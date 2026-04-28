তীব্র গরমে দাঁড়াতে হবে ভোটের লাইনে, অসুস্থতা এড়াতে কী করবেন

তীব্র গরমে দাঁড়াতে হবে ভোটের লাইনে, অসুস্থতা এড়াতে কী করবেন
বুধবার রাজ্যে দ্বিতীয় দফায় বিধানসভা নির্বাচন ৷ তীব্র রোদ বা আর্দ্রতায় কীভাবে নিজেকে সুস্থ রাখবেন জেনে নিন ৷
Published : April 28, 2026 at 5:55 PM IST
কলকাতা, 28 এপ্রিল: ভোটের দিন মানেই এক অন্যরকম সকাল । দীর্ঘক্ষণ লাইনে দাঁড়িয়ে থাকার ছবি দেখা যায় দিকে দিকে । কিন্তু এই সময় আবহাওয়ার খামখেয়ালিপনা চলছে ৷ কখনও তীব্র রোদ, কখনও আর্দ্র গরম বা হঠাৎ বৃষ্টি দেখা দিচ্ছে ৷ এই আবহাওয়া শরীরের উপর বাড়তি চাপ সৃষ্টি করতে পারে । তাই দ্বিতীয় দফায় ভোট দিতে যাওয়ার আগে এবং লাইনে দাঁড়িয়ে থাকার সময় কিছু সহজ নিয়ম মেনে চললেই সুস্থ থাকা অনেকটাই সহজ হবে ।
কীভাবে এই আবহাওয়ায় ভোটের লাইনে দাঁড়িয়ে সুস্থ থাকা যাবে সেই বিষয়ে ইটিভি ভারত কথা বলে জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক কাজলকৃষ্ণ বণিকের সঙ্গে । তিনি বলেন, "প্রথমেই এই সময় গুরুত্ব দিতে হবে খাবার ও জলের দিকে । অনেকেই তাড়াহুড়োয় খালি পেটে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়েন, যা একেবারেই ঠিক নয় । খালি পেটে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলে মাথা ঘোরা, দুর্বলতা বা বমিভাব দেখা দিতে পারে । তাই বেরোনোর আগে হালকা কিন্তু পুষ্টিকর খাবার খেয়ে নেওয়া উচিত । সঙ্গে একটি জলের বোতল রাখা বাধ্যতামূলক বলা যায় । গরমে শরীর থেকে ঘাম হয়ে জল ও লবণ বেরিয়ে যায় ৷ তাই শুধু জল নয়, ওআরএস বা নুন-চিনির শরবত থাকলে তা শরীরকে চাঙ্গা রাখতে সাহায্য করে ।"
চিকিৎসক জানান যে, দ্বিতীয়ত রোদ থেকে সুরক্ষা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । অনেক সময় সকাল থেকেই রোদের তেজ বাড়তে থাকে, ফলে দীর্ঘক্ষণ খোলা জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকলে হিট এক্সশন বা সানস্ট্রোকের ঝুঁকি তৈরি হয় । তাই ছাতা, টুপি, ক্যাপ বা গামছা দিয়ে মাথা ঢেকে রাখা উচিত । হালকা রঙের, ঢিলেঢালা ও ফুল-স্লিভ পোশাক পরলে শরীর কম গরম হয় এবং ত্বকও রোদের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে রক্ষা পায় ।
তৃতীয়ত, শরীরের সঙ্কেতকে গুরুত্ব দেওয়া খুব জরুরি । লাইনে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে যদি মাথা ঘোরে, অতিরিক্ত ঘাম হয়, চোখে ঝাপসা দেখায় বা বমিভাব আসে, তাহলে তা অবহেলা করা উচিত নয় । সঙ্গে সঙ্গে লাইনের বাইরে গিয়ে ছায়াযুক্ত জায়গায় বসা এবং জল পান করা প্রয়োজন । প্রয়োজনে আশেপাশে থাকা নির্বাচনকর্মী বা স্বাস্থ্যকর্মীদের সাহায্য নেওয়া উচিত ।
এছাড়া, বয়স্ক ব্যক্তি, শিশু বা যাঁদের আগে থেকেই কোনও শারীরিক সমস্যা রয়েছে, তাঁদের ক্ষেত্রে আরও বেশি সতর্কতা প্রয়োজন । সম্ভব হলে তাঁদের ভিড় এড়িয়ে অপেক্ষা করার ব্যবস্থা করা বা পরিবারের অন্য কারও সাহায্যে ভোট দেওয়ার পরিকল্পনা করা ভালো । আর যাঁরা ওষুধ খান, তাঁরা অবশ্যই প্রয়োজনীয় ওষুধ সঙ্গে রাখবেন ।
সবশেষে, ভোট দেওয়া যেমন নাগরিক দায়িত্ব, তেমনই নিজের শরীরের যত্ন নেওয়াও সমান গুরুত্বপূর্ণ । একটু সচেতনতা, সামান্য প্রস্তুতি এবং নিজের শরীরের প্রতি খেয়াল রাখলেই এই গুরুত্বপূর্ণ দিনটি নির্বিঘ্নে কাটানো সম্ভব । মনে রাখতে হবে, সুস্থ থাকলেই নিজের অধিকার সঠিকভাবে প্রয়োগ করা যায় ।