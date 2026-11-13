বাড়ছে হাতি-মানুষের সংঘাত ! বনভূমি সংকোচন ও উন্নয়নের চাপে বিপন্ন সহাবস্থান

বাড়ছে হাতি-মানুষের সংঘাত ! বনভূমি সংকোচন ও উন্নয়নের চাপে বিপন্ন সহাবস্থান
Elephant Survey: 25 বছরে হাতির হামলায় মৃত্যু 1 হাজার 761 জন মানুষের, প্রাণ গিয়েছে 753টি হাতিরও ! শুভদীপ রায় নন্দীর বিশেষ প্রতিবেদন ।
Published : November 13, 2026 at 4:49 PM IST|
Updated : November 13, 2026 at 4:57 PM IST
শিলিগুড়ি, 13 নভেম্বর: একদিকে মানুষের প্রাণহানি অন্যদিকে ক্রমশ কমছে হাতির নিরাপদ বিচরণক্ষেত্র । বনভূমির খণ্ডীকরণ, রেললাইন, সড়ক, বিদ্যুতের তার এবং দ্রুত বাড়তে থাকা জনবসতি- সব মিলিয়ে পশ্চিমবঙ্গে মানুষ ও হাতির সংঘাত গত 25 বছরে ভয়াবহ চেহারা নিয়েছে । 2000 থেকে 2025 সাল পর্যন্ত এই সংঘাতে রাজ্যে প্রাণ হারিয়েছেন 1 হাজার 761 জন । আহত হয়েছেন আরও 298 জন । একই সময়ে মৃত্যু হয়েছে 753টি হাতির ।
সরকারি পরিসংখ্যানে চাঞ্চল্যকর তথ্য
কেন্দ্রীয় পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রকের হাতি প্রকল্প বিভাগ এবং ভারতের বন্যপ্রাণী সংস্থার যৌথ সমীক্ষায় উঠে এসেছে এই উদ্বেগজনক পরিসংখ্যান । সমীক্ষায় রাজ্যের 36টি বন বিভাগ এবং বিস্তীর্ণ ভৌগোলিক এলাকা জুড়ে সংঘাতের ধরন, প্রাণহানির কারণ ও ঝুঁকিপূর্ণ এলাকাগুলি বিশ্লেষণ করা হয়েছে ।
পরিসংখ্যান বলছে, এই সংঘাতের সবচেয়ে বড় চাপ উত্তরবঙ্গের উপর । ডুয়ার্সের বিস্তীর্ণ বনাঞ্চল, চা-বাগান, রেলপথ এবং জনবসতি হাতির স্বাভাবিক চলাচলের পথের সঙ্গে মিশে গিয়েছে । ফলে খাবারের সন্ধানে কিংবা এক বনাঞ্চল থেকে অন্যত্র যাওয়ার পথে বারবার লোকালয়ে ঢুকে পড়ছে হাতির দল ।
অন্যদিকে, হাতির উপস্থিতিতে আতঙ্কিত গ্রামবাসীদের সঙ্গে সংঘর্ষে দু'পক্ষেরই প্রাণহানির আশঙ্কা বাড়ছে । দক্ষিণবঙ্গেও পরিস্থিতি উদ্বেগজনক । সেখানে ঝাড়খণ্ড, ওড়িশা ও পশ্চিমবঙ্গের সংযোগস্থল ধরে হাতির দল যাতায়াত করে । ফলে বাঁকুড়া, ঝাড়গ্রাম ও পশ্চিম মেদিনীপুরের মতো জেলায় সংঘাতের ঘটনা নিয়মিত সামনে আসছে ।
753 হাতির মৃত্যু, সবচেয়ে বেশি বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে
সমীক্ষায় 25 বছরে রাজ্যে 753টি হাতির মৃত্যুর তথ্য পাওয়া গিয়েছে । তার মধ্যে 508টি মৃত্যু হয়েছে স্বাভাবিক কারণে । বার্ধক্য, রোগ, অপুষ্টি, জলশূন্যতা, বজ্রপাত, জলে ডুবে যাওয়া কিংবা হাতিদের নিজেদের মধ্যে লড়াইয়ের মতো কারণ রয়েছে এই তালিকায় । উদ্বেগের বিষয়, এর মধ্যে 245টি হাতির মৃত্যু হয়েছে মানুষের কার্যকলাপ এবং পরিকাঠামোগত বিপদের কারণে ।
