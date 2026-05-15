উচ্চ মাধ্যমিকে 471, দারিদ্রের কঙ্কালসার বাস্তবতা হার মানল মেধার কাছে; কুর্নিশ লাবণীর লড়াই
দারিদ্র্যের পাহাড় টপকে উচ্চমাধ্যমিকে 471 পেয়েছেন হিঙ্গলগঞ্জের রাজমিস্ত্রির মেয়ে লাবণী মণ্ডল ৷ তিনি প্রমাণ করলেন প্রাসাদ নয়, মেধা বিকশিত হতে পারে কুঁড়েঘরের টিমটিমে আলোতেও ৷
Published : May 15, 2026 at 1:07 PM IST
হিঙ্গলগঞ্জ, 15 মে: একদিকে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের কাঁটাতার, অন্যদিকে সুন্দরবনের নোনা বাতাসের ঝাপটা । এই প্রতিকূল ভূখণ্ডে ডাল-ভাত জোগাড় করাই যেখানে দৈনন্দিন যুদ্ধ, সেখানে মেধার লড়াই লড়া এক দুঃসাহসিক লড়াই । কিন্তু সেই অভাব আর দারিদ্রের কঙ্কালসার বাস্তবকে হেলায় হারিয়ে উচ্চমাধ্যমিকে 471 নম্বর (94.2 শতাংশ) পেয়ে নজির গড়লেন হিঙ্গলগঞ্জ ব্লকের বাঁকড়া ডোবর এলাকার মেয়ে লাবণী মণ্ডল ।
হিঙ্গলগঞ্জের কনকনগর সৃষ্টিধর ইনস্টিটিউশনের এই ছাত্রীর সাফল্য আজ প্রমাণ করে দিল যে, মেধা কোনও প্রাসাদ নয়, কুঁড়েঘরের টিমটিমে আলোতেও বিকশিত হতে পারে । লাবণীর বাড়ির জরাজীর্ণ দেওয়াল আর ইটের খাঁজগুলোই বলে দেয় তাঁদের জীবনসংগ্রামের কথা ।
তাঁর বাবা, কমলেশ মণ্ডল পেশায় একজন রাজমিস্ত্রি । হাড়ভাঙা খাটুনি আর কড়া রোদে পাথর-বালি মেখে যেটুকু রোজগার হয়, তা দিয়ে চারজনের মুখে অন্ন তুলে দেওয়াই কঠিন হয়ে দাঁড়ায় । মেয়ের সাফল্যের দিনেও গর্বের চেয়ে আগামীর দুশ্চিন্তায় তাঁর গলা ধরে এল । তিনি বলেন, "আর্থিক অবস্থা এতটাই খারাপ যে ঠিকমতো পড়ার বই বা খাতাটুকুও সবসময় কিনে দিতে পারিনি । রাজমিস্ত্রির কাজ সব দিন থাকে না, অভাব আমাদের নিত্যসঙ্গী । সীমান্তবর্তী এই গ্রামে সামান্য যা আয় হয়, তা দিয়ে খুব কষ্টে মেয়েকে পড়িয়েছি । এখন মেয়ে ভূগোল নিয়ে বড় কলেজে পড়তে চায়, কিন্তু সেই সামর্থ্য আমার কোথায় ?"
সাফল্যের আনন্দ ছাপিয়ে লাবণীর চোখেমুখে ধরা পড়ছিল এক কঠিন লড়াইয়ের ছাপ । লাবণী বলেন, "আর্থিক অনটন তো ছিলই, অনেক সময় পরিস্থিতির চাপে পড়াশোনা বন্ধ হওয়ার উপক্রম হয়েছে । কিন্তু হাল ছাড়িনি । স্কুল আর টিউশনের স্যররা পাশে না-থাকলে আজ হয়তো এই জায়গায় দাঁড়াতে পারতাম না । ঘরে অভাব থাকলেও প্রতিদিন 5 থেকে 7 ঘণ্টা পড়াশোনা করার চেষ্টা করেছি ।" লাবণীর প্রাপ্ত নম্বর দেখলেই বোঝা যায় দারিদ্র তাঁর একাগ্রতায় ফাটল ধরাতে পারেনি ৷ এডুকেশনে 98, সংস্কৃতে 96 এবং ভূগোলে 93 তাঁর পরিশ্রমের জ্বলন্ত প্রমাণ ।
মেয়ের এই জয়ের পিছনে মা রিঙ্কি মণ্ডলের অবদান পাহাড়প্রমাণ । বাবা কাজের সন্ধানে বাড়ির বাইরে থাকলেও মা আগলে রেখেছিলেন লাবণীকে । নদীমাতৃক এই দুর্গম এলাকায় অভাবের সঙ্গে পাঞ্জা লড়ে মেয়েকে স্কুলে নিয়ে যাওয়া আর সবটুকু উজাড় করে দেওয়ার দায়িত্ব তিনিই সামলেছেন । রিঙ্কি বলেন, "অনেক রাত ও না খেয়েও পড়েছে । মেধা ছিল কিন্তু সম্বল ছিল না ।"
আজ বাঁকড়া ডোবর গ্রাম গর্বিত, কিন্তু লড়াকু এই পরিবারের চোখেমুখে এক বড় প্রশ্ন ৷ লাবণীর মেধা কি অর্থাভাবে অঙ্কুরেই বিনষ্ট হবে ? উচ্চশিক্ষার জন্য এখন কোনও সহৃদয় মানুষ বা প্রশাসনের সাহায্যের দিকেই তাকিয়ে রয়েছে সুন্দরবনের এই মেধাবী কন্যা । তাঁরা আর্জি জানিয়েছেন, এলাকার নবনির্বাচিত বিধায়ক রেখা পাত্র যদি তাঁদের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন ৷