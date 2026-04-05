ভোটের মুখে রাতের শহরে নগদ পাচারের ছক? নাকা চেকিংয়ে উদ্ধার প্রায় 38 লক্ষ টাকা

নিয়ম মেনে উদ্ধার হওয়া নগদ টাকা আয়কর দফতরের আধিকারিকদের হাতে তুলে দিয়েছে কলকাতা পুলিশ ।

নেতাজিনগরে নাকা চেকিংয়ে উদ্ধার প্রায় 38 লক্ষ টাকা
By ETV Bharat Bangla Team

Published : April 5, 2026 at 5:20 PM IST

কলকাতা, 5 এপ্রিল: ভোটের আগে শহরে বেআইনি নগদ লেনদেন ও পাচার রুখতে কড়া নজরদারি চালাচ্ছে পুলিশ । সেই প্রেক্ষিতেই শনিবার গভীর রাতে দক্ষিণ কলকাতার নেতাজিনগর থানা এলাকায় নাকা চেকিংয়ের সময় একটি ব্যক্তিগত গাড়ি থেকে উদ্ধার হয় বিপুল পরিমাণ নগদ ৷ সেই টাকার পরিমাণ মোট 37 লক্ষ 97 হাজার । ঘটনায় এক ব্যক্তিকে আটক করেছে পুলিশ এবং বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে গাড়িটিও ।

কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা প্রধান রূপেশ কুমার বলেন, "আগে থেকে আগাম তথ্য ছিল ৷ সেই মতো নেতাজিনগর থানা ও কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগ সজাগ ছিল ৷ একটি গাড়ি আটক করে তল্লাশি চালানো হয় ৷ তখনই তাতে থাকা ব্যাগ থেকে নগদ টাকা উদ্ধার হয় ৷"

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, শনিবার রাতে নিয়মিত নাকা চেকিং চলছিল নেতাজিনগর এলাকায় । সেই সময় আলিপুরের দিক থেকে আসা একটি গাড়িকে সন্দেহজনক মনে হওয়ায় থামার নির্দেশ দেন কর্তব্যরত আধিকারিকরা । গাড়িটি থামানোর পর তল্লাশি চালাতেই চোখ কপালে ওঠে পুলিশের ৷ গাড়ির ভিতর থাকা ব্যাগ থেকে উদ্ধার হয় প্রায় 38 লক্ষ টাকার নগদ ।

ঘটনাস্থল থেকেই আশুতোষ আগরওয়াল নামে এক ব্যক্তিকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করা হয় । তবে এত বিপুল পরিমাণ নগদ অর্থ কোথা থেকে এসেছে বা কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, তার সন্তোষজনক কোনও ব্যাখ্যা দিতে পারেননি তিনি । ফলে পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, এই অর্থ পাচারের উদ্দেশ্যেই বহন করা হচ্ছিল ।

ঘটনার গুরুত্ব বিবেচনা করে সঙ্গে সঙ্গেই আয়কর বিভাগকে খবর দেওয়া হয় পুলিশের তরফে । পরে নিয়ম মেনে উদ্ধার হওয়া নগদ অর্থ আয়কর দফতরের আধিকারিকদের হাতে তুলে দেয় পুলিশ । সূত্রের খবর, ওই টাকার প্রকৃত মালিককে শীঘ্রই তলব করা হবে । তিনি যদি বৈধ নথিপত্রের মাধ্যমে টাকার উৎস প্রমাণ করতে পারেন, তবে তা ফেরত দেওয়া হতে পারে । অন্যথায়, নিয়ম অনুযায়ী সেই অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা পড়বে ।

ভোটের আগে এই ধরনের বিপুল নগদ উদ্ধারের ঘটনায় স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠছে, এটি কি কোনও বড়সড় নির্বাচনী অনিয়ম বা বেআইনি আর্থিক লেনদেনের অংশ? গোটা বিষয়টি খতিয়ে দেখতে ইতিমধ্যেই তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ ও আয়কর দফতর । তদন্তকারীরা বিভিন্ন দিক খতিয়ে দেখছেন, যাতে এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত সম্ভাব্য চক্র বা উদ্দেশ্য স্পষ্ট করা যায় ।

