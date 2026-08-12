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পাশ হাওড়া পুরনিগম সংশোধনী বিল: মানুষের জীবনের দাম ছিল না তৃণমূলের কাছে, তোপ অগ্নিমিত্রার

বিধানসভায় বুধবার ধ্বনিভোটে হাওড়া পুরনিগম সংশোধনী বিল পাশ হল ৷ এর ফলে ওই পুরনিগমের ওয়ার্ড 50 থেকে বাড়িয়ে 68 করা হল ৷

Agnimitra Paul
বিধানসভায় পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল (ফাইল ছবি)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 12, 2026 at 2:12 PM IST

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কলকাতা, 12 অগস্ট: রাজ্য বিধানসভায় ধ্বনিভোটে পাশ হাওড়া পুরনিগম সংশোধনী বিল । হাওড়া পুরনিগমের ওয়ার্ড সংখ্যা 50 থেকে বাড়িয়ে 68 করা হয়েছে । বৃহস্পতিবার বিলের জবাবি ভাষণে হাওড়ার বেহাল পুর-পরিষেবা এবং দীর্ঘদিনের বঞ্চনার জন্য পূর্বতন সরকারকেই কাঠগড়ায় তুললেন পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল ।

জনসংখ্যা ও ভৌগোলিক পরিবর্তনের কথা মাথায় রেখেই প্রশাসনিক সুবিধার্থে সীমানা পুনর্বিন্যাসের এই উদ্যোগ বলে জানান মন্ত্রী। বিগত সরকারের কাজের কড়া সমালোচনা করে তিনি দাবি করেন, পূর্বতন বোর্ডের অপদার্থতার মাশুল বর্তমান সরকারকে গুনতে হচ্ছে ।

বিধানসভায় দাঁড়িয়ে বালি ও হাওড়া পুরসভার সংযুক্তি এবং পরবর্তী সময়ে বিচ্ছেদের প্রসঙ্গ তুলে আগের সরকারের সমালোচনা করেন মন্ত্রী । প্রশাসনে তৈরি হওয়া চরম জটিলতার কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, ‘‘আপনাদের এই অস্থিরচিত্ত সিদ্ধান্তের ফলে আজ কর্মচারীদের মাইনে, পেনশন, সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট, সবকিছুতে বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি এবং গন্ডগোল হয়ে গিয়েছে । এসবের ফল আজ দফতরের পাশাপাশি আমাকেও ভুগতে হচ্ছে ।’’

শহরের বেহাল নিকাশি ব্যবস্থা এবং জলযন্ত্রণা নিয়েও ক্ষোভ উগরে দেন পুরমন্ত্রী। অল্প বৃষ্টিতেই শহরের রাস্তায় জল দাঁড়িয়ে যাওয়ার জন্য যত্রতত্র প্লাস্টিক ফেলাকেই মূলত দায়ী করেন তিনি। বিরোধীদের নিশানা করে তিনি বলেন, ‘‘আজ হাওড়ার সবথেকে বড় প্রবলেম জল জমা । সামান্য একটু বৃষ্টি হলে হাঁটু সমান জল হয়ে যাচ্ছে ।’’ নর্দমা অবরুদ্ধ হওয়ার কারণ হিসেবে তিনি বলেন, ‘‘সমস্ত ড্রেনগুলোর মধ্যে গুচ্ছ গুচ্ছ শুধু প্লাস্টিক বেরোচ্ছে, সেটা তো আপনারাও দেখতে পারতেন ।’’ দূষণ রুখতে আগামী 1 সেপ্টেম্বর থেকে কড়া জরিমানা চালুর কথাও ঘোষণা করেন তিনি ।

বেআইনি নির্মাণ নিয়ে পূর্বতন বোর্ডকে কড়া ভাষায় আক্রমণ করেন অগ্নিমিত্রা । তাঁর অভিযোগ, শহরে পরিকল্পনাহীনভাবে একের পর এক অবৈধ বহুতল তৈরি হয়েছে । তিনি বলেন, ‘‘হাওড়াতে গুচ্ছ গুচ্ছ বেআইনি ভবন কী করে হল ? আপনারা দেখেননি কেন ? কারণ, আপনাদের কাছে মানুষের জীবনের দাম নেই ।’’ জনঘনত্ব বৃদ্ধির কারণে ওয়ার্ড বাড়ানোর যৌক্তিকতা বুঝিয়ে তিনি বলেন, ‘‘আজকে জনসংখ্যা বাড়লে ওয়ার্ড বাড়বে না ? পরিষেবা দেওয়া কি আমাদের দায়িত্ব নয় ?’’

বিগত সরকারের আমলে দীর্ঘদিন পুরভোট না হওয়ায় হাওড়া পুরসভা পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের বিপুল টাকা থেকে বঞ্চিত হয়েছে বলে মন্ত্রী জানান । তিনি বলেন, ‘‘এই নির্বাচন না করার কারণে পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের টাকা থেকেও বঞ্চিত হয়েছে হাওড়া । এরও পরিমাণ প্রায় 200 কোটি ।’’

হাওড়ায় পুরভোট কবে হবে, বিরোধীদের এই প্রশ্নের কড়া জবাব দিয়ে তিনি বলেন, ‘‘নির্বাচন কবে হবে এই সিদ্ধান্তটা আমাদের পার্টি অফিসে বসে ঠিক হবে না, যেরকম আগের সরকার করত । রাজ্য নির্বাচন কমিশন রাজ্য সরকারের সঙ্গে পরামর্শ করে হাওড়া কর্পোরেশনের ভোটের দিন আমরা ঠিক করব ।’’

সমালোচনার পাশাপাশি হাওড়ার সার্বিক উন্নয়নের জন্য একগুচ্ছ নতুন পরিকল্পনার কথা জানান পুরমন্ত্রী । বস্তিবাসীদের জন্য পিপিপি মডেলে বহুতল আবাসন তৈরি এবং লটারির মাধ্যমে বিনামূল্যে ফ্ল্যাট দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। শহরের নিকাশি, রাস্তা ও পানীয় জলের সমস্যা মেটাতে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার কথা জানিয়ে মন্ত্রী বলেন, ‘‘আমরা একটা মাস্টার প্ল্যান নিয়ে আসছি হাওড়ার রাস্তা, নিকাশি ও জলের জন্য ৷’’

পানীয় জলের সমস্যা মেটাতে সাঁকরাইলে 462 কোটি টাকা ব্যয়ে একটি ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট তৈরি হচ্ছে । এই বিষয়ে তিনি বলেন, ‘‘সেপ্টেম্বর মাসে ইনটেক জেটি শেষ হবে । মার্চের মধ্যে ডিস্ট্রিবিউশন শুরু হয়ে যাবে ।’’ শহরের সার্বিক সৌন্দর্যায়ন এবং উন্নত নাগরিক পরিষেবা দেওয়াই যে বর্তমান সরকারের মূল লক্ষ্য, তা এদিন স্পষ্ট করে দেন পুরমন্ত্রী ।

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হাওড়া পুরনিগম সংশোধনী বিল
HMC AMENDMENT BILL
অগ্নিমিত্রা পাল
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