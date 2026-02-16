ETV Bharat / state

যুব সাথী: 36 ঘণ্টায় আবেদন সাড়ে 6 লক্ষ ! 'চাকরি নেই তাই ভাতার লাইন', কটাক্ষ বিজেপির

যুব সাথী: ৩৬ ঘণ্টায় আবেদন সাড়ে ৬ লক্ষ! ‘চাকরি নেই তাই ভাতার লাইন’, আবেদন নিয়ে তুঙ্গে শাসক-বিরোধী তরজা

ETV BHARAT
‘যুব সাথী’ প্রকল্পে আবেদনের হিড়িক (নিজস্ব চিত্র)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : February 16, 2026 at 7:25 PM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

কলকাতা, 16 ফেব্রুয়ারি: রাজ্য সরকারের ‘যুব সাথী’ প্রকল্পে আবেদনের হিড়িক যেন বাঁধ ভেঙেছে । মাত্র 36 ঘণ্টায় অর্থাৎ দেড় দিনের মধ্যে জমা পড়া আবেদনের সংখ্যা সাড়ে 6 লক্ষ ছাড়িয়ে যেতেই রাজ্য রাজনীতিতে শুরু হয়েছে জোরদার তরজা । এক দিকে যখন নবান্ন এই বিপুল সাড়াকে সরকারের ‘জনকল্যাণমুখী’ উদ্যোগের সাফল্য হিসেবে দেখছে, তখন বিরোধীরা এই দীর্ঘ লাইনকে রাজ্যের ‘কর্মহীনতার জীবন্ত দলিল’ হিসেবেই তুলে ধরছেন । বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী থেকে শুরু করে বিজেপির প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি তথা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার - প্রত্যেকেই এই ইস্যুতে রাজ্য সরকারকে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করেছেন । পালটা জবাব দিতে ছাড়েনি তৃণমূল কংগ্রেসও । সব মিলিয়ে বেকার ভাতাকে কেন্দ্র করে লোকসভা ভোটের প্রাক্কালে সরগরম বাংলার রাজনীতি ।

আবেদনের পাহাড় ও পরিসংখ্যান

সরকারি সূত্রে খবর, রবিবার থেকে সোমবার দুপুর 12টা পর্যন্ত রাজ্যে মোট 6 লক্ষ 55 হাজার 893 জন যুবক-যুবতী বেকার ভাতার জন্য নাম নথিভুক্ত করেছেন । শুধুমাত্র সোমবার সকাল থেকে দুপুর 12টার মধ্যেই জমা পড়েছে 91 হাজার 587টি আবেদন । খাতা-কলমে এই ভাতার যোগ্যতামান মাধ্যমিক পাশ হলেও, লাইনে দেখা মিলছে হাজার হাজার স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারীদের ।

ETV BHARAT
‘যুব সাথী’ প্রকল্পে আবেদন চলছে (নিজস্ব চিত্র)

কোথাও আবার সন্তানের হয়ে ফর্ম জমা দিতে লাইনে দাঁড়িয়েছেন ষাটোর্ধ্ব বাবা । জেলাভিত্তিক পরিসংখ্যানের দিকে তাকালে দেখা যাচ্ছে, আবেদনের নিরিখে সবার উপরে রয়েছে মুর্শিদাবাদ । সংখ্যালঘু অধ্যুষিত এই জেলায় মাত্র দেড় দিনেই 77 হাজার 790 জন বেকার ভাতার জন্য আবেদন করেছেন । দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে দক্ষিণ 24 পরগনা, যেখানে প্রায় 50 হাজার (49,449) আবেদন জমা পড়েছে ।

