হাওড়া বিভাগে রেল চলাচলে বড় বদল, প্রায় আড়াই মাস বাতিল একাধিক ট্রেন

হাওড়া বিভাগে রেল চলাচলে বড় বদল, প্রায় আড়াই মাস বাতিল একাধিক ট্রেন
নির্দিষ্ট দিনে একাধিক লোকাল বাতিল-সময় পরিবর্তন-যাত্রাপথে নিয়ন্ত্রণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে পূর্ব রেলের হাওড়া বিভাগ ৷ 20 ফেব্রুয়ারি থেকে মে মাস পর্যন্ত বদলাবে ট্রেন চলাচল ৷
Published : February 20, 2026 at 12:47 PM IST
হাওড়া, 20 ফেব্রুয়ারি: সেতু ও ব্রিজ নির্মাণের জন্য ট্রেন চলাচলে ব্যাপক রদবদল ৷ পরিকাঠামো উন্নয়ন ঘিরে হাওড়া বিভাগের একাধিক শাখায় ট্রেন পরিষেবায় বড় পরিবর্তনের ঘোষণা করল পূর্ব রেল । রোড ওভারব্রিজ নির্মাণ ও সেতু সংস্কারের কাজে নির্দিষ্ট দিনে একাধিক লোকাল বাতিল, সময় পরিবর্তন এবং যাত্রাপথ নিয়ন্ত্রণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে । সমস্ত ট্রেন নম্বর ও সময় 12 ঘণ্টার ফর্ম্যাটে প্রকাশ করা হয়েছে ।
রেলের এক আধিকারিকের কথায়, "নিরাপত্তা সবার আগে । কাজ শেষ হলে পরিষেবা আরও নির্ভরযোগ্য হবে । যাত্রীদের আগাম পরিকল্পনা করে যাত্রার অনুরোধ জানাচ্ছি ।"
রেল সূত্রে জানা গিয়েছে, বাঁশবেড়িয়া ও ত্রিবেণী স্টেশনের মাঝে রোড ওভারব্রিজ তৈরির জন্য 19 ফেব্রুয়ারি থেকে আগামী 3 মার্চ পর্যন্ত পর্যায়ক্রমে ব্লক নেওয়া হবে । যার জেরে 21, 23, 24 ও 27 ফেব্রুয়ারি 37922, 37746 (কাটোয়া থেকে), 37749 (ব্যান্ডেল থেকে) এবং 37917 (হাওড়া থেকে) ট্রেন বাতিল থাকবে ।
- 19 ফেব্রুয়ারি, আজ (20 তারিখ) 25, 26, 27, 28 ফেব্রুয়ারি ও আগামী 1, 2, 3, 4 মার্চ এবং 24, 25, 26, 27, 28 এপ্রিল 37748 (কাটোয়া-ব্যান্ডেল) লোকাল দুপুর 1টার বদলে 1টা 50 মিনিটে ছাড়বে ৷ যাত্রাপথে প্রায় 70 মিনিট নিয়ন্ত্রিত হবে । 37924 (কাটোয়া-হাওড়া) লোকালকেও পথে 15 মিনিট নিয়ন্ত্রণ করা হবে ।
- 29 ও 30 এপ্রিল এবং আগামী 1, 2, 3 মে 37741 (ব্যান্ডেল-কাটোয়া) লোকাল ভোর 03.05 মিনিটের পরিবর্তে ভোর 04.05 মিনিটে রওনা দেবে ।
অন্যদিকে, শেওড়াফুলি ও দিয়াড়া স্টেশনের মাঝামাঝি সেতু সংস্কারের জন্য 21 ফেব্রুয়ারি রাত 11টা 20 মিনিট থেকে 22 ফেব্রুয়ারি সকাল 09টা 20 মিনিট পর্যন্ত ব্লক থাকবে ।
- যার জেরে 21 ফেব্রুয়ারি ডাউন লোকাল 37384 (গোঘাট-হাওড়া), 37358 (তারকেশ্বর-হাওড়া)
- আপ লোকাল 37389 (হাওড়া-গোঘাট), 37351 (হাওড়া-তারকেশ্বর) বাতিল থাকবে ।
- 22 ফেব্রুয়ারি ডাউন লাইনের 37312, 37314, 37316, 37318, 37320, 37322, 37324, 37326 (তারকেশ্বর-হাওড়া), 37414, 37416 (তারকেশ্বর-শেওড়াফুলি), 37372, 37374 (গোঘাট-হাওড়া), 37302 (হরিপাল-হাওড়া)
- আপ লাইনের 37311, 37313, 37315, 37317, 37319, 37321, 37323 (হাওড়া-তারকেশ্বর), 37413, 37415 (শেওড়াফুলি-তারকেশ্বর), 37371, 37373, 37375 (হাওড়া-গোঘাট), 37301 (হাওড়া-হরিপাল) চলবে না।
এদিকে দোল ও হোলি উপলক্ষে পটনা-হাওড়া বিশেষ ট্রেন 02024 ভোর 05.30 মিনিটে পটনা থেকে ছেড়ে দুপুর 01.25 মিনিটে হাওড়ায় পৌঁছবে । 02023 দুপুর 02.15 মিনিটে হাওড়া থেকে ছেড়ে রাত 10.30 মিনিটে পটনায় পৌঁছবে । পরিষেবা চলবে আগামী 8 মার্চ থেকে 29 মার্চ পর্যন্ত প্রতি রবিবার । পাশাপাশি 05509/05510 সাহারসা-জামালপুর মেমু বিশেষ ট্রেন আগামী 1 মার্চ থেকে 31 মার্চ পর্যন্ত প্রতিদিন চলবে ।