বিচারকরা ঠিক কীভাবে SIR-এর নথি যাচাই ও নিষ্পত্তি করবেন? জানুন
মোট 250 জন অতিরিক্ত জেলা বিচারক ও সমতুল্য পদাধিকারী বিচারকদের বাছাই করা হয়েছে নথি যাচাই ও নিষ্পত্তির কাজে ৷
Published : February 23, 2026 at 5:02 PM IST
কলকাতা, 23 ফেব্রুয়ারি: বিচারবিভাগীয় তত্ত্বাবধানে সোমবার থেকে শুরু হয়েছে এসআইআরে ভোটারদের নথি যাচাই ও নিষ্পত্তির কাজ ৷ অতিরিক্ত জেলা বিচারক ও সমতুল্য পদাধিকারী বিচারকরা কীভাবে এই নথি যাচাই ও নিষ্পত্তির কাজ করবেন, তা নিয়ে গত শনিবার কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বে চূড়ান্ত রূপরেখা তৈরি করেছে রাজ্যের সিইও দফতর ৷ এর জন্য মোট 250 জন অতিরিক্ত জেলা বিচারক ও সমতুল্য পদাধিকারী বিচারকদের বাছাই করা হয়েছে ৷
এই বিচারকরা কীভাবে কাজ করবেন ? কীভাবেই বা তাঁরা নির্বাচন কমিশনের কাছে থাকা ভোটারদের এসআইআর সংক্রান্ত যাবতীয় নথি হাতে পাবেন, তা জেনে নেওয়া যাক ৷
কমিশনের সাইটের অ্যাক্সেস
কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি সুজয় পালের নেতৃত্বে হওয়া বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়েছে, যে আড়াইশো জন বিচারক শুনানিতে ভোটারদের জমা করা নথি যাচাই ও নিষ্পত্তির কাজ করবেন, তাঁদের জন্য একটি করে লগইন আইডি ও পাসওয়ার্ড তৈরি করা হবে ৷ সেই আইডি ও পাসওয়ার্ড বিচারকদের কাছে খুব দ্রুত পাঠানোর কাজ চলছে কমিশনের তরফে ৷
প্রথম ধাপ
জাতীয় নির্বাচন কমিশনের নির্দিষ্ট পোর্টালে গিয়ে সেই লগইন আইডি ও পাসওয়ার্ড দিতে হবে বিচারকদের ৷ এরপর তাঁদের মোবাইলে একটি ওটিপি আসবে ৷ সেই ওটিপি দিয়ে লগইন করতে হবে ৷
দ্বিতীয় ধাপ
লগইন করার পর সংশ্লিষ্ট বিচারককে তাঁর দায়িত্বপ্রাপ্ত জেলা ও তারপর নির্দিষ্ট বিধানসভা সিলেক্ট করতে হবে ৷ সেখানে বুথ ভিত্তিক পার্ট নম্বর থাকবে ৷ সেই পার্ট নম্বর সিলেক্ট করলে নথি যাচাই ও নিষ্পত্তির জন্য শুনানিতে ডাকা ভোটারদের নামে তালিকা চলে আসবে সিরিয়াল নম্বর-সহ ৷
তৃতীয় ধাপ
এবার প্রত্যেক ভোটারের নামের পাশে দু’টি অপশন থাকবে ৷ একটি অপশনে ক্লিক করলে দেখা যাবে ভোটারের এন্যুমারেশন ফর্ম এবং সেই সঙ্গে তিনি শুনানির সময় কী কী নথি জমা দিয়েছেন ৷ আরেকটি অপশনে থাকবে ইআরও, এইআরও, মাইক্রো অবজারভার এবং বিএলও-র পরিচয় এবং সঙ্গে তাঁরা স্ক্রুটিনিতে ভোটারের দেওয়া নথি সম্পর্কে কী উল্লেখ করেছেন, তাও লেখা থাকবে ৷
চতুর্থ ধাপ
ভোটারের জমা দেওয়া নথি ও এন্যুমারেশন ফর্ম খতিয়ে দেখে এবং স্ক্রুটিনি রিপোর্ট পড়ে সবকিছু যাচাই করবেন বিচারক ৷ সবশেষে দু’টি অপশন থাকবে অ্যাক্সেপ্ট ও রিজেক্ট ৷ বিচারককে তার মধ্যে যে কোনও একটি নির্বাচন করতে হবে ৷ পাশাপাশি, তিনি ভোটারের নথি এবং স্ক্রুটিনি রিপোর্ট দেখে কী পর্যবেক্ষণ করলেন, তা লিখতে হবে ৷ এমনকি কেন ভোটারের নাম চূড়ান্ত তালিকায় নথিভুক্ত করলেন অথবা তালিকা থেকে বাদ দিলেন, তাও উল্লেখ করতে হবে ৷
বিচারকদের কাছে পৌঁছায়নি ভোটারদের নথি