পিছিয়ে নেই জঙ্গলমহলও । বাঁকুড়া ও পুরুলিয়া জেলা থেকে যথাক্রমে 48 হাজার 122 এবং 46 হাজার 945টি আবেদন জমা পড়েছে । উত্তর 24 পরগনায় সংখ্যাটা 44 হাজারের গণ্ডি পার করেছে । হুগলি, পূর্ব বর্ধমান এবং পশ্চিম মেদিনীপুরেও আবেদনের সংখ্যা 30 থেকে 36 হাজারের মধ্যে । খাস কলকাতায় সোমবার দুপুর পর্যন্ত আবেদন করেছেন 15 হাজার 780 জন । পাহাড়ি জেলাগুলির মধ্যে দার্জিলিং থেকে প্রায় 9 হাজার আবেদন এলেও কালিম্পং থেকে জমা পড়েছে সবচেয়ে কম - 2 হাজার 714টি । পরিস্থিতি এমন যে, শিবরাত্রি বা শিবচতুর্দশীর দিনও বেকার যুবক-যুবতীদের এই লাইন দেখে শিউরে উঠছেন অনেকে ।

'মেধাবীরা লাইন দিচ্ছে, অযোগ্যরা টাকা দিয়ে চাকরি পাচ্ছে'

এই বিপুল ভিড় দেখে রাজ্য সরকারকে কড়া ভাষায় আক্রমণ করেছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার । তাঁর মতে, বাংলার যুবক-যুবতীরা যে মাত্র 1500 টাকার জন্য ঘণ্টার পর ঘণ্টা লাইনে দাঁড়িয়ে থাকছেন, তা আসলে রাজ্যের ভয়াবহ বেকারত্বকেই নির্দেশ করে ।

ETV BHARAT
36 ঘণ্টায় আবেদন সাড়ে 6 লক্ষ (নিজস্ব চিত্র)

সুকান্তর কথায়, ‘‘যুবক-যুবতীরা দেড় হাজার টাকার জন্য ভিড় করতে বাধ্য হচ্ছেন তো এমনি নয়, চাকরি নেই বলে । যারা যোগ্য তারা চাকরি পাচ্ছে না । যারা অযোগ্য তারা টাকা দিয়ে চাকরি পাচ্ছে । যারা আপনাদের চাকরি না দিয়ে অযোগ্যদের টাকা নিয়ে চাকরি দিচ্ছে, তাদের আগামী দিনে ওই লাইনে দাঁড় করানোর ব্যবস্থা করুন ।’’ তিনি আরও দাবি করেন, বিজেপি ক্ষমতায় এলে এই ভাতা আরও বাড়িয়ে দেওয়া হবে এবং তার সঙ্গে হাতে কাজ দেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে ।

‘অগস্টের বদলে এখনই কেন ? সবটাই ভাঁওতা’, তোপ শুভেন্দুর

অন্যদিকে, প্রকল্পের বাস্তবায়ন এবং টাইমিং নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী । তাঁর অভিযোগ, বাজেট বক্তৃতায় অর্থমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য বলেছিলেন অগস্ট মাস থেকে এই প্রকল্প চালু হবে । অথচ মুখ্যমন্ত্রী হঠাৎ করেই 15 থেকে 26 তারিখের মধ্যে আবেদনের নির্দেশ দিলেন ।

ETV BHARAT
যুব সাথী প্রকল্প (নিজস্ব চিত্র)

শুভেন্দুর প্রশ্ন, ‘‘বাজেট বক্তৃতায় বলা হল অগস্ট থেকে দেব । মুখ্যমন্ত্রী দেখলেন ভুল হয়েছে, তাই বললেন 15 থেকে 26 তারিখের মধ্যে টুল আর চেয়ার পেতে কালকে করব । এখন আবার সব অনলাইন করে দিয়েছে । এটা আগেই করা যেত । কেন লাইনে দাঁড় করাচ্ছেন ?’’ শুভেন্দু অধিকারী এই গোটা প্রক্রিয়াকে ‘তৃণমূলের ফাঁদ’ বলে উল্লেখ করে দাবি করেন, বেকার যুবক-যুবতীদের এই প্রকল্পের নামে বিভ্রান্ত করা হচ্ছে । তাঁর মতে, রবিবার শিবচতুর্দশীর দিনেও 5-7 লক্ষ বেকার যুবক-যুবতীর লাইন রাজ্যের এক ভয়াবহ চিত্র তুলে ধরেছে ।

