SIR-এর প্রথম দফার সাপ্লিমেন্টারি তালিকায় কীভাবে খুঁজবেন নিজের নাম

SIR-এর প্রথম দফার সাপ্লিমেন্টারি তালিকায় কীভাবে খুঁজবেন নিজের নাম
মোট দু’ভাবে অনলাইনে দেখা যাবে সাপ্লিমেন্টারি তালিকা ৷ থাকছে অফলাইন সুযোগও ৷
Published : March 23, 2026 at 4:11 PM IST
কলকাতা, 23 মার্চ: 28 ফেব্রুয়ারি এসআইআর পরবর্তী চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ করেছে নির্বাচন কমিশন ৷ সেখানে 60 লক্ষের কিছু বেশি নাম 'বিচারাধীন' ছিল ৷ এবার সেই 60 লক্ষের মধ্যে প্রায় 28 লক্ষ ভোটারের নামের সাপ্লিমেন্টারি তালিকা প্রকাশ হতে চলেছে ৷ রাজ্য নির্বাচনী আধিকারিক জানিয়েছিলেন, সোমবার সন্ধের পর সাপ্লিমেন্টারি তালিকা প্রকাশ করা হবে ৷ তবে প্রশ্ন হল, 'বিচারাধীন' বা 'অ্যাডজুডিকেশন' তালিকায় থাকা ভোটাররা কীভাবে নিজেদের নাম দেখবেন সাপ্লিমেন্টারি তালিকায় ? সেই তথ্যই তুলে ধরা হল ইটিভি ভারতের প্রতিবেদনে ৷
সোমবার সন্ধের পর প্রকাশিত প্রথম সাপ্লিমেন্টারি তালিকায় 28 লক্ষ ভোটারের নাম থাকবে ৷ সেই নামগুলি 28 ফেব্রুয়ারির চূড়ান্ত তালিকায় জুড়ে যাবে ৷ মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতর সূত্রে জানা গেছে, সাপ্লিমেন্টারি ভোটার তালিকায় নাম রয়েছে কি না, তা যাচাই করার দু’টি পদ্ধতি রয়েছে ৷
প্রথম পদ্ধতি - ভোটাররা voters.eci.gov.in ওয়েবসাইটে গিয়ে West Bengal Elections 2026 অপশনে ক্লিক করলে একটি পেজ খুলবে ৷ সেখানে 'SIR Supplementary Roll' অপশনে ক্লিক করে নিজের জেলা, বিধানসভা ও বুথের নাম অথবা নম্বর দিয়ে সার্চ করতে হবে ৷ সেই মতো যে তালিকা বেরোবে, সেটির পিডিএফ ডাউনলোড করতে পারবেন ভোটাররা ৷ সেই তালিকায় নিজের নাম খুঁজতে হবে ভোটারদের ৷
পাশাপাশি যদি কারও নাম বাদ যায়, তাহলে নামের উপরে ডিলিটেড লেখা থাকবে ৷ আর নথি যাচাই ও নিষ্পত্তি না-হলে আগের মতো 'আন্ডার-অ্যাডজুডিকেশন' লেখা থাকবে নামের উপর ৷
দ্বিতীয় পদ্ধতি - ECI NET APP ব্যবহার করা ৷ সেখানে সরাসরি EPIC নম্বর ব্যবহার করে সার্চ করলেই জানা যাবে ভোটার তালিকায় নাম রয়েছে কি না ৷ সম্পূর্ণ তথ্য দেখা গেলে বুঝতে হবে ভোটারের নাম Supplementary Voter List-এ অন্তর্ভুক্ত হয়েছে ৷ পাশাপাশি, যদি এপিক নম্বর দিয়ে সার্চ করলে 'No Result Found' দেখায়, তাহলে বুঝতে হবে সংশ্লিষ্ট ভোটারের নাম তালিকা থেকে বাদ পড়েছে ৷ সেক্ষেত্রে ভোটার 'অ্যাপিলেট ট্রাইবুনালে' আবেদন জানাতে পারবেন ৷
সাপ্লিমেন্টারি তালিকা ওয়েবসাইটে প্রকাশিত হওয়ার পাশাপাশি, সব DEO বা জেলা নির্বাচনী আধিকারিকদের কাছে পৌঁছে যাবে ৷ বিএলও-দের মাধ্যমে তা প্রতি বুথে টাঙিয়ে দেওয়া হবে ৷ সেখান থেকেও ভোটাররা নিজেদের নাম দেখতে পারবেন ৷
অন্যদিকে, ভোট প্রস্তুতি নিয়ে বিস্তারিত তথ্য জানতে সোমবার আবারও একটি জরুরি বৈঠকে বসতে চলেছে জাতীয় নির্বাচন কমিশন ৷ সেই বৈঠকে ভিডিয়ো কনফারেন্সে উপস্থিত থাকবেন রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজ কুমার আগরওয়াল ৷ আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে রাজ্যের প্রস্তুতি খতিয়ে দেখতেই এই বৈঠক ৷ বিকেলে এই বৈঠক শুরু হওয়ার কথা রয়েছে ৷ রাজ্যের সব জেলা নির্বাচন আধিকারিক এবং পুলিশ সুপাররা উপস্থিত থাকবেন এই বৈঠকে ৷
কমিশন সূত্রে খবর, নির্বাচনের সার্বিক প্রস্তুতি নিরাপত্তা, লজিস্টিকস, ভোটকেন্দ্রের পরিকাঠামো থেকে শুরু করে কর্মী মোতায়েন - সব কিছু নিয়েই আলোচনা হবে বৈঠকে ৷ ডেপুটি ইলেকশন কমিশনার মণীশ গর্গ উপস্থিত থাকবেন ৷ জ্ঞানেশ ভারতী এবং পবন কুমার শর্মার মতো শীর্ষ আধিকারিকরাও থাকবেন বৈঠকে ৷ রাজ্যের প্রতিটি জেলার পরিস্থিতি তুলে ধরতে DEO এবং SP ও CP-দের আলাদা করে পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন তৈরি রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ৷