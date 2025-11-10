মুর্শিদাবাদে ফের মিলল ব্যাগ ভর্তি বোমা, 6 দিনে উদ্ধার 773! গ্রেফতার 20
সামশেরগঞ্জের ভবানীআটি, রেজিনগর ও মুর্শিদাবাদ থানা এলাকা থেকে তাজা বোমা উদ্ধার ৷ বম্ব স্কোয়াডকে ডাকা হয়েছে ৷
Published : November 10, 2025 at 3:17 PM IST
সামশেরগঞ্জ, 10 নভেম্বর: আবারও মুর্শিদাবাদে উদ্ধার হল বোমা ৷ এবার সামশেরগঞ্জের ভবানীআটি, রেজিনগর ও মুর্শিদাবাদ থানা এলাকা থেকে তাজা বোমা উদ্ধার হয়েছে ৷ বোমাগুলি নিষ্ক্রিয় করার জন্য বম্ব স্কোয়াডকে ডাকা হয়েছে ৷ এই নিয়ে গত ছ'দিনে মুর্শিদাবাদ জেলা থেকে 773টি তাজা বোমা উদ্ধার করা হল ।
বছর ঘুরলেই বিধানসভা নির্বাচন । তার আগে মুর্শিদাবাদ থেকে মুড়ি মুড়কির মতো উদ্ধার হচ্ছে বোমা । আতঙ্কে জেলাবাসীর ঘুম ছুটেছে । গত ছ'দিনে মুর্শিদাবাদ জেলা থেকে 773টি তাজা বোমা উদ্ধার হওয়ায় সবমিলিয়ে 24টি মামলা রুজু করে পুলিশ মোট 20 জনকে গ্রেফতার করেছে ।
সোমবার সামশেরগঞ্জ ব্লকের ভবানীবাটি আমবাগান থেকে উদ্ধার হয় 23টি তাজা বোমা । একই দিনে রেজিনগর থানার পুলিশ 20টি তাজা বোমা উদ্ধার করেছে । পাশাপাশি মুর্শিদাবাদ থানার পুলিশ উদ্ধার করেছে 21টি তাজা বোমা । জেলা পুলিশ সুপার কুমার সানি রাজ বলেন, "মুর্শিদাবাদ পুলিশ জেলা থেকে একটি মোবাইল নম্বর সমস্ত থানা এলাকায় ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে । সেই নম্বরেই আসছে বোমার খবর । ওই নম্বর দেওয়ার পর খুব ভালো সাড়া মিলছে ।"
সোমবার সকালে সামশেরগঞ্জে চাষের জমি থেকে দুটি ব্যাগ ভর্তি তাজা বোমা উদ্ধার হয়েছে । সোমবার সকালে বিষয়টি জানাজানি হতেই ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয় জঙ্গিপুর পুলিশ জেলার অন্তর্গত সামশেরগঞ্জ থানার ভবানীবাটি হাটপাড়া কালভার্ট সংলগ্ন এলাকায় । ঘটনাস্থলে রয়েছে সামশেরগঞ্জ থানার পুলিশ । পুলিশ সূত্রের খবর, রবিবার রাতেই সামশেরগঞ্জ থানার অন্তর্গত ভবানীবাটি হাটপাড়া কালভার্ট সংলগ্ন এলাকায় বোমা পড়ে থাকার খবর আসে । এরপর পুলিশকে খবর দিতেই ঘটনাস্থলে যায় সামশেরগঞ্জ থানার পুলিশ । তল্লাশি চালাতেই চাষের জমি থেকে উদ্ধার হয় দুই ব্যাগ ভর্তি তাজা বোমা ।
ঘটনার পর থেকেই বোমা রাখার স্থানটি ঘিরে রেখেছে সামশেরগঞ্জ থানার পুলিশ । খবর দেওয়া হয় বম্ব স্কোয়াডকে । সোমবার সকাল থেকেই নতুন করে আশেপাশের জমিতে তল্লাশি চালায় পুলিশ । কে বা কারা চাষের জমিতে বোমা রেখেছে তার তদন্ত করে দেখছে সামশেরগঞ্জ থানার পুলিশ । এদিকে, এভাবে কালভার্ট সংলগ্ন এলাকায় চাষের জমিতে বোমা রাখার ঘটনায় উদ্বিগ্ন স্থানীয়রা । পুরো বিষয়টি তদন্ত করার দাবি জানিয়েছেন সাধারণ মানুষ ।
অন্যদিকে, এদিনই সকালে রেজিনগরের ছেতিয়ানি ঘোষপাড়া থেকে উদ্ধার হয় 20টি তাজা বোমা আর মুর্শিদাবাদ থানার খুলাসপুর আমবাগান থেকে 21টি তাজা বোমা উদ্ধার হয় ৷ তিনটি জায়গাতেই ঘটনাস্থলে গিয়েছে বম্ব স্কোয়াড ৷ এদিন দুপুরেই বোমাগুলো নিষ্ক্রিয় করা হয় ৷