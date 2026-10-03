আজও নররক্ত লাগে বড়দেবীর পুজোয়

আজও নররক্ত লাগে বড়দেবীর পুজোয়
Baradevir Pujo: রাজ আমলে শুরু হওয়া এই পুজো 500 বছরেরও বেশি সময় ধরে চলে আসছে । এই পুজোর নিয়ম পদ্ধতি সম্পূর্ণ ভিন্ন ।
Published : October 3, 2026 at 1:28 PM IST
কোচবিহার, 3 অক্টোবর: আজও নররক্তে পুজো হয় বড়দেবীর । গোটা বাংলা যখন দুর্গার অকাল বোধনে মেতে ওঠে, তখন কোচবিহারের বাসিন্দারা মেতে ওঠে বড়দেবীর পুজো ঘিরে । রাজ আমলে শুরু হওয়া এই পুজো 500 বছরেরও বেশি সময় ধরে চলে আসছে । রাজা না-থাকলেও কোচবিহার দেবত্তোর ট্রাস্টের এই পুজো রাজ আমলের সব নিয়ম কানুন মেনে আজও সম্পন্ন হয় ।
শরতকালে গোটা বাংলা যখন দুর্গোৎসবে মাতোয়ারা, তখন কোচবিহারে চলে বড়দেবীর পুজো । কথিত আছে, ষোড়শ শতকে কোচবিহারের রাজা নরনারায়ণের হাত ধরে এই পুজোর সূচনা হয়েছিল । মহারাজা নরনারায়ণ স্বপ্নাদেশে যে মূর্তি দেখেছিলেন, সেই মূর্তি গড়েই পুজোর সূচনা হয় । দেবী এখানে রক্তবর্ণা । তবে দুর্গাপুজোর থেকে বড়দেবীর পুজো কিছুটা আলাদা ৷ এই পুজো শুরু হয় শ্রাবণ মাসে । ময়না কাঠপুজোর মধ্যে দিয়েই বড়দেবীরূপী দুর্গাপুজোর সূচনা হয় । অন্যান্য পুজোর থেকে এই পুজোর নিয়ম পদ্ধতিও সম্পূর্ণ ভিন্ন ।
শ্রাবণ মাসের শেষে শুক্লা অষ্টমী তিথিতে কোচবিহার শহরের গুঞ্জবাড়িতে ডাঙরাই মন্দিরে এই ময়না কাঠপুজো হয় । পুজো শেষে মহাস্নানের পর ময়না কাঠরূপী মাকে কাপড় পরিয়ে শুরু হয় বিশেষ পুজো । সেই পুজো শেষ হলে বলি দেওয়া হয় পায়রা । মায়ের উদ্দেশে নিবেদন করা হয় পরমান্ন ভোগ । এরপর রাতে পালকি করে শোভাযাত্রা সহকারে ওই ময়নাকাঠ নিয়ে আসা হয় মদনমোহন মন্দিরে । সেখানকার কাঠামিয়া মন্দিরে একমাস ধরে তার পুজো হয় । শেষে ভাদ্র অষ্টমীতে সেই ময়নাকাঠ নিয়ে আসা হয় বড়দেবী মন্দিরে । সেখানে মহাস্নান করিয়ে ট্রলিতে স্থাপন করা হয় এবং ধর্মপাঠ পুজো হয় । এরপর তিনদিন ধরে ওই ময়নাকাঠকে হাওয়া খাওয়ানো হয় । পরবর্তীতে চারদিনের পর মূর্তি তৈরির কাজ শুরু হয় । এই ময়নাকাঠেই নিজের রূপ পান বড়দেবী । ময়নাকাঠ বড়দেবীর মেরুদণ্ড ।
বড়দেবীর মৃন্ময়ী মূর্তি, দেবী দুর্গার অন্যান্য মূর্তির থেকে সম্পূর্ণ আলাদা । এই দেবীর গায়ের রং লাল, এখানে দেবীর বাহন সিংহ নয়, বাঘ ৷ বড়দেবীর সঙ্গে থাকেন জয়া ও বিজয়া । কোচবিহারের মহারাজাদের স্বপ্নাদেশের ভিত্তিতেই দেবী দুর্গার এই বড়দেবী রূপ 500 বছর ধরে ঐতিহ্যের সঙ্গে পূজিত হয়ে আসছে কোচবিহারে । আগে নরবলি দেওয়া হতো ৷ আর এখন অষ্টমীর রাতে গুপ্ত পুজোয় লাগে নররক্ত । অষ্টমীতে মোষ বলি হয় এখনও । এছাড়া প্রতিদিনই পায়রা বলি হয় । আগে রাজাদের উদ্যোগে এই পুজোর আয়োজন হলেও বর্তমানে রাজ্য সরকারের অধীনে থাকা কোচবিহার দেবোত্তর ট্রাস্টি বোর্ড এই পুজোর আয়োজন করে ।
রাজ পুরোহিত দীনেন্দ্র ভট্টাচার্য বলেন, বিশ্বসিংহের আমলে এই পুজোর সূচনা হয় । তাঁর কথায়, "ময়না কাঠপুজোর মধ্যে দিয়েই আমাদের এখানে বড়দেবীর সূচনা হয় । অন্যান্য পুজোর থেকে এই পুজোর নিয়ম পদ্ধতি সম্পূর্ণ আলাদা । আজও হয় অষ্টমীর গুপ্ত পুজো ৷ কালো পর্দা টাঙিয়ে সেই পুজো চলে ৷ কেউ সেই পুজো দেখতে পারবে না ৷ একবারই গুপ্তপুজোতে নরবলি হয়েছিল ৷ তবে এখনও নররক্ত লাগে এই পুজোয় ৷ "
প্রাবন্ধিক ও লেখক দেবব্রত চাকী বলেন, "মহারাজা নরনারায়ণ ষোড়শ শতকে এই পুজোর সূচনা করেছিলেন । তিনি যে অবয়বে বড়দেবীর পুজোর সূচনা করেছিলেন এখনও সেভাবেই পুজো হচ্ছে । সর্বত্র মা দুর্গার নীচে সিংহ থাকে । এখানে সিংহের পাশাপাশি ব্যাঘ্র দেবতাও থাকে । এছাড়া লক্ষ্মী, সরস্বতী, গণেশ ও কার্তিকের পরিবর্তে থাকে জয়া ও বিজয়া ।"
কয়েক পুরুষ ধরে বড়দেবীর মূর্তি তৈরি করে আসছেন চিত্রকর পরিবার । মৃৎশিল্পী প্রভাত চিত্রকর বলেন, "চামটা গ্রামের মাটি দিয়ে মায়ের মুখমণ্ডল তৈরি করা হয় । রাজ আমল থেকে যেভাবে মায়ের মূর্তি তৈরি হয়ে আসছে, সেই একই নিয়মে এখনও মূর্তি তৈরি করতে হয় ৷"