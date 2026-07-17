হাড়োয়ায় উদ্ধার বিপুল সোনা ও নগদ ! জঙ্গি কার্যকলাপে মদতের অভিযোগ

হাড়োয়ায় উদ্ধার বিপুল সোনা ও নগদ ! জঙ্গি কার্যকলাপে মদতের অভিযোগ
হাড়োয়ার একটি খারিজি মাদ্রাসা-সংলগ্ন অফিসে তল্লাশি চালিয়ে প্রায় 40 লক্ষ টাকা এবং 180 গ্রাম সোনা উদ্ধার করেছে ইডি এবং উত্তরপ্রদেশ এটিএস ৷
Published : July 17, 2026 at 7:44 AM IST
কলকাতা, 17 জুলাই: খারিজি মাদ্রাসা ও একাধিক অফিসের আড়ালে জঙ্গি কার্যকলাপে অর্থ সাহায্যের অভিযোগে জড়াল বাংলার নাম ৷ তদন্তে নেমে অভিযান চালাল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি) এবং উত্তরপ্রদেশের অ্যান্টি টেররিস্ট স্কোয়াড (ATS)। বৃহস্পতিবার হাড়োয়ার কালিকাপুর এলাকার একটি খারিজি মাদ্রাসা-সংলগ্ন অফিসে তল্লাশি চালিয়ে প্রায় 40 লক্ষ টাকা এবং 180 গ্রাম সোনা উদ্ধার করা হয়েছে ৷ এর মধ্যে একাধিক সোনার কয়েনও রয়েছে বলে সূত্রের খবর।
জানা গিয়েছে, 2023 সালের অক্টোবর মাসে উত্তরপ্রদেশ ATS-এর দায়ের একটি মামলার তদন্তের সূত্র ধরেই এই তল্লাশি অভিযান চালানো হয়। ওই মামলার অভিযোগকারী দাবি করেছিলেন, সংগঠিত চক্রের মাধ্যমে বিপুল অঙ্কের অর্থ সংগ্রহ করে তা বেআইনি এবং জঙ্গি-সংক্রান্ত কর্মকাণ্ডে ব্যবহার করা হচ্ছিল। সেই তদন্তেই উঠে আসে পশ্চিমবঙ্গের হাড়োয়ার এই ঠিকানার নাম।
তদন্তকারী সংস্থার দাবি, উদ্ধার হওয়া বিপুল পরিমাণ নগদ অর্থ এবং সোনার প্রকৃত উৎস কী, কোথা থেকে এই সম্পদ এসেছে এবং কারা এর সঙ্গে যুক্ত— সেই সমস্ত বিষয় খতিয়ে দেখা হচ্ছে। পাশাপাশি এই অর্থ আদৌ জঙ্গি কার্যকলাপ বা অন্য কোনও বেআইনি কাজে ব্যবহার করা হচ্ছিল কি না, তাও তদন্তের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দিক হতে চলেছে। কয়েকটি সূত্র ধরে তদন্ত এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে ৷
সূত্রের খবর, এই মামলায় প্রিভেনশন অফ মানি লন্ডারিং অ্যাক্ট (PMLA)-এর আওতায় ইতিমধ্যেই মামলা রুজু করেছে ইডি। সেই মামলার তদন্তে আর্থিক লেনদেন, ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট, সোনা কেনাবেচার নথি এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের ভূমিকা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। তদন্তকারীরা উদ্ধার হওয়া নগদ অর্থ ও সোনার উৎস সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহের পাশাপাশি ডিজিটাল নথি, আর্থিক লেনদেনের তথ্য এবং অন্য গুরুত্বপূর্ণ নথিও বাজেয়াপ্ত করেছেন । ইতিমধ্যেই সংশ্লিষ্ট কয়েকজনকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে এবং প্রয়োজন হলে আরও কয়েকজনকে তলব করা হতে পারে ৷
আন্তঃরাজ্য আর্থিক লেনদেনের যোগ রয়েছে কি না, বিদেশি উৎস থেকে কোনও অর্থ এসেছে কি না এবং এসে থাকলে সেই অর্থের চূড়ান্ত ব্যবহার কী ছিল— তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। তদন্তের অগ্রগতির উপর নির্ভর করেই পরবর্তী আইনি পদক্ষেপ করা হবে বলে সূত্রের খবর। তবে এখনও পর্যন্ত এই ঘটনায় কাউকে গ্রেফতার করা হয়েছে কি না, সে বিষয়ে তদন্তকারী সংস্থার তরফে কিছু জানানো হয়নি। কয়েক বছর আগে প্রায় একই অভিযোগে কলকাতার একাধিক জায়গাতেও তল্লাশি অভিযান চালিয়েছিলেন একটি কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার গোয়েন্দারা। পার্ক সার্কাসের কাছে থাকা কয়েকটি অফিসে তল্লাশি চালিয়ে বেশকিছু নথিপত্রও উদ্ধার হয়েছিল। এবার হাড়োয়া থেকে নথির পাশাপাশি মিলল মোটা অঙ্কের নগদ এবং সোনা ৷