এই তালিকায় সবচেয়ে ভয়াবহ কারণ বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হওয়া । 25 বছরে 111টি হাতির মৃত্যু হয়েছে বিদ্যুতের তারে জড়িয়ে । ফসল রক্ষার জন্য বেআইনি বিদ্যুৎ সংযোগ, নিচু হয়ে থাকা তার এবং বনাঞ্চলের আশপাশে বিপজ্জনক বৈদ্যুতিক পরিকাঠামো এর অন্যতম কারণ । দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে রেল দুর্ঘটনা । দ্রুতগতির ট্রেনের ধাক্কায় মৃত্যু হয়েছে 93টি হাতির । এ ছাড়া চোরাশিকারের কারণে 31টি, বিষপ্রয়োগে 6টি এবং সড়ক দুর্ঘটনায় 3টি হাতির মৃত্যু হয়েছে । মানুষের সরাসরি আক্রমণে মৃত্যু হয়েছে আরও একটি হাতির । এছাড়াও 88টি মৃত্যুর কারণ নির্দিষ্ট ভাবে চিহ্নিত করা যায়নি ।
হাতির মৃত্যুর ক্ষেত্রে বয়স ও লিঙ্গভিত্তিক পরিসংখ্যানেও বিশেষ প্রবণতা দেখা গিয়েছে । পূর্ণবয়স্ক পুরুষ হাতির মৃত্যু হয়েছে 133টি, পূর্ণবয়স্ক স্ত্রী হাতির 100টি । প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার আগের পর্যায়ে থাকা পুরুষ ও স্ত্রী হাতির মৃত্যু যথাক্রমে 40 ও 38টি । এ ছাড়া কিশোর হাতি 32টি এবং শাবক 17টি প্রাণ হারিয়েছে । বন ও বন্যপ্রাণ বিশেষজ্ঞদের মতে, পূর্ণবয়স্ক পুরুষ হাতিরা অনেক সময় দলছুট হয়ে একা বিচরণ করে । খাদ্যের সন্ধানে দূরে যাওয়ার প্রবণতা থাকায় কৃষিজমি, রেললাইন ও বিদ্যুতের তারের সংস্পর্শে আসার ঝুঁকিও তাদের বেশি ।
সংঘাতের মানচিত্রে শীর্ষে উত্তরবঙ্গ
হাতির মৃত্যুর ঘটনাগুলির ভৌগোলিক বিশ্লেষণে উত্তরবঙ্গের একাধিক এলাকা বিশেষভাবে উঠে এসেছে । আলিপুরদুয়ারের রাজাভাতখাওয়া 18টি হাতির মৃত্যু নিয়ে রাজ্যের অন্যতম বিপজ্জনক এলাকা । এ ছাড়া রায়ডাক, বানারহাট চা-বাগান, হলদিবাড়ি চা-বাগান এবং দার্জিলিংয়ের ডুমরিগুড়িতে 8টি করে হাতির মৃত্যুর ঘটনা নথিভুক্ত হয়েছে । বাঁকুড়ার কাদমাগড়, জলপাইগুড়ির সুখানিবস্তী ও তারঘেরা এবং পূর্ব বর্ধমানের ছোট বাইনানেও একাধিক হাতির মৃত্যু হয়েছে ।
মানুষের উপর হাতির আক্রমণের ক্ষেত্রেও উত্তরবঙ্গের একাধিক এলাকা উদ্বেগজনক । জলপাইগুড়ির জঙ্গলীমহলে 51টি, নিম্ন তান্দুতে 39টি, হাইহাই পথরে 34টি এবং উচ্চ তান্দুতে 33টি সংঘাতের ঘটনা নথিভুক্ত হয়েছে । আলিপুরদুয়ারের রাজাভাতখাওয়ায় এই সংখ্যা 141 । আটিয়াবাড়ি, ভাতখাওয়া, গঙ্গুটিয়া এবং দক্ষিণ লতাবাড়ির মতো এলাকাতেও বারবার হাতি-মানুষের সংঘাত ঘটেছে । দক্ষিণবঙ্গে বাঁকুড়ার বড়জোড়া, ঝাড়গ্রাম সদর এবং পশ্চিম মেদিনীপুরের একাধিক এলাকায় প্রাণহানি ও আঘাতের ঘটনা নথিভুক্ত হয়েছে ।
