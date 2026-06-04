সন্দেশখালিতে মাছের ভেড়ি থেকে বিপুল সরকারি ত্রাণ উদ্ধার, কাঠগড়ায় তৃণমূল পঞ্চায়েত সদস্য

সন্দেশখালিতে মাছের ভেড়ি থেকে বিপুল সরকারি ত্রাণ উদ্ধার, কাঠগড়ায় তৃণমূল পঞ্চায়েত সদস্য
স্থানীয়রা একজোট হয়ে মাছের ভেড়িতে আচমকা তল্লাশি চালান এবং ঘরের ভেতর থেকে থরে থরে সাজানো বিপুল পরিমাণ সরকারি ত্রিপল ও কম্বল উদ্ধার করেন।
Published : June 4, 2026 at 4:42 PM IST
সন্দেশখালি, 4 জুন: একটি মাছের ভেড়ির আলাঘর থেকে বিপুল পরিমাণ সরকারি ত্রাণ সামগ্রী উদ্ধারের ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হল । সন্দেশখালির ন্যাজাট থানা এলাকার দক্ষিণ আকড়াতলা বড় পাড়ার ঘটনা ৷ উদ্ধার হওয়া সামগ্রীর মধ্যে রয়েছে প্রচুর পরিমাণ সরকারি কম্বল ও ত্রিপল ৷ এই দেখে ক্ষোভে ফেটে পড়েন স্থানীয় বাসিন্দারা । পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে এলাকায় পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে ৷ ঘটনায় অভিযোগের তির স্থানীয় তৃণমূল পঞ্চায়েত সদস্য আনন্দ সর্দারের দিকে ।
স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, দক্ষিণ আকড়াতলা বড় পাড়ায় জনাব আলির একটি মাছের ভেড়ি রয়েছে, যেখানে গত বেশ কিছুদিন ধরেই রাতের অন্ধকারের সুযোগ নিয়ে সরকারি ত্রাণ সামগ্রী মজুত করা হচ্ছে বলে স্থানীয় মানুষের সন্দেহ হয় । সেই সন্দেহ থেকেই আজ সকালে স্থানীয়রা একজোট হয়ে ওই মাছের ভেড়িতে আচমকা তল্লাশি চালান এবং ঘরের ভেতর থেকে থরে থরে সাজানো বিপুল পরিমাণ সরকারি ত্রিপল ও কম্বল উদ্ধার করেন ।
এই ঘটনা প্রসঙ্গে স্থানীয় বাসিন্দা আনন্দ দাস ক্ষোভ প্রকাশ করে জানান, তাঁরা এক বিশ্বস্ত সূত্রে খবর পেয়ে আজ সকালে ওই মাছের ভেড়িতে এসেছিলেন এবং এসে দেখেন যে, গরিব মানুষের জন্য বরাদ্দ করা সরকারি ত্রিপল ও শীতবস্ত্রের কম্বল বেআইনিভাবে মজুত করে রাখা হয়েছে, যার গায়ে পরিষ্কারভাবে লেখা রয়েছে 'পশ্চিমবঙ্গ সরকার, বিপর্যয় ব্যবস্থাপনা দফতর'।
আনন্দ দাসের অভিযোগ, গরিব মানুষের জন্য আসা এই সরকারি ত্রাণের মালপত্র অবৈধভাবে লুট করে এখানে এনে রাখা হয়েছিল । তিনি আরও দাবি করেন যে, তাঁরা সূত্রের মারফৎ জানতে পেরেছেন যে এই বুথেরই তৃণমূলের পঞ্চায়েত সদস্য আনন্দ সর্দার (আনন্দ মাস্টার)-এর বাড়িতে এই সরকারি জিনিসপত্রের ভাগাভাগি হয়েছে এবং তার একটা বড় অংশ এনে রাখা হয়েছে এই মাছের ফিশারির আলাঘরে । এলাকার মানুষের আরও দাবি, এই মাছের ভেড়িতে কর্মরত শ্রমিকরা এই কাজে জড়িত ৷ তাঁদের মধ্যে মৌরি ও লাল্টু নামে দু'জন নিজেদের মুখে স্বীকারও করে নিয়েছেন যে, রাতের অন্ধকারে তাঁরাই এই মালপত্র এনে ঘরে মজুত করেছিল; তাই ভেড়ির মালিক জনাব আলি ও শ্রমিকদের পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদ করলেই এই দুর্নীতির আসল পাণ্ডা কে এবং কোথা থেকে এই ত্রাণ সামগ্রী আনা হয়েছিল, তা পরিষ্কার হয়ে যাবে ।
আনন্দ দাসের বক্তব্য, মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী মহাশয় যেখানে তোলাবাজি, চুরি বা হুমকি বন্ধ করার কড়া নির্দেশ দিয়েছেন, সেখানে শাসকদলের একাংশ এখনও গরিবের হক চুরি করে চলেছে এবং তাঁরা চান প্রশাসন যেন সঠিক তদন্ত করে আসল দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেয় । গ্রামবাসীদের এই বিক্ষোভ ও খবরের পর ন্যাজাট থানার পুলিশ এসে সমস্ত সরকারি সামগ্রী নিজেদের হেফাজতে নেয় ৷ তবে এই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত কারওকে গ্রেফতার বা আটক করা সম্ভব হয়নি ।
এবিষয়ে তৃণমূলের কোনও নেতা মুখ খুলতে না-চাইলেও, বসিরহাট সাংগঠনিক জেলা বিজেপির যুব মোর্চার সভাপতি পলাশ সরকার বলেন, "তৃণমূল নেতারা গরিবের হক নষ্ট করেছে । বিজেপি ক্ষমতায় এসেছে, এবার দুর্নীতিগ্রস্ত তৃণমূল নেতাদের আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা হবে ।"