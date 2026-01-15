গঙ্গাসাগরে দ্বিতীয় দিনের শাহি স্নান, ব্রাহ্মমুহূর্তের শেষ লগ্নে ডুব বহু পুণ্যার্থীর

গঙ্গাসাগরে দ্বিতীয় দিনের শাহি স্নান, ব্রাহ্মমুহূর্তের শেষ লগ্নে ডুব বহু পুণ্যার্থীর
মকর সংক্রান্তির দিন 85 লক্ষ ভক্তের সমাগম হয়েছিল গঙ্গাসাগরে ৷ দ্বিতীয় দিনেও বিপুল সংখ্যক ভক্ত পুণ্যস্নান সারছেন ৷ জনসমাগম কপিল মুনির আশ্রম চত্বরে ৷
Published : January 15, 2026 at 10:16 AM IST
গঙ্গাসাগর, 15 জানুয়ারি: বুধের পর বৃহস্পতিতেও উপচে পড়া ভিড় গঙ্গাসাগরে ৷ দ্বিতীয় তথা শাহি স্নানের শেষ লগ্নেও গঙ্গাসাগরে বহু পুণ্যার্থী ডুব দিচ্ছেন ৷ মকর সংক্রান্তিতে এবার 'মহা মুহূর্ত' অর্থাৎ শাহি স্নান শুরু হয়েছে বুধবার দুপুর 1টা 19 মিনিটে ৷ যা চলবে আগামী 24 ঘণ্টা ৷ অর্থাৎ, আজ বৃহস্পতিবার দুপুর 1টা 19 মিনিটে শেষ হবে শাহি স্নানের মুহূর্ত ৷ তাই স্বাভাবিকভাবেই এদিনও ভোররাত থেকে বিভিন্ন ঘাটে ঘাটে চলছে স্নান ৷
দ্বিতীয় দিনেও কনকনে শীত ও ঘন কুয়াশাকে উপেক্ষা করে লক্ষ লক্ষ পুণ্যার্থী ভিড় জমিয়েছেন সাগরদ্বীপে । হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের বিশ্বাস অনুযায়ী, মকর সংক্রান্তির পুণ্যলগ্নে গঙ্গা ও সাগরের সঙ্গমে স্নান করলে জন্মজন্মান্তরের পাপ মোচন হয় এবং মোক্ষলাভের পথ সুগম হয় । সেই বিশ্বাসকে আঁকড়ে ধরেই দ্বিতীয় দিনেও সাগরতটে উপচে পড়েছে জনসমুদ্র ।
ভোরের আলো ফোটার আগেই পুণ্যার্থীরা সাগরতটে পৌঁছে যান । 'গঙ্গে চ যমুনে চৈব গোদাবরী সরস্বতী' ধ্বনিতে মুখরিত হয়ে ওঠে সমুদ্রতট । শিশু থেকে শুরু করে বৃদ্ধ-বৃদ্ধা—সবাই শীতল জলে নেমে পুণ্যস্নান সারেন । স্নানের পর বহু পুণ্যার্থীকে বালিতে পিণ্ডদান ও তর্পণ করতে দেখা গিয়েছে । পৌরাণিক বিশ্বাস অনুযায়ী, রাজা দশরথের পিণ্ডদান এই সাগরতটেই হয়েছিল বলে মনে করা হয় ৷ তাই পিতৃপুরুষের উদ্দেশ্যে পিণ্ডদান করতে গঙ্গাসাগরে আসেন অসংখ্য মানুষ ।
দ্বিতীয় দিনেও প্রশাসনের পক্ষ থেকে নিরাপত্তা ও ব্যবস্থাপনা ছিল আঁটোসাঁটো । সমুদ্রতটে পর্যাপ্ত সংখ্যক পুলিশ, সিভিল ডিফেন্স ও বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীর কর্মীরা মোতায়েন ছিলেন । অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে সিসিটিভি ও ড্রোনের মাধ্যমে চলছিল নজরদারি । পুণ্যার্থীদের নিরাপত্তার জন্য সমুদ্রতটে লাইফগার্ড ও উদ্ধারকারী দল প্রস্তুত ছিল । নদীপথে যাত্রী চলাচলের ক্ষেত্রেও কড়া নজরদারি চালানো হয় ।
গঙ্গাসাগর মেলা প্রাঙ্গণে সাধু-সন্ন্যাসীদের উপস্থিতি এদিনও চোখে পড়ার মতো । স্নান সেরে বিভিন্ন আখড়া থেকে আগত নাগা সন্ন্যাসী ও সাধুদের দর্শনে ভিড় জমান পুণ্যার্থীরা । মেলাকে কেন্দ্র করে ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান, কীর্তন ও ভজনেও মুখর হয়ে ওঠে সাগরদ্বীপ ।
প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে, মেলার বাকি দিনগুলিতেও একইভাবে নিরাপত্তা ও পরিষেবা বজায় রাখা হবে । পুণ্যার্থীদের শৃঙ্খলা মেনে স্নান ও মেলা পরিদর্শনের আহ্বান জানিয়েছেন প্রশাসনিক কর্তারা । মকর সংক্রান্তির পুণ্যলগ্নে দ্বিতীয় দিনের স্নান গঙ্গাসাগর মেলাকে আরও একবার ধর্মীয় আবেগ ও বিশ্বাসের মহামিলনে পরিণত করেছে ।