঞাত পরিচয় মেনেই তদন্ত শুরু করেছি ।"
জামাকাপড় ও নরকঙ্কাল দেখে এলাকাবাসীদের সন্দেহ হয় যে ওই যুবক এলাকারই, বলে দাবি ওঠে ৷ দুর্গাপুজোর তিনদিন আগে থেকে এক যুবক নিখোঁজ ছিলেন । আজকের উদ্ধার হওয়া নরকঙ্কাল তাঁরই, এমনই দাবি করা হয় ৷ পরবর্তীতে নাম ও পরিচয় জানা যায় ৷ তিনি সৌভিক হালদার, পেশায় দিনমজুর । মূলত সৌভিকের পরিবারের লোকজনরা তাঁর জামাকাপড় দেখে সনাক্ত করেন । সৌভিকের বাড়ি বকুলতলা থানার অন্তর্গত মায়া হাউরি গ্রাম পঞ্চায়েতের দাঁড়া গ্রামে । ইতিমধ্যেই ঘটনাস্থলে পুলিশ পৌঁছে, নরকঙ্কালটি উদ্ধার করে পদ্মেরহাট গ্রামীণ হাসপাতালে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে ।
সৌভিকের মৃত্যু কী কারণে হল তার তদন্ত শুরু করেছে জয়নগর থানার পুলিশ ৷ তবে, মৃতের পরিবারের লোকজন কঙ্কালে পরিধান করা জামাকাপড় দেখে সৌভিক বলে দাবি করলেও জয়নগর থানার পুলিশ এখনও তদন্ত করছে ৷ নরকঙ্কালটি ওই নিখোঁজ হওয়া যুবকের কি না, তা নিয়ে যাচাই করছেন তদন্তকারীরা ৷
এ বিষয়ে স্থানীয় এক বাসিন্দা শুকুর আলি মোল্লা বলেন, "প্রতিদিনের মতো মর্নিং ওয়াকে বেরিয়েছিলাম আমরা । সেই সময় ধানক্ষেতে নরকঙ্কাল দেখতে পাই । খবর দেওয়া হয় পুলিশে ৷ তারা এসে নর কঙ্কালটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য নিয়ে গিয়েছে।"
সৌভিকের দাদা কৌশিক হালদার বলেন, "এই মৃতদেহ আমার ভাই সৌভিকের । দুর্গাপুজোর তিনদিন আগে নিখোঁজ হয়ে যায় ৷ অবশেষে ওর কঙ্কাল উদ্ধার হয়েছে । কঙ্কালের পরিধান করা জামাকাপড় দেখে আমরা চিনতে পেরেছি ৷ আমি ইটভাটায় কাজে গিয়েছিলাম ৷ এলাকার কিছু লোকজন আমায় এসে জানায় ৷ ঘটনাস্থলে এসে দেখি আমার ভাই ! কী হয়েছে তা আমরা বুঝতে পারছি না । ওকে খুন করে প্রমাণ লোপাটের জন্য এই ধান জমিতে পুঁতে রাখা হয়েছিল ।"