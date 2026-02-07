ETV Bharat / state

হাওড়া পুরনিগম: 50 থেকে বেড়ে 66 ওয়ার্ড, আইনি জট কাটিয়ে বিধানসভায় পাশ সংশোধনী বিল

রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম বিধানসভায় এই বিলটি পেশ করেন৷

WEST BENGAL ASSEMBLY
পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা (ফাইল ছবি)
ETV Bharat Bangla Team

Published : February 7, 2026

​কলকাতা, 7 ফেব্রুয়ারি: দীর্ঘ টানাপোড়েন ও আইনি জটিলতা কাটিয়ে অবশেষে বিধানসভায় পাশ হল 'দ্য হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন (অ্যামেন্ডমেন্ট) বিল 2026'। এই বিলটি পেশ করেন রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম। বিলের মূল উদ্দেশ্য হল হাওড়া পুরনিগমের ওয়ার্ড সংখ্যা বর্তমানের 50টি থেকে বাড়িয়ে 66টি করা।

এই পরিবর্তনের ফলে গঙ্গার ওপারের প্রাচীন এই শহরের নাগরিক পরিষেবা ও প্রশাসনিক কাঠামোয় এক নতুন যুগের সূচনা হতে চলেছে বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল। বিলটি নিয়ে আলোচনায় অংশ নিয়ে বিজেপি বিধায়ক অরূপকুমার সাহা একে স্বাগত জানান। তিনি উল্লেখ করেন যে, হাওড়া ও বালি পুরসভাকে যুক্ত করা এবং পরবর্তীতে আলাদা করা নিয়ে যে দীর্ঘ টালবাহানা চলেছে, তার অবসান ঘটিয়ে এবার হাওড়াকে একটি প্রকৃত আধুনিক শহর হিসেবে গড়ে তুলতে হবে।

তবে একই সঙ্গে তিনি কটাক্ষ করে বলেন, ‘‘এই আধুনিকীকরণ যেন কেবল কলকাতাকে লন্ডন করার মতো কাগজে-কলমে সীমাবদ্ধ না থাকে।’’ তিনি আশা প্রকাশ করেন যে, আগামিদিনে সমস্ত আইনি জটিলতা কাটিয়ে দ্রুত নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

​তৃণমূল বিধায়ক গৌতম চৌধুরী আলোচনার শুরুতে হাওড়ার প্রাচীন ভোট ব্যবস্থার কথা স্মরণ করিয়ে বলেন, ‘‘আগেকার দিনে কেবল বাড়িওয়ালারা ভোট দেওয়ার অধিকার পেতেন।’’ তিনি দাবি করেন, দীর্ঘ বাম শাসনে যা সম্ভব হয়নি, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার সেই অসাধ্য সাধন করে হাওড়াবাসীকে সম্মান জানিয়েছেন। এমনকি পুরনো বামপন্থীরাও এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানাচ্ছেন বলে তিনি উল্লেখ করেন।

ওয়ার্ড সংখ্যা বৃদ্ধির যৌক্তিকতা তুলে ধরে তিনি প্রশ্ন করেন, কলকাতা যদি 100টি ওয়ার্ড থেকে বাড়িয়ে 144টি করতে পারে, তবে হাওড়া কেন 50টি থেকে 66টি করতে পারবে না। তাঁর মতে, ওয়ার্ডের সংখ্যা বাড়লে নাগরিক পরিষেবা সাধারণ মানুষের অনেক বেশি হাতের নাগালে আসবে।

​জবাবি ভাষণে মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম স্পষ্ট করে দেন যে, রাজ্য সরকারের কাছে হাওড়া শহর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ৷ কারণ এখানেই রাজ্যের প্রধান প্রশাসনিক কার্যালয় নবান্ন অবস্থিত। বিরোধীদের 'তৃণমূলের বিসর্জন' বা '200 পার' স্লোগানকে কটাক্ষ করে তিনি বলেন, ‘‘ইসবার 200 পার, পগারপার। বাংলার মানুষের সমর্থনে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ই নবান্নের 14 তলা থেকে সরকার পরিচালনা করবেন।’’

হাওড়ায় নির্বাচনের বিলম্ব নিয়ে তিনি সরাসরি রাজভবন ও তৎকালীন রাজ্যপালকে দায়ী করেন। মন্ত্রী জানান, 2021 সাল থেকে 2025 সালের নভেম্বর পর্যন্ত এই সংক্রান্ত ফাইল রাজভবনে আটকে ছিল৷ যার ফলে বারংবার চেষ্টা সত্ত্বেও তিনি আইনি জটিলতা কাটিয়ে উঠতে পারেননি।

​হাওড়ার নাগরিক পরিষেবা নিয়ে ফিরহাদ হাকিম দাবি করেন যে, 2011 সালে ক্ষমতায় আসার সময় তাঁরা যে কঙ্কালসার অবস্থা পেয়েছিলেন, তার থেকে বর্তমানে অনেক পরিবর্তন ও উন্নতি করা হয়েছে। রাস্তাঘাটের সংস্কার থেকে শুরু করে নিকাশি ও পানীয় জলের সমস্যার সমাধানে মুখ্যমন্ত্রী স্বয়ং গুরুত্ব দেন বলে তিনি জানান। যখনই প্রয়োজন হয়েছে, তিনি নিজে হাওড়ায় গিয়ে সবাইকে নিয়ে কাজ করেছেন।

বিজেপিকে আক্রমণ করে মন্ত্রী বলেন, ‘‘হাওড়ার মানুষ সাম্প্রদায়িকতা পছন্দ করেন না এবং তাঁরা বিজেপিকে চান না।’’ রসিকতার ছলে তিনি বিজেপি বিধায়কদের উদ্দেশ্যে জানান যে, আগামী নির্বাচনে তাঁরা একটি আসনও পাবেন না, তবে প্রাক্তন বিধায়ক হিসেবে যাতে তাঁরা পেনশন পান, সেই ব্যবস্থা তিনি দেখবেন। এমনকি পেনশন সংক্রান্ত কাজে প্রয়োজনে তাঁর ঘরে এসে চা খেয়ে যাওয়ার আমন্ত্রণও জানান তিনি। দীর্ঘ আলোচনার পর অবশেষে বিধানসভায় পাশ হয়ে যায় হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন সংশোধনী বিলটি।

