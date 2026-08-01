উদ্ধার টাকার পাহাড়-সিল বাড়ি, তুরস্কে ছুটি কাটাচ্ছেন 'মাফিয়া' টুলু !

উদ্ধার টাকার পাহাড়-সিল বাড়ি, তুরস্কে ছুটি কাটাচ্ছেন 'মাফিয়া' টুলু !
ভারত থেকে দুবাই হয়ে তুরস্কে গিয়েছে মহম্মদ নিজামুদ্দিন ওরফে টুলু ৷ আরও জানা যাচ্ছে, দুবাইয়ে নাকি তার একটি রিসর্ট রয়েছে ৷
Published : August 1, 2026 at 3:50 PM IST
সিউড়ি, 1 অগস্ট: একদিকে যখন বীরভূমজুড়ে যখন তাঁর বেআইনি সম্পত্তির খোঁজে পুলিশি হানা চলছে, সেই মুহূর্তে তুরস্কে পরিবার নিয়ে ছুটি কাটাচ্ছে পাথর 'মাফিয়া' মহম্মদ নিজামুদ্দিন ওরফে টুলু। পুলিশ সূত্রে এমনটাই জানা যাচ্ছে। ভারত থেকে দুবাই হয়ে তুরস্কে গিয়েছে তিনি। আগেই মামলার সরকারি আইনজীবী জানিয়েছিলেন টুলুর আত্মীয়ের বাড়ি থেকে উদ্ধার হওয়া সোনা মধ্যপ্রাচ্য থেকে নিয়ে আসা হয়েছে ৷
গত 3 দিনে টুলুর বাড়ি-সহ তাঁর 3 জন আত্মীয়ের বাড়িতে হানা দেয় বীরভূম পুলিশের বিশেষ দল ৷ তারমধ্যে এক আত্মীয় মীনার মণ্ডলের বাড়ি থেকে সাড়ে 28 কোটি টাকা-সহ 15 কেজি সোনার বাট উদ্ধার করেছে পুলিশ। গ্রেফতার করা হয়েছিল মীনারকে ৷
আদালতে এই মামলা উঠতেই সরকারি আইনজীবী বিভাস চক্রবর্তী সাংবাদিকদের জানিয়েছিলেন, মীনারের বাড়ি থেকে উদ্ধার হওয়া সোনার বাটগুলি মধ্যপ্রাচ্যে থেকে নিয়ে আসা হয়েছে। আর পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, একদিকে যখন বীরভূমে অনুব্রত মণ্ডল ঘনিষ্ঠ মাফিয়া টুলুর কালো টাকার পাহাড় উদ্ধার হচ্ছে। রাজ্যজুড়ে আলোড়ন পড়ে গিয়েছে।
আর, অন্যদিকে পরিবার নিয়ে তুরস্কে ছুটি কাটাচ্ছেন টুলু। সেখানে বসেই নাকি তিনি খবর পেয়েছেন তাঁর অন্ধকার সাম্রাজ্যে পুলিশি হানা চলছে ৷ ভারত থেকে দুবাই হয়ে তুরস্কে গিয়েছে টুলু ৷ আরও জানা যাচ্ছে, দুবাইয়ে নাকি তার একটি রিসর্ট রয়েছে ৷ দুবাই ইন্টারন্যাশনাল স্টেডিয়ামে খেলা দেখছেন টুলু, এমন ছবিও রয়েছে। আর এদিকে, সিউড়িতে তাঁর বিলাসবহুল বাড়ি সিল করে দিয়েছে পুলিশ। অতিরিক্ত জেলা পুলিশ সুপারের নেতৃত্বে চলছে তদন্ত ৷
প্রতিদিন বীরভূমের এই 5টি টোল আদায় গেট থেকে প্রায় 3 থেকে সাড়ে 3 কোটি টাকা আদায় হয় ৷ কখনও কখনও এই টাকা আদায়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে 5 কোটি টাকা পর্যন্ত যেত। কিন্তু, সরকারি কোষাগারে জমা পড়ত মাত্র 80 থেকে 90 লক্ষ টাকা। কখনও 1 কোটি বা 1 কোটি 10 লক্ষ টাকা ৷
বাকি টাকা টুলুর হাত ধরে তৃণমূলের নেতা, বিধায়ক থেকে শুরু করে পুলিশ, প্রশাসন, এমনকী সাংবাদিকদের একাংশের কাছে চলে যেত ৷ যাতে নকল ডিসিআর কেলেঙ্কারির তথ্য বাইরে না-বেরিয়ে আসে তার জন্য ৷ তাছাড়া, কোনও সাংবাদিকদের ক্ষমতা ছিল না এই 5টি ডিসিআর গেটের ছবি তোলার। কারণ, টুলু মণ্ডলের পোষা গুন্ডাদের কড়া নিরাপত্তায় চলত বেআইনি ডিসিআর গেটগুলি ৷
পরিসংখ্যান অনুযায়ী, মাসে কমপক্ষে 70 থেকে 90 কোটি টাকা টুলুর পকেটে ৷ এভাবে 2015 থেকে 2026 সালের বিধানসভা নির্বাচনের আগে পর্যন্ত চলেছে টুলুর টাকা তোলার কারবার ৷ শুধু পাথর থেকে আয় নয়, ময়ূরাক্ষী নদীতে একাধিক বালির ঘাট চালাতেন তিনি। অধিকাংশই বেআইনি ৷ 500-র বেশি ডাম্পার রয়েছে টুলুর। এছাড়া, আত্মীয়দের নামে মিলিয়ে সাড়ে 800 ডাম্পারের মালিক টুলু।
বীরভূম জেলায় খাদান ও ক্রাশার মালিকদের কাছে অঘোষিত নির্দেশ ছিল টুলুর ডাম্পারই ব্যবহার করতে হবে ৷ না-পাওয়া গেলে তখন অন্য কারও ডাম্পার মাল বোঝাইয়ের জন্য নিতে পারবে ৷ মহম্মদবাজারে টুলু মণ্ডলের অফিস ছিল। এছাড়া সিউড়ির নেতাজি পল্লীতে একটি প্রাসাদোাপম বাড়ি ও অফিস আছে ৷ নিজের ডাম্পারগুলিতে তেল ভরার জন্য তিনি দু'টি পেট্রল পাম্প কিনেছিলেন। একটি মহম্মদবাজারে, অন্যটি গণপুরে ৷ পাশাপাশি, দেউচা-পাচামি, মহম্মদবাজার প্রভৃতি এলাকায় বিঘের পর বিঘে জমি রয়েছে এই টুলু মণ্ডল ও তাঁর আত্মীয়দের নামে ৷ রয়েছে দামি দামি বিদেশি গাড়ি। হাজার কোটি টাকার বেশি সম্পত্তির মালিক এই মাফিয়া।