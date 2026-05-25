কঠোরতা না শক্তি প্রদর্শন ? হাওড়ার পর সাঁকরাইল, দড়ি বেঁধে অভিযুক্তকে এলাকায় ঘোরানো ঘিরে জোর চর্চা

কঠোরতা না শক্তি প্রদর্শন ? হাওড়ার পর সাঁকরাইল, দড়ি বেঁধে অভিযুক্তকে এলাকায় ঘোরানো ঘিরে জোর চর্চা
যাদের নাম উচ্চারিত হতো ফিসফিসিয়ে, তারাই এবার দড়িবন্দি ! বদলে যাওয়া সময়ের নতুন ছবি ?
Published : May 25, 2026 at 9:35 PM IST
হাওড়া, 25 মে: রবিবার উত্তর হাওড়ার রাস্তায় দেখা গিয়েছিল কুখ্যাত আকাশ সিংকে । পুলিশের কড়া নিরাপত্তার বলয়ে মাথা নিচু করে তাকে নিয়ে যাওয়া হয় সেই সব এলাকায়, যেখানে 2021 সালে পুলিশকে লক্ষ্য করে গুলি ও বিস্ফোরণের অভিযোগ উঠেছিল । তদন্তকারীদের দাবি, ঘটনাস্থল চিহ্নিতকরণ এবং মামলার পুনর্গঠনের স্বার্থেই এই পদক্ষেপ । কিন্তু সেই দৃশ্য ঘিরে রাজনৈতিক মহলে শুরু হয় তুমুল বিতর্ক ।
তার রেশ কাটতে না কাটতেই সোমবার প্রায় একই ছবি ধরা পড়ল সাঁকরাইলে । তোলাবাজির অভিযোগে ধৃত সাহিন মোল্লা ওরফে সানিকে কোমরে দড়ি বেঁধে একাধিক এলাকায় নিয়ে যায় পুলিশ । রাস্তার দু'ধারে তখন কৌতূহলী মানুষের ভিড় । কেউ মোবাইলে ভিডিয়ো তুলছেন, কেউ আবার দূর থেকে দাঁড়িয়ে দেখছেন সেই মানুষটিকে, যার নাম এতদিন এলাকায় উচ্চারিত হত চাপা আতঙ্কের সুরে ।
স্থানীয়দের একাংশের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরেই এলাকায় প্রভাব বিস্তার করছিল সানি । ব্যবসায়ী থেকে সাধারণ মানুষ, তোলাবাজির অভিযোগ উঠেছিল বিভিন্ন মহল থেকেই । অভিযোগ, রাজনৈতিক পরিচয়ের ছায়া ব্যবহার করেই এলাকায় নিজের দাপট আরও বাড়িয়েছিল সে । যদিও এই বিষয়ে এখনও প্রকাশ্যে কোনও মন্তব্য করেনি সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক শিবির ।
পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, সানি মানিকপুর ফাঁড়িতে অস্থায়ী নিরাপত্তাকর্মী হিসেবেও যুক্ত ছিল । গ্রেফতারের পর তাকে আদালতে তোলা হয় । পরে তদন্তের প্রয়োজনে বিভিন্ন এলাকায় নিয়ে গিয়ে ঘটনার পুনর্নির্মাণ করা হয় । সেই সময়ই অভিযুক্তকে দড়িবন্দি অবস্থায় দেখতে রাস্তায় ভিড় জমে যায় ।
পরপর দুই ঘটনায় রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের একাংশ স্পষ্ট একটি বার্তা খুঁজে পাচ্ছেন । তাঁদের মতে, নতুন সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকেই প্রশাসনের তরফে 'কঠোর আইনশৃঙ্খলা'র ভাবমূর্তি তুলে ধরার চেষ্টা চলছে । বেআইনি নির্মাণে বুলডোজার অভিযান, দুর্নীতির অভিযোগে ধরপাকড়ের ধারাবাহিকতায় এবার প্রকাশ্যে অভিযুক্তদের নিয়ে যাওয়ার এই ছবি যেন প্রশাসনিক অবস্থানের নতুন প্রতীক হয়ে উঠছে ।
তবে এই পদক্ষেপ ঘিরে প্রশ্নও উঠছে । মানবাধিকার কর্মীদের একাংশের বক্তব্য, আদালতে দোষ প্রমাণের আগেই কোনও অভিযুক্তকে এভাবে কোমরে দড়ি বেঁধে জনসমক্ষে ঘোরানো কতটা আইনসঙ্গত, তা নিয়ে বিতর্ক থাকছেই । এতে অভিযুক্তের মৌলিক অধিকার লঙ্ঘিত হতে পারে বলেও মত তাঁদের । পুলিশের অবশ্য পালটা যুক্তি, তদন্তে ঘটনাস্থল যাচাই, সম্ভাব্য তথ্য উদ্ধার নিশ্চিত করতেই এই ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে ।
কিন্তু রাজনৈতিক বিতর্কের বাইরেও আর একটি ছবি স্পষ্ট হয়ে উঠছে । হাওড়া থেকে সাঁকরাইল, দুই জায়গাতেই বহু সাধারণ মানুষের চোখে এই দৃশ্য ছিল দীর্ঘদিনের ভয় কাটার প্রতীক । যে মুখগুলি এতদিন এলাকায় প্রভাব ও আতঙ্কের সমার্থক ছিল, সেই মুখগুলোকেই এবার দেখা গেল পুলিশের নিয়ন্ত্রণে । আর সেই দৃশ্যই হয়তো বদলে যাওয়া সময়ের সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ রাজনৈতিক বার্তা বহন করছে বলে একাংশের অভিমত ।