বর্ষাতেই সবচেয়ে বেশি সংঘাত
ঋতুভিত্তিক পরিসংখ্যানেও রয়েছে তাৎপর্যপূর্ণ ইঙ্গিত । জুন থেকে সেপ্টেম্বর, দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ুর সময়েই সবচেয়ে বেশি সংঘাতের ঘটনা ঘটেছে । এই চার মাসে নথিভুক্ত হয়েছে 685টি ঘটনা । শীতকালে এই সংখ্যা 533, গ্রীষ্মে 476 এবং শরৎ বা উত্তর-পূর্ব মৌসুমি বায়ুর সময়ে 365টি ।
বর্ষায় ঘন হয়ে ওঠে বনাঞ্চলের গাছপালা । ফলে হাতির চলাচল দূর থেকে দেখতে পাওয়া কঠিন হয় । পাশাপাশি, ধান রোপণ ও কৃষিকাজের মরশুমে মাঠে মানুষের উপস্থিতিও বেড়ে যায় । এই দুই পরিস্থিতির সংঘাতে হঠাৎ হাতির মুখোমুখি হওয়ার আশঙ্কা বাড়ে । মানুষের আক্রান্ত হওয়ার ক্ষেত্রেও পুরুষদের সংখ্যা বেশি । 2 হাজার 59 জন মৃত ও আহতের মধ্যে পুরুষ 1 হাজার 554 জন, মহিলা 505 জন । রাতের বেলা ফসল পাহারা দেওয়া, জ্বালানি কাঠ সংগ্রহ এবং গবাদি পশু চরানোর মতো কাজে পুরুষদের বেশি যুক্ত থাকার কারণে তাঁদের ঝুঁকি বাড়ে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা ।
হাতির করিডোরে মানুষের পরিকাঠামো
সংশ্লিষ্ট মহলের মতে, এই সংঘাতের অন্যতম বড় কারণ হাতির স্বাভাবিক বিচরণক্ষেত্রের উপর মানুষের ক্রমবর্ধমান চাপ । পশ্চিমবঙ্গে দেশের মধ্যে সর্বাধিক 26টি চিহ্নিত হাতির করিডোর রয়েছে । এই পথগুলির উপর দিয়ে গিয়েছে রেললাইন, জাতীয় ও রাজ্য সড়ক, বিদ্যুতের তার এবং চা-বাগান । ফলে এক বনাঞ্চল থেকে অন্য বনাঞ্চলে যাওয়ার স্বাভাবিক পথ ক্রমশ বাধাগ্রস্ত হচ্ছে ।
প্রশাসনিক রিপোর্ট অনুযায়ী, গত 25 বছরে পশ্চিমবঙ্গে অরণ্যের আয়তন কমেছে প্রায় 15.3% এবং একই সময়ে মানব বসতি ও নগরায়ন বেড়েছে 30.5% । এর ফলে বিশাল আয়তনের অরণ্য ছোট ছোট টুকরোয় ভাগ হয়ে পড়েছে । বনভূমি খণ্ডিত হয়ে যাওয়ায় হাতিরা আগের মতো সহজে খাবার ও জল পাচ্ছে না ।
অন্যদিকে, ধান, ভুট্টা ও আখের মতো পুষ্টিকর ফসলের টানে তারা ঢুকে পড়ছে কৃষিজমি ও লোকালয়ে । বিশেষজ্ঞদের মতে, হাতির কাছে যা খাবারের সন্ধান, মানুষের কাছে তা ফসল ও জীবিকার ক্ষতি । সেখান থেকেই তৈরি হচ্ছে সংঘাতের পরিস্থিতি । শুধু বনাঞ্চল কমে যাওয়া নয়, বনভূমির মধ্যে মানুষের বসতি, চা-বাগানের বিস্তার এবং যোগাযোগ ব্যবস্থার সম্প্রসারণও হাতির চলাচলের পথকে সংকুচিত করছে ।
প্রযুক্তি ও করিডোর রক্ষাতেই সমাধানের পথ ?
