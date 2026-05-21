হাওড়া নিউ কালেকটারেট অফিসে প্রশাসনিক সভা, 'গার্ড অফ অনার' দিয়ে স্বাগত মুখ্যমন্ত্রীকে

হাওড়া নিউ কালেকটারেট অফিসে প্রশাসনিক সভা, 'গার্ড অফ অনার' দিয়ে স্বাগত মুখ্যমন্ত্রীকে
জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে বৈঠকে বিরোধী জয়ী বিধায়কদেরও যোগ দেওয়ার জন্য আনুষ্ঠানিক আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল । কিন্তু সভার শুরুতে কাউকে উপস্থিত থাকতে দেখা যায়নি ।
Published : May 21, 2026 at 1:50 PM IST
হাওড়া, 21 মে: মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেওয়ার পর রাজ্য প্রশাসনে গতি আনতে তৎপরতা দেখাচ্ছেন শুভেন্দু অধিকারী । বৃহস্পতিবার সকালে বেলুড় মঠে শ্রদ্ধা নিবেদন ও সাধু-সন্ন্যাসীদের আশীর্বাদ গ্রহণের পর তিনি সরাসরি পৌঁছে গেলেন হাওড়ার জেলাশাসকের দফতর সংলগ্ন নিউ কালেকটারেট বিল্ডিংয়ে । জেলাস্তরের কাজের পর্যালোচনা এবং সরকারি প্রকল্পগুলির বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে সেখানে একটি উচ্চপর্যায়ের প্রশাসনিক সভার আয়োজন করা হয় । মুখ্যমন্ত্রী কার্যালয়ে প্রবেশ করতেই তাঁকে রাজকীয় অভিবাদন জানানো হয় ।
মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী নিউ কালেকটারেট অফিস প্রাঙ্গণে এসে পৌঁছলে, হাওড়া সিটি পুলিশের একটি চৌকস দল তাঁকে আনুষ্ঠানিক 'গার্ড অফ অনার' প্রদান করে । পুলিশের উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের উপস্থিতিতে অত্যন্ত সুশৃঙ্খলভাবে এই রাষ্ট্রীয় অভিবাদন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয় । মুখ্যমন্ত্রী ধীর পদক্ষেপে এগিয়ে গিয়ে সালামি মঞ্চ থেকে পুলিশের এই অভিবাদন গ্রহণ করেন । জেলাস্তরে নতুন সরকারের এই প্রথম বড় প্রশাসনিক সফরকে কেন্দ্র করে কালেকটারেট অফিস এবং তার পার্শ্ববর্তী এলাকায় কড়া নিরাপত্তা বলয় গড়ে তোলা হয়েছিল । হাওড়া সিটি পুলিশের শীর্ষ কর্তারা নিজে উপস্থিত থেকে গোটা নিরাপত্তা ব্যবস্থার তদারক করেন ।
অভিবাদন পর্ব শেষ করে মুখ্যমন্ত্রী সরাসরি নিউ কালেকটারেটের সভাগৃহে প্রবেশ করেন, যেখানে পূর্বনির্ধারিত জেলা প্রশাসনিক বৈঠকটি শুরু হয় । এই গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে যোগ দেন হাওড়া জেলার নবনির্বাচিত ও শাসকদলের বিধায়করা । তবে প্রশাসনিক এই বৈঠককে ঘিরে রাজনৈতিক মহলে গুঞ্জন শুরু হয়েছে একটি বিশেষ অনুপস্থিতিকে কেন্দ্র করে । জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে রাজনৈতিক ভেদাভেদ ভুলে বিরোধী দলের জয়ী বিধায়কদেরও এই সভায় যোগ দেওয়ার জন্য আনুষ্ঠানিক আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল । কিন্তু সভার শুরুতে বিরোধী শিবিরের কোনও বিধায়ককেই উপস্থিত থাকতে দেখা যায়নি ।
বিরোধীদের এই অনুপস্থিতি নিয়ে রাজনৈতিক মহলে নানা আলোচনা শুরু হলেও, মুখ্যমন্ত্রী ও প্রশাসনের আধিকারিকরা মূল উন্নয়নমূলক এজেন্ডাতেই নজর রেখেছেন । বৈঠকে জেলার আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি, পরিকাঠামোগত উন্নয়ন, এবং সাধারণ মানুষের জন্য চালু থাকা বিভিন্ন সামাজিক কল্যাণমূলক প্রকল্পগুলির বর্তমান অবস্থা নিয়ে বিস্তারিত পর্যালোচনা করা হয় । সভায় আমলাদের পাশাপাশি উপস্থিত রয়েছেন হাওড়ার জেলাশাসক (DM), হাওড়া সিটি পুলিশের কমিশনার (CP), জেলার পুলিশ সুপার (SP) এবং পুরনিগমের কমিশনার ।
প্রশাসনিক সূত্রে খবর, মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, আমলাতান্ত্রিক জটিলতা কাটিয়ে সাধারণ মানুষের দুয়ারে সরকারি পরিষেবা দ্রুত পৌঁছে দেওয়াই তাঁর সরকারের মূল লক্ষ্য ।