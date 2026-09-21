উচ্চমাধ্যমিকের তৃতীয় সেমেস্টার: প্রথমদিনেই মোবাইল নিয়ে ধরা পড়ল পরীক্ষার্থী

উচ্চমাধ্যমিকের তৃতীয় সেমেস্টার: প্রথমদিনেই মোবাইল নিয়ে ধরা পড়ল পরীক্ষার্থী
Higher Secondary 3rd Semester Bengal: উচ্চমাধ্যমিকের তৃতীয় সেমেস্টারের প্রথমদিনে মোবাইল নিয়ে ধরা পড়ায় এনরোলমেন্ট বাতিল হল এক পরীক্ষার্থীর ৷
Published : September 21, 2026 at 9:21 PM IST
কলকাতা, 21 সেপ্টেম্বর: সোমবার শুরু হল উচ্চমাধ্যমিকের তৃতীয় সেমেস্টারের পরীক্ষা ৷ শুরুর দিন ছিল প্রথম ভাষার পরীক্ষা ৷ এবার পরীক্ষায় বসেছে প্রায় 7 লক্ষ 18 হাজার 620 জন পড়ুয়া ৷ উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ সূত্রে খবর, মোটের উপর নির্বিঘ্নেই মিটেছে প্রথমদিনের পরীক্ষা ৷
তবে, হাওড়ার একটি পরীক্ষাকেন্দ্রে মোবাইল ফোন-সহ ধরা পড়েছে এক পরীক্ষার্থী ৷ এই ঘটনার বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ করেছে উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ ৷ সংসদ সূত্রে খবর, পরীক্ষা চলাকালীন ওই পরীক্ষার্থীর কাছ থেকে মোবাইল ফোন উদ্ধার হয় ৷ সঙ্গে সঙ্গে তার এনরোলমেন্ট বাজেয়াপ্ত করেন পরীক্ষক ৷ ফলে তৃতীয় সেমেস্টারের আর কোনও পরীক্ষাতেই সে বসতে পারবে না ৷
তবে, পরীক্ষা কেন্দ্রে থাকা নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে ৷ পরীক্ষা কেন্দ্রে ঢোকার আগে মেটাল ডিটেক্টর দিয়ে পরীক্ষার্থীদের তল্লাশি চালানো হয় ৷ তারপরেও কীভাবে ওই পড়ুয়া মোবাইল নিয়ে কেন্দ্রে ঢুকলেন ? তা নিয়েই উঠেছে প্রশ্ন । এই পুরো বিষয়টি সংসদ খতিয়ে দেখছে বলে জানা গিয়েছে ৷ এবার তৃতীয় সেমেস্টারে মোট পরীক্ষার্থীর সংখ্যা 7 লক্ষ 18 হাজার 620 জন ৷ তাদের মধ্যে ছাত্র 3 লক্ষ 15 হাজার 731 জন এবং ছাত্রী 4 লক্ষ,2 হাজার 889 জন ৷
রাজ্যের মোট 2 হাজার 105টি ভেনু এবং 825টি মূল কেন্দ্রে পরীক্ষা নেওয়া হচ্ছে ৷ পরীক্ষার নিরাপত্তা ও নজরদারিতেও একাধিক ব্যবস্থা করেছে উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ ৷ প্রতি 20 জন পরীক্ষার্থীর জন্য একটি ঘরে দু’জন করে পরিদর্শক রাখা হয়েছে ৷ প্রথম দিনে বাংলা, ইংরেজি, হিন্দি, নেপালি, উর্দু, সাঁওতালি, ওড়িয়া, তেলুগু এবং পঞ্জাবি ভাষার পরীক্ষা হয় ৷
পরীক্ষা শুরুর আগেই মোবাইল ফোন, স্মার্টওয়াচ, ক্যালকুলেটর-সহ সবরকম বৈদ্যুতিন সামগ্রী নিয়ে কেন্দ্রে প্রবেশ নিষিদ্ধ করার কথা জানিয়ে দিয়েছিল উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ ৷ সংসদের তরফে আগেই স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছিল, পরীক্ষা চলাকালীন কোনও পরীক্ষার্থীর কাছে মোবাইল ফোন বা অন্য কোনও বৈদ্যুতিন যন্ত্র পাওয়া গেলে, সংশ্লিষ্ট পরীক্ষার্থীর এনরোলমেন্ট বাতিল করা হবে ৷ পাশাপাশি, তৃতীয় সেমেস্টারের সম্পূর্ণ পরীক্ষাও বাতিল হতে পারে ৷ প্রথম দিনেই হাওড়ার ঘটনায় সেই কড়া নিয়ম কার্যকর করল সংসদ ৷