সমীক্ষায় সংঘাত কমাতে একাধিক বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিনির্ভর পদক্ষেপের সুপারিশ করা হয়েছে । রেললাইনে হাতির উপস্থিতি আগাম শনাক্ত করতে সেন্সরভিত্তিক প্রযুক্তি ব্যবহারের কথা বলা হয়েছে । হাতির চলাচলের কম্পন শনাক্ত করে দ্রুত ট্রেনের চালক, স্টেশন এবং নিয়ন্ত্রণকক্ষে সতর্কবার্তা পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা গড়ে তোলার উপর জোর দেওয়া হয়েছে । পাশাপাশি, হাতির চলাচলের গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় নিরাপদ পারাপারের ব্যবস্থা, আন্ডারপাস ও উপযুক্ত কাঠামো তৈরির প্রয়োজনীয়তাও রয়েছে ।
বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে হাতির মৃত্যু ঠেকাতে বেআইনি বিদ্যুৎ সংযোগ বন্ধ করা, ঝুলে থাকা তার মেরামত এবং নিরাপদ সৌরবিদ্যুৎচালিত বেড়া ব্যবহারের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে । হাতি লোকালয়ে ঢোকার আগে গ্রামবাসীদের সতর্ক করতে স্বয়ংক্রিয় ক্যামেরা, অবস্থান শনাক্তকারী যন্ত্র এবং মোবাইল বার্তার মতো আগাম সতর্কীকরণ ব্যবস্থাও কার্যকর হতে পারে ।
প্রশিক্ষিত বনকর্মী ও স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবকদের নিয়ে দ্রুত সাড়াদানকারী দল গড়ে তোলার উপরেও গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে । সংশ্লিষ্ট মহলের মতে, তবে শুধু হাতিকে এক এলাকা থেকে অন্য এলাকায় সরিয়ে দিলেই সমস্যার স্থায়ী সমাধান হবে না । বরং হাতির প্রাকৃতিক বাসস্থান, খাদ্য ও জলের উৎস পুনর্গঠন এবং করিডোরের দখলদারি বন্ধ করা জরুরি ।
2025 সালে নভেম্বর মাসে হাতির হানায় আহত হয়েছিলেন গীতা সুব্বা । তিনি বলেন, "এলাকায় হাতির আক্রমণ ক্রমাগত ঘটেই চলেছে । তবে আগের চেয়ে বন দফতরের নজরদারি বেড়েছে ।" ওই একইমাসে হাতির হানায় মৃত্যু নমিতা রায়ের স্বামী শরৎচন্দ্র রায় বলেন, "আমার স্ত্রী হাতির হানায় মারা গিয়েছে । বন দফতরের তরফে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়েছে ঠিকই, কিন্তু লোকালয়ে হাতির হানা থামেনি । যেকোন মুহূর্তে আবার কেউ প্রাণ হারাতে পারেন । তাই বন দফতরকে আরও সজাগ হতে হবে ।"
সংঘাত কমাতে বাড়ছে নজরদারি
উত্তরবঙ্গের মুখ্য বনপাল (বন্যপ্রাণ) ভাস্কর জেভি জানিয়েছেন, গত এক দশকে হাতির মৃত্যু এবং মানুষ-হাতি সংঘাত কমাতে একাধিক পদক্ষেপ করা হয়েছে । তাঁর কথায়, আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার এবং বন দফতরের নজরদারি বাড়ানো হয়েছে । রেল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে রেললাইনে প্রযুক্তির ব্যবহার এবং জাতীয় সড়কে হাতির করিডোর দিয়ে নিরাপদ যাতায়াত নিশ্চিত করার উদ্যোগও নেওয়া হয়েছে ।
অন্যদিকে, ঐরাবত সংস্থার সম্পাদক অভিযান সাহার বক্তব্য, বনের উপর আঘাত আসা মানেই বন্যপ্রাণের উপর আঘাত আসা । করিডোরে নগরায়ন, দখলদারি এবং বনাঞ্চলে মানুষের বসতি বৃদ্ধি সংঘাতকে আরও বাড়িয়ে তুলছে । স্ন্যাপের সম্পাদক কৌস্তভ চৌধুরীর কথায়, মানুষের যেমন বেঁচে থাকার অধিকার রয়েছে, তেমনই হাতিরও রয়েছে । হাতির বাসস্থান এবং চলাচলের করিডোর রক্ষা করা মানুষেরই দায়িত্ব ।
ফলে মানুষ ও হাতির এই সংঘাতকে শুধুমাত্র বন দফতরের আইনশৃঙ্খলার সমস্যা হিসেবে দেখলে চলবে না। এর সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে গ্রামীণ মানুষের জীবন-জীবিকা, পরিবেশের ভারসাম্য এবং বন্যপ্রাণ সংরক্ষণের ভবিষ্যৎ। হাতির করিডোর বাঁচানো, বনাঞ্চলের স্বাভাবিক পরিবেশ ফিরিয়ে আনা এবং প্রযুক্তিনির্ভর সতর্কীকরণ ব্যবস্থা কার্যকর করাই এখন সবচেয়ে জরুরি । নইলে আগামী দিনে মানুষের প্রাণহানি যেমন বাড়বে, তেমনই বিপন্ন হবে রাজ্যের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বন্যপ্রাণ হাতির অস্তিত্বও ।