হাওড়া পুরনিগমের মুখ্য প্রশাসক পদে ইস্তফা, কারণ জানালেন সুজয় চক্রবর্তী

দীর্ঘ 4 বছর ধরে হাওড়া পুরনিগমের প্রশাসকমণ্ডলীর চেয়ারম্যান পদে ছিলেন সুজয় ৷ আচমকা তাঁর পদত্যাগের সিদ্ধান্তে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক জল্পনা ৷

HMC CHAIRPERSON RESIGNS
হাওড়া পুরনিগম (ইটিভি ভারত)
Published : October 27, 2025 at 8:12 AM IST

হাওড়া, 27 অক্টোবর: হাওড়া পুরসভার প্রশাসকমণ্ডলীর চেয়ারম্যানের পদ থেকে সরে দাঁড়ালেন সুজয় চক্রবর্তী । রবিবার সকালে তিনি পদত্যাগপত্র পাঠান রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিমের কাছে । প্রায় চার বছর ধরে চেয়ারম্যানের দায়িত্বে ছিলেন তিনি ৷ তাঁর আচমকা পদত্যাগের সিদ্ধান্তে রাজনৈতিক মহলে শুরু হয়েছে জল্পনা ।

তবে কোনও রাজনৈতিক কারণে নয়, সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত কারণে এই সিদ্ধান্ত বলে জানিয়েছেন সুজয় ৷ তাঁর কথায়, "সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত কারণেই আমি এই সিদ্ধান্ত নিয়েছি । এর সঙ্গে রাজনীতি বা দলের কোনও সম্পর্ক নেই ।" যদিও তাঁর এই পদত্যাগপত্র এখনও গৃহীত হয়নি বলে জানা গিয়েছে । দফতর কিংবা দল কী সিদ্ধান্ত নেয়, তা আনুষ্ঠানিকভাবে পরবর্তী সময়ে জানা যাবে বলে পুরনিগম সূত্রে খবর ।

পদত্যাগের কারণ জানালেন সুজয় চক্রবর্তী (ইটিভি ভারত)

হাওড়া পুরনিগমে শেষবার 2013 সালে ভোট হয়েছিল ৷ এরপর নির্বাচিত কোনও কাউন্সিলর ছাড়াই চলছে পুর পরিষেবা ৷ দীর্ঘ সময় কেটে যাওয়ার পর 2021 সালের 18 অগস্ট হাওড়া পুরনিগমের প্রশাসকমণ্ডলীর চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব নেন সুজয় ৷ রাজ্যের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ এই নগর তখন থেকে প্রশাসকমণ্ডলীর অধীনে পরিচালিত হয়ে আসছে ।

চেয়ারম্যান সুজয় চক্রবর্তী ছাড়াও ভাইস চেয়ারম্যান সৈকত চৌধুরী-সহ মোট 10 জন সদস্য নিয়ে ওই মণ্ডলী গঠিত হয়েছিল । সম্প্রতি দলের নির্দেশে সৈকত চৌধুরীও নিজের পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছেন । এদিন সুজয়ও পদত্যাগ দেওয়ার ফলে প্রশাসকমণ্ডলীর দুই শীর্ষপদই আপাতত শূন্য হয়ে গেল ।

দীর্ঘমেয়াদে দায়িত্বে থেকে সুজয় চক্রবর্তীর নেতৃত্বে পুরসভার বিভিন্ন পরিকাঠামো উন্নয়ন, জলনিকাশি, রাস্তা মেরামত ও আলোকায়ন প্রকল্পে বেশ কিছু ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটেছে বলে কর্পোরেশন সূত্রে জানা গিয়েছে । তবে প্রশাসনিক কাজের পাশাপাশি দলীয় স্তরে নানা মতবিরোধ এবং অভ্যন্তরীণ টানাপোড়েনের কথাও দীর্ঘদিন ধরে শোনা যাচ্ছিল । সেই প্রেক্ষিতে সুজয় চক্রবর্তীর পদত্যাগকে অনেকে রাজনৈতিক ইঙ্গিতবাহী বলে মনে করছেন ।

উল্লেখ্য, 2021 সালে বিধানসভায় পাশ হওয়া 'হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন (সংশোধনী) বিল' এতদিন আটকে ছিল রাজ্যপালের দফতরে । সম্প্রতি সেই বিলে রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস স্বাক্ষর করায় শীঘ্রই নির্বাচন হবে ৷ শাসকদলের একাংশ মনে করছে, আসন্ন পুর নির্বাচনের আগে হাওড়ায় সংগঠন পুনর্গঠন ও প্রশাসনিক রদবদলের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে বলেই এই পদত্যাগের ঘটনা । যদিও দলীয় নেতৃত্ব এখনও এই বিষয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে কোনও মন্তব্য করেনি ।

প্রায় চার বছরের বেশি সময় ধরে পুর প্রশাসনের দায়িত্ব সামলানো সুজয় চক্রবর্তীর এই পদত্যাগে হাওড়া পুরনিগমে নতুন প্রশাসনিক সমীকরণ গঠনের সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল ৷

পড়ুন: 12 বছর পরে পুরভোট হাওড়ায়! রাজভবনের সিলমোহরের পর জল্পনা তুঙ্গে