কেন্দ্রীয় সরকারের চাকরির খবর নেই, উলটে বড় বড় কথা: কুণাল

বিজেপির এই জোড়া আক্রমণের মুখে চুপ করে নেই শাসকদলও । তৃণমূল মুখপাত্র কুণাল ঘোষ পরিসংখ্যান দিয়ে বিজেপির অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছেন । তাঁর বক্তব্য, বিরোধীদের এই নিয়ে কথা বলার কোনও অধিকারই নেই । 2014 সালে ক্ষমতায় আসার আগে বিজেপি বছরে 2 কোটি চাকরির প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল ।

কুণালের প্রশ্ন, ‘‘12 বছরে তো 24 কোটি চাকরি হওয়ার কথা । সেই 24 কোটি চাকরি কোথায় গেল বিজেপির ? পাড়ার লোককে জিজ্ঞাসা করুন, কোনও কেন্দ্রীয় সরকারের চাকরি নেই ।’’ রাজ্যে বেকারত্ব বাড়ার অভিযোগ নস্যাৎ করে দিয়ে কুণাল ঘোষ দাবি করেন, ‘‘সারা ভারতবর্ষে বেকারত্ব বাড়ছে, কর্মসংস্থান কমছে । উলটে পশ্চিমবঙ্গে কর্মসংস্থানের হার বাড়ছে । এখানে বড় শিল্পে, তথ্যপ্রযুক্তি শিল্পে, মাঝারি শিল্প এবং স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মাধ্যমে প্রচুর কর্মসংস্থান হচ্ছে ।’’

তিনি আরও ব্যাখ্যা করেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অভিভাবকের মতো যুব সমাজের পাশে দাঁড়িয়েছেন । চাকরি পাওয়ার আগে পর্যন্ত ফর্ম ফিল-আপ, ইন্টারভিউ বা যাতায়াতের খরচের জন্য এই ভাতা বা হাতখরচটুকু অত্যন্ত জরুরি । পাশাপাশি অর্থমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য বিরোধীদের কটাক্ষ করে বলেন, ‘‘ওদের মাথা খারাপ হয়ে গেছে । ঠিক বুঝতে পারছে না, ভেবে পাচ্ছে না কী বলবে ।’’ কুণাল ঘোষের সংযোজন, ‘‘ওদের অভ্যাসই হলো প্রথমে না বলা, কুৎসা করা । পরে ওদের রাজ্যগুলোই বাংলার প্রকল্প নকল করে ।’’

ভোটের অঙ্ক বনাম বাস্তবের মাটি

শাসকদল যখন ‘যুব সাথী’ প্রকল্পকে লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের মতোই ‘গেমচেঞ্জার’ হিসেবে দেখছে, তখন বিরোধীরা একে হাতিয়ার করছে রাজ্যের রুগ্ন অর্থনীতির প্রমাণ হিসেবে । তবে রাজনৈতিক তরজা যাই হোক, সোমবার দুপুর পর্যন্ত সাড়ে 6 লক্ষেরও বেশি আবেদন প্রমাণ করে দিচ্ছে, রাজ্যের কর্মসংস্থানের বাজার আদতে কতটা সংকুচিত এবং সরকারি ভাতার উপর নির্ভরশীলতা কতটা প্রবল। এখন দেখার বিষয়, আবেদনের এই ঝড় শেষ পর্যন্ত কোথায় গিয়ে থামে এবং ইভিএমে এর প্রতিফলন ঠিক কোন দিকে যায় ।

TAGGED:

YUVA SATHI APPLICATIONS
BJP SLAMS YUVA SATHI
যুব সাথী
YUVA SATHI

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.