মাটির নীচে থেকে উদ্ধার সেবাশ্রয়ের কোটি টাকার ওষুধ, সরিষায় শোরগোল

মাটির নীচে থেকে উদ্ধার সেবাশ্রয়ের কোটি টাকার ওষুধ, সরিষায় শোরগোল
চিকিৎসার জন্য বরাদ্দ ওষুধ মাটির নীচে কীভাবে গেল ? কেন তা সংরক্ষণ না-করে লুকিয়ে রাখা হল ? এই প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছে রাজনৈতিক মহলে ।
Published : June 11, 2026 at 12:52 PM IST
ডায়মন্ড হারবার, 11 জুন: মাটির নীচ থেকে উদ্ধার সেবাশ্রয় ক্যাম্পের বিপুল পরিমাণ ওষুধ ৷ এই ঘটনা সামনে আসতেই চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে ডায়মন্ড হারবার 2 নম্বর ব্লকের সরিষা পঞ্চায়েত এলাকার হিঙছেবেরিয়া গ্রামে ৷
বিজেপির অভিযোগ, সাধারণ মানুষের চিকিৎসার জন্য আনা কোটি কোটি টাকার ওষুধ ও চিকিৎসা সামগ্রী গোপনে মাটির নিচে পুঁতে রাখা হয়েছিল । যদিও এই অভিযোগ নিয়ে এখনও পর্যন্ত প্রশাসন বা তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে কোনও আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া সামনে আসেনি ।
স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ডায়মন্ড হারবার 2 নম্বর বিজেপি মণ্ডলের সভাপতি উত্তম বাগের নেতৃত্বে বিজেপি কর্মী-সমর্থকরা সরিষার হিঙছেবেরিয়া এলাকায় অভিযান চালান । অভিযোগ, নির্দিষ্ট একটি জায়গায় মাটি খুঁড়তেই বেরিয়ে আসে বিপুল পরিমাণ ওষুধ, স্বাস্থ্য পরিষেবার বিভিন্ন সামগ্রী, এমনকি অক্সিজেন সিলিন্ডারও । মুহূর্তের মধ্যে ঘটনাস্থলে ভিড় জমাতে শুরু করেন এলাকার মানুষ । অনেকেই মোবাইলে সেই দৃশ্য ক্যামেরাবন্দি করেন । এলাকাজুড়ে শুরু হয় তুমুল চর্চা ।
বিজেপির দাবি, উদ্ধার হওয়া ওষুধ ও সামগ্রীগুলি তথাকথিত সেবাশ্রয় ক্যাম্পে ব্যবহারের জন্য আনা হয়েছিল । ডায়মন্ড হারবার, বজবজ এবং ফলতা-সহ বিভিন্ন এলাকায় সম্প্রতি সেবাশ্রয় ক্যাম্প পরিচালনা করা হয়েছিল । বিজেপির অভিযোগ, সেই ক্যাম্পগুলির দায়িত্বে ছিলেন ফলতার প্রভাবশালী তৃণমূল নেতা জাহাঙ্গির খান এবং ডায়মন্ড হারবারের পর্যবেক্ষক তথা মগরাহাট পশ্চিম বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক শামিম আহমেদের ঘনিষ্ঠরা । যদিও এই দাবির স্বাধীনভাবে সত্যতা যাচাই করা সম্ভব হয়নি ।
শাসক দলের আরও দাবি, সাধারণ মানুষের জন্য বরাদ্দ চিকিৎসা সামগ্রী ও ওষুধ গোপনে সরিয়ে ফেলা হয়েছে । প্রশ্ন উঠছে, যদি এই ওষুধ মানুষের চিকিৎসার জন্য বরাদ্দ হয়ে থাকে, তাহলে তা মাটির নীচে কীভাবে গেল ? কেন তা সংরক্ষণ না-করে লুকিয়ে রাখা হল ? এই প্রশ্ন এখন ঘুরপাক খাচ্ছে রাজনৈতিক মহলে ৷
অন্যদিকে, এই ঘটনার জেরে রাজ্যের স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকেও কাঠগড়ায় তুলছে বিজেপি । তাদের অভিযোগ, সরকারি হাসপাতাল ও স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলিতে সাধারণ মানুষ প্রতিদিন ওষুধের অভাবে ভোগান্তির শিকার হচ্ছেন ৷ অনেক ক্ষেত্রেই চিকিৎসকের প্রেসক্রিপশন নিয়ে বাইরে থেকে দামি ওষুধ কিনতে বাধ্য হচ্ছেন রোগীরা ৷ দরিদ্র ও নিম্নবিত্ত মানুষের পক্ষে সেই ব্যয়ভার বহন করা অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়ছে । সেই পরিস্থিতিতে কয়েক কোটি টাকার ওষুধ মাটির নীচে পড়ে থাকার অভিযোগ সামনে আসায় মানুষের মধ্যে ক্ষোভ তৈরি হয়েছে ।
ডায়মন্ড হারবার 2 নম্বর বিজেপি মণ্ডলের সভাপতি উত্তম বাগ এই ঘটনাকে তৃণমূল আমলের স্বাস্থ্য দুর্নীতির জ্বলন্ত প্রমাণ বলে দাবি করেছেন ৷ তাঁর কথায়, "একদিকে মানুষ হাসপাতালে ওষুধ পাচ্ছে না, সরকারি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে গেলে বলা হচ্ছে ওষুধ নেই । অন্যদিকে, কোটি কোটি টাকার ওষুধ মাটির নীচে লুকিয়ে রাখা হয়েছে । এটা অত্যন্ত গুরুতর বিষয় ৷ এর নিরপেক্ষ তদন্ত হওয়া দরকার ।"
তিনি আরও বলেন, "শুধুমাত্র ওষুধ নয়; উদ্ধার হয়েছে অক্সিজেন সিলিন্ডার-সহ একাধিক স্বাস্থ্য সরঞ্জাম । যদি প্রশাসন নিরপেক্ষভাবে তদন্ত করে, তাহলে আরও বড় মাথাদের নাম সামনে আসবে । কার নির্দেশে এই ওষুধ মাটির নীচে রাখা হয়েছিল, কারা এর সঙ্গে জড়িত—সব সামনে আসা উচিত । আমরা চাই দোষীদের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হোক ।"
বিজেপির অভিযোগের জেরে সরিষা এলাকায় রাজনৈতিক উত্তাপ ক্রমশ বাড়ছে । স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশও ঘটনার সুষ্ঠু তদন্তের দাবি তুলেছেন । তাঁদের প্রশ্ন, এত বিপুল পরিমাণ ওষুধ কীভাবে এখানে এল ৷ সরকারি নথিতে সেই ওষুধের হিসাব রয়েছে কি না এবং সেগুলি আদৌ সাধারণ মানুষের জন্য বরাদ্দ ছিল কি না—তা প্রশাসনের স্পষ্ট করা উচিত ।
যদিও এখনও পর্যন্ত প্রশাসনের তরফে আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্ধার হওয়া সামগ্রীর পরিমাণ বা প্রকৃতি নিয়ে কিছু জানানো হয়নি । পুলিশ বা স্বাস্থ্য দফতরের তরফেও এই বিষয়ে বিস্তারিত মন্তব্য মেলেনি ৷ ফলে বিষয়টি নিয়ে ধোঁয়াশা থেকেই যাচ্ছে ৷