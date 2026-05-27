হাওড়া রেড ক্রস সোসাইটিতে শ্লীলতাহানি ! অভিযুক্ত কর্মীকে পুলিশে দিলেন ক্ষুব্ধ সহকর্মীরা
রেড ক্রস সোসাইটির আর্থিক লেনদেনের হিসাব চাওয়া মহিলা কর্মীকে হেনস্তার অভিযোগ ৷ অভিযুক্তের বিরুদ্ধে আর্থিক অনিয়মের অভিযোগ সহকর্মীদের ৷
Published : May 27, 2026 at 2:47 PM IST
হাওড়া, 27 মে: মহিলা সহকর্মীর শ্লীলতাহানির অভিযোগে গ্রেফতার করা হল রেড ক্রস সোসাইটির এক সদস্যকে ৷ অভিযোগ, আন্তর্জাতিক এই সংস্থার বিভিন্ন সেবামূলক কাজে হওয়া খরচের হিসাব চাইলে, এক মহিলার সহকর্মীর সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেন ওই ব্যক্তি ৷ তাঁর পোশাক ধরে টানেন বলেও অভিযোগ ৷ এই ঘটনায় সংস্থার বাকি সদস্যরাই অভিযুক্তকে পুলিশের হাতে তুলে দেন ৷ ঘটনাটি ঘটেছে হাওড়া রেড ক্রস সোসাইটির অফিসে ৷
মহিলা কর্মীদের অভিযোগ, ঘটনার সূত্রপাত টাকাপয়সার হিসেব নিয়ে ৷ দীর্ঘদিন ধরে সংস্থায় নানা অনিয়ম চলছিল ৷ আর্থিক লেনদেনের স্বচ্ছতা ছিল না ৷ বারবার আর্থিক খরচের হিসাব চেয়েও, তা পাওয়া যেত না-বলে অভিযোগ ৷ মঙ্গলবার ওই ব্যক্তির কাছে হাওড়া রেড ক্রস সোসাইটির খরচের হিসাব চান সংস্থার বাকি সদস্যরা ৷ অভিযোগ, হিসাব জানতে চাওয়ায় তিনি ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন ৷ কথা কাটাকাটির মাঝেই তিনি এক মহিলা কর্মীর সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেন এবং তাঁর পোশাক ধরে টানাটানি করেন বলে অভিযোগ ৷
মুহূর্তে রেড ক্রসের অফিসে মধ্যে উত্তপ্ত পরিস্থিতি তৈরি হয় ৷ চিৎকার-চেঁচামেচিতে জড়ো হয়ে যান অন্য কর্মীরাও ৷ ঘটনার জেরে অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে ক্ষোভে ফেটে পড়েন তাঁরা ৷ অভিযুক্তকে ঘিরে ধরে শুরু হয় বিক্ষোভ ৷ হাওড়া থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছায় ৷ শেষে হাওড়া রেড ক্রসের কর্মীরাই অভিযুক্তকে পুলিশের হাতে তুলে দেন ৷
যদিও সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছেন অভিযুক্ত ৷ তাঁর পাল্টা বক্তব্য, মহিলা কর্মীরাই তাঁর সঙ্গে প্রথমে খারাপ আচরণ করেন ৷ তাঁকেই হেনস্তা ও মারধর করা হয়েছে ৷ এই ঘটনা নিছক একটি বচসা নয়, বরং দীর্ঘদিনের জমে থাকা অসন্তোষের বিস্ফোরণ বলে পালটা জানিয়েছেন এক কর্মী ৷ সংস্থার একাংশ কর্মী বলছেন, "রেড ক্রসের মতো মানবিক প্রতিষ্ঠানে আর্থিক অস্বচ্ছতা নিয়ে ক্ষোভ বহুদিনের ৷ হিসাব চাইলেই চাপা দেওয়ার চেষ্টা হয়, প্রশ্ন তুললেই হুমকি দেয় ৷"
তাঁদের দাবি, "অবিলম্বে রেড ক্রসকে দুর্নীতিমুক্ত করতে হবে ৷ সমস্ত টাকার লেনদেন, অনুদান, খরচের হিসেব প্রকাশ্যে আনতে হবে ৷ পরিচালনায় স্বচ্ছতা ফেরাতে হবে ৷ না-হলে আন্দোলন আরও বড় হবে ৷" উল্লেখ্য, রাজ্যে পালাবদলের পর সরকারি-বেসরকারি নানা প্রতিষ্ঠানে জমে থাকা অনিয়ম নিয়ে সরব হচ্ছেন কর্মীরা ৷ হাওড়া রেড ক্রসের ঘটনা সেই আবহেরই প্রতিফলন বলে মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল ৷
এই প্রসঙ্গে হাওড়া সিটি পুলিশের এক উচ্চপদস্থ আধিকারিক বলেন, "আমরা অভিযোগ পেয়ে ওই ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছি ৷ সমস্ত অভিযোগ খতিয়ে দেখা হবে ৷ দোষ প্রমাণিত হলে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করব ৷" তদন্তে নেমে পুলিশ দু’পক্ষের বক্তব্য খতিয়ে দেখছে ৷ সংস্থার নথিপত্র, অভিযোগ ও পাল্টা অভিযোগগুলির তদন্ত করা হচ্ছে ৷