তবে, এখনও বিচারকরা নথি যাচাই ও নিষ্পত্তির কাজ শুরু করতে পারেননি ৷ কারণ, কমিশনের পোর্টালে এখনও শুনানিতে অংশ নেওয়া ভোটারদের নথি আপলোড করতে পারেনি সিইও দফতর ৷ ফলে কোনও বিচারক লগইন আইডি ও পাসওয়ার্ড পেলেও, সাইটে গিয়ে কোনও ভোটারের এসআইআরে জমা দেওয়া নথি এবং তার স্ক্রুটিনি রিপোর্ট পাবেন না ৷ এই মূহূর্তে কমিশন এ নিয়ে বৈঠক করছে, কীভাবে এই সব তথ্য বিচারকদের কাছে পৌঁছে দেওয়া হবে, তা নির্ধারণ করতে ৷ আর এই তালিকা কোনওভাবেই প্রকাশ্যে আনা যাবে না ৷ এ নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের কঠোর নির্দেশ রয়েছে যে, শুনানি সংক্রান্ত এই তালিকা একেবারে অভ্যন্তরীণ বিষয় ৷
উল্লেখ্য, এই নথি যাচাই ও নিষ্পত্তির কাজের জন্য নিম্ন আদালতের বিচারকদের মধ্যে এনডিপিএস এবং পকসো আদালতের বিচারকদের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে ৷ প্রত্যেক জেলাতেই বিচারকদের নিজেদের দায়িত্ব বুঝে নিতে নির্দেশ দিয়েছে কলকাতা হাইকোর্ট ৷ নির্দেশ মেনে এ দিন থেকেই প্রাথমিক কাজ শুরু করার কথা বিচারকদের ৷
পাশাপাশি, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মেনে কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি প্রত্যেক জেলার জন্য তিন সদস্যের কমিটি তৈরির নির্দেশ দিয়েছেন ৷ যে কমিটিতে থাকবেন সংশ্লিষ্ট জেলা আদালতের মুখ্য বিচারক, জেলাশাসক তথা জেলা নির্বাচনী আধিকারিক এবং জেলা পুলিশ সুপার ৷ প্রত্যেক জেলায় SIR-এ লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সি ও আনম্যাপড তালিকার আওতাভুক্ত ভোটারদের নথি যাচাই ও নিষ্পত্তির কাজ হবে এই তিন সদস্যের কমিটির তত্ত্বাবধানে ৷
কমিশন সূত্রে খবর যে রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতর থেকে ইআরও এবং এইআরও-সহ সব আধিকারিকদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, এই তালিকা যেন প্রকাশ্যে না-আসে ৷ এছাড়াও SIR-এর কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হচ্ছে কি না, কেন্দ্রীয়ভাবে তা পর্যবেক্ষণের জন্য কলকাতা হাইকোর্টের দু’জন বিচারপতির কমিটি তৈরি করে দিয়েছেন প্রধান বিচারপতি সুজয় পাল ৷ সেই দুই বিচারপতির কমিটিতে রয়েছেন, বিচারপতি তপব্রত চক্রবর্তী এবং বিচারপতি অরিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় ৷
অন্যদিকে, সোমবার কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন নিয়ে বিশেষ বৈঠক রয়েছে রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতরে ৷ আগামী মাসেই রাজ্যে আসতে চলেছে 480 কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী ৷ দু'ধাপে আসবে বাহিনী ৷ পয়লা মার্চ আসছে প্রথম 240 কোম্পানি বাহিনী ৷ তারপর 10 মার্চ আসছে আরও 240 কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী ৷ বিধানসভা নির্বাচনের আগে এরিয়া ডমিনেশন, নির্বাচনের দিনে বিভিন্ন কাজ, ইভিএম সেন্টার, স্ট্রং রুম, ভোট গণনার কেন্দ্রের যথাযথ পর্যবেক্ষণের জন্যই প্রাথমিকভাবে এই 480 কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েনের পথে হাঁটছে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক ৷