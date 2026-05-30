আসানসোল জেলা হাসপাতালে সারভাইক্যাল ক্যানসারের টিকাকরণ, কারা যোগ্য জানুন
বিজেপির সরকার আসার পর নতুন করে শুরু হল হিউম্যান প্যাপিলোমা ভাইরাসের ভ্যাকসিনেশন ৷ বাছাই করা সরকারি হাসপাতালে মিলবে ভ্যাকসিন ৷
Published : May 30, 2026 at 7:10 PM IST
আসানসোল, 30 মে: রাজ্যে নতুন সরকারের আমলে ফের শুরু হল হিউম্যান প্যাপিলোমা ভাইরাসের টিকাকরণ ৷ এই হিউম্যান প্যাপিলোমা ভাইরাস বা এইচপিভি সংক্রমণই মূলত সারভাইক্যাল ক্যানসারের প্রধান কারণ ৷ তাই রাজ্য সরকারি হাসপাতালগুলিতে 14 বছরের কিশোরীদের এই এইচপিভি ভ্যাকসিন দেওয়ার কাজ বিনামূল্য শুরু হয়েছে ৷
মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী এই প্রকল্পের সূচনা করার পর আসানসোল জেলা হাসপাতালে বেশ কয়েকজন কিশোরীকে আনুষ্ঠানিকভাবে এই এইচপিভি ভ্যাকসিন দেওয়া হয় ৷ এখন থেকে নিয়মিত বিনামূল্যে এই এইচপিভি ভ্যাকসিন দেওয়া হবে ৷ এইচপিভি ভ্যাকসিনেশনের সূচনা লগ্নে আসানসোল জেলা হাসপাতালে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু মুখোপাধ্যায় এবং বিধায়ক তথা চিকিৎসক বিজন মুখোপাধ্যায় ৷
কী এই এইচপিভি ভ্যাকসিন ?
ভারত তথা বিশ্বের যে দুই ধরনের ক্যানসার মহিলাদের মধ্যে বেশি দেখা যায়, তা হল ব্রেস্ট ক্যানসার এবং সারভাইক্যাল ক্যানসার ৷ পরিসংখ্যান বলছে সারভাইক্যাল ক্যানসার হু-হু করে বাড়ছে ভারতীয় মহিলাদের মধ্যে ৷ আর তাই প্রতিরোধ প্রয়োজন ৷ এই সারভাইক্যাল বা জরায়ুর ক্যানসার মূলত হয় হিউম্যান প্যাপিলোমা ভাইরাসের সংক্রমণের কারণে ৷ আর সেই কারণেই এইচপিভি ভ্যাকসিন দেওয়ার উদ্যোগ নিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার ৷
এর আগেও পশ্চিমবঙ্গ-সহ ভারতের একাধিক রাজ্যে সরকারি হাসপাতালে বিনামূল্যে কিশোরীদের এই টিকাকরণ করা হয়েছিল ৷ রাজ্যে পালাবদলের পর ফের একবার হিউম্যান প্যাপিলোমা ভাইরাসের টিকাকরণ শুরু হয়েছে ৷ যেখানে 14 বছর বয়সী কিশোরীদের বিনামূল্যে এই এইচপিভি ভ্যাকসিনেশন শুরু হয়েছে ৷
শনিবার দ্বিতীয় দফায় এই ভ্যাকসিনেশনের সূচনা করলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ৷ আসানসোল জেলা হাসপাতালেও আনুষ্ঠানিক সূচনা করা হয় এই এইচপিভি ভ্যাকসিনেশনের ৷ এদিন বেশ কয়েকজন কিশোরীকে এই ভ্যাকসিনেশন দেওয়া হয়েছে বলে আসানসোল জেলা হাসপাতালের সুপার নিখিলচন্দ্র দাস জানিয়েছেন ৷ এই অনুষ্ঠান উপলক্ষে উপস্থিত ছিলেন দুই বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু মুখোপাধ্যায় এবং চিকিৎসক বিজন মুখোপাধ্যায় ৷
কী বললেন বিধায়করা
জামুড়িয়ার বিধায়ক বিজন মুখোপাধ্যায় নিজে একজন স্ত্রী রোগ বিশেষজ্ঞ ৷ বিজন মুখোপাধ্যায় বলেন, "আমাদের দেশে সাধারণত যে ক্যানসার হয় মেয়েদের, সেটা হচ্ছে ব্রেস্ট ক্যানসার এবং তারপরেই হচ্ছে সারভাইক্যাল ক্যানসার ৷ এই সারভাইক্যাল ক্যানসারের সংক্রমণ 16 আর 18 বছর বয়সে সবচেয়ে বেশি হয় ৷ এই টিকাকরণ কর্মসূচির মাধ্যমে এই সারভাইক্যাল ক্যানসার আমরা রুখতে পারি ৷ প্রশ্ন যদি ওঠে আজকে 14-15 বছরকেই কেন ধরা হল ? কারণ এখন আপনার: সিঙ্গেল ডোজ রিজইউম' যদি আমরা ধরি, সেটা এই বয়সে খুব ভালো এফেক্টিভ ৷ আমি বলব, একটা ঐতিহাসিক সূচনা আমাদের পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে ৷"
এই বিষয়ে প্রতিক্রিয়া দিতে গিয়ে কৃষ্ণেন্দু মুখোপাধ্যায় বলেন, "এই রাজ্যে অনেক কিছুই প্রথমবার শুরু হচ্ছে ৷ সুন্দরভাবে সব হবে ৷ মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বে যেভাবে সরকার চলছে, সোনার বাংলা গড়ার লক্ষ্যে পরপর খুব অল্প সময়ের মধ্যে প্রচুর গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত উনি নিচ্ছেন ৷ আমাদের হাসপাতালেও অনেক কিছু নতুন হবে ৷ এই তো শুরু হয়েছে, আগামী সময় দেখুন ৷ আসানসোলের স্বাস্থ্য পরিষেবা, জেলার স্বাস্থ্য পরিষেবার উন্নতি কীভাবে হয়, তা আমরা করব ৷ স্বাস্থ্য পরিষেবার কোথাও যাতে কোনও অসুবিধা না-হয়, তার জন্য স্বাস্থ্য পরিষেবাকে আরও উন্নতমানের করার জন্য সরকারি তরফে যা যা লাগবে, সব আমরা সেটাতে প্রোভাইড করব ৷ কিন্তু, মানুষ যেন স্বাস্থ্য পরিষেবা সঠিকভাবে পায় ৷"