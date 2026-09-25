ETV Bharat / state

সাঁতরাগাছিতে বন্দে ভারতে বিপুল মাদক উদ্ধার, মিলল প্রায় 43 কেজি গাঁজা !

Marijuana found Vande Bharat train: সাঁতরাগাছির ওয়াশিং লাইনে পরিষ্কারের সময় চারটি ব্যাগ থেকে উদ্ধার হয়েছে ওই বিপুল পরিমাণ মাদক। ঘটনায় এখনও কেউ গ্রেফতার হয়নি।

marijuana found Vande Bharat train
বন্দে ভারতে বিপুল মাদক উদ্ধার (ইটিভি ভারত)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 25, 2026 at 10:34 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

হাওড়া, 25 সেপ্টেম্বর: বন্দে ভারত এক্সপ্রেসের কামরায় যাত্রীর ফেলে যাওয়া ব্যাগ থেকে উদ্ধার বিপুল পরিমাণ গাঁজা ঘিরে নানা প্রশ্ন দানা বাঁধতে শুরু করেছে । পুরী-হাওড়া বন্দে ভারত থেকে 42 কেজি 700 গ্রাম গাঁজা উদ্ধার হয়েছে । সেগুলি কোথায় পাচারের পরিকল্পনা করা হয়েছিল তা জানতে তদন্ত শুরু করেছে রেল পুলিশ। বৃহস্পতিবার সকালে হাওড়ায় ট্রেন পৌঁছনোর পরে সাঁতরাগাছির ওয়াশিং লাইনে পরিষ্কারের সময় চারটি ব্যাগ থেকে উদ্ধার হয়েছে ওই বিপুল পরিমাণ মাদক। ঘটনায় এখনও কেউ গ্রেফতার হয়নি।

হাওড়া স্টেশনে পৌঁছনোর পর নিয়মমাফিক ট্রেনটিকে সাঁতরাগাছির ওয়াশিং লাইনে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। পরিষ্কারের কাজ চলার সময় সাফাই কর্মীদের নজরে আসে চারটি পরিত্যক্ত ব্যাগ। ব্যাগগুলির কোনও দাবিদার না থাকায় সন্দেহ হয় তাঁদের। খবর দেওয়া হয় শালিমার জিআরপিকে। পরে রেল পুলিশের কর্মীরা এসে ব্যাগগুলি পরীক্ষা করলে ভিতর থেকে গাঁজা মেলে।
চারটি ব্যাগে এত বিপুল পরিমাণ মাদক মেলায় ঘটনাটিকে নিছক কোনও যাত্রীর ফেলে যাওয়া মালপত্র হিসেবে দেখছেন না তদন্তকারীরা। বরং বন্দে ভারত এক্সপ্রেসের মতো দূরপাল্লার দ্রুতগামী ট্রেনকে ব্যবহার করে মাদক পরিবহণের কোনও পরিকল্পনা ছিল কি না, সেটিই এখন খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

ব্যাগগুলি কোথা থেকে ট্রেনে উঠেছিল, কোন পর্যায়ে সেগুলি কামরায় রাখা হয়েছিল এবং কার কাছে পৌঁছনোর কথা ছিল—এই প্রশ্নগুলির উত্তর খুঁজছেন আরপিএফ ও জিআরপির তদন্তকারীরা। উদ্ধার হওয়া মাদক আপাতত আদালতের নির্দেশে কোর্টের মালখানায় রাখা হয়েছে। তবে মাদকের উৎস সম্পর্কে এখনও কোনও নিশ্চিত তথ্য প্রকাশ্যে আসেনি। ফলে তদন্তের অন্যতম লক্ষ্য এখন ব্যাগগুলির মালিককে খুঁজে বের করা এবং সেগুলি কারা ট্রেনে তুলেছে করা।

রেল সূত্রে খবর, ট্রেনের মাধ্যমে মাদক পাচারের কোনও চক্র সক্রিয় কি না, তদন্তকারীদের নজরে রয়েছে সেই বিষয়টিও । এতটা পরিমাণ গাঁজা একসঙ্গে চারটি ব্যাগে বহন করার পিছনে সংগঠিত কোনও নেটওয়ার্ক রয়েছে কি না, তা-ও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। প্রথম নজরে ব্যাগগুলি পরিত্যক্ত মনে হলেও পরে চারটি ব্যাগে মোট 42.7 কেজি গাঁজা উদ্ধারের পর তদন্ত জোরদার করেছে রেল পুলিশ ৷ ব্যাগগুলি কার–এ আটকে নেই, রেল পুলিশের সামনে এখন বড় প্রশ্ন, বন্দে ভারত কি মাদক পরিবহণের নতুন রুট হিসেবে ব্যবহার হচ্ছিল? উত্তর খুঁজতেই আরপিএফ ও জিআরপির তদন্ত এগোচ্ছে।

TAGGED:

বন্দে ভারত ট্রেনে গাঁজা উদ্ধার
সাঁতরাগাছিতে বন্দেভারতে মাদক উদ্ধার
VANDE BHARAT TRAIN
PURI HOWRAH VANDE BHARAT
MARIJUANA FOUND VANDE BHARAT TRAIN

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.