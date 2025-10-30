SIR চালু হওয়ায় ফ্রিজ ভোটার তালিকা, নতুনরা কীভাবে নাম তুলবেন ? জেনে নিন

SIR চালু হওয়ায় ফ্রিজ ভোটার তালিকা, নতুনরা কীভাবে নাম তুলবেন ? জেনে নিন
ভোটার তালিকা এখন লক ৷ এই অবস্থায় নতুন কেউ তালিকায় নাম তুলতে চাইলে দু'ভাবে সেটা করা যাবে ৷
Published : October 30, 2025 at 8:06 PM IST
কলকাতা, 30 অক্টোবর: বিহারের পর রাজ্যে চালু হয়ে গিয়েছে স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন বা এসআইআর । দিল্লিতে জাতীয় নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে পশ্চিমবঙ্গ-সহ 12টি রাজ্যে এসআইআর চালুর কথা ঘোষণা করা হয় 27 অক্টোবর । আর তারপর ওইদিন রাত 12টা থেকেই কমিশনের ঘোষণা মতো, বর্তমান ভোটার তালিকা অর্থাৎ 2025 সালের তালিকা লক বা ফ্রিজ হয়ে গিয়েছে । অর্থাৎ ভোটার তালিকায় আর কোনও সংযোজন বা বিভাজন আপাতত করা যাবে না । এরপর 7 ফেব্রুয়ারি চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশিত হওয়ার পরেই আবারও আনলক হবে তালিকা । অর্থাৎ তার পর থেকে আবার ভোটার তালিকায় নাম তোলার প্রক্রিয়া শুরু হবে ।
তাহলে নতুন ভোটাররা এবার কীভাবে নাম তুলবেন ভোটার তালিকায় ?
ভোটার তালিকা লক থাকায় এই সময়ের মধ্যে যাঁরা নতুন ভোটার হবেন বা অন্যান্য কেউ যদি নতুন করে তালিকায় নাম তুলতে চান, সেই ক্ষেত্রে দু'ভাবে নাম তোলা যাবে । এই সময়ের মধ্যে নতুন ভোটারদের নাম তুলতে হলে 6 নম্বর ফর্ম পূরণ করতে হবে । অনলাইনে বা বুথ লেভেল আধিকারিকের অফিসে গিয়ে ফর্ম জমা দেওয়া যেতে পারে । এই ক্ষেত্রে ওই ব্যক্তির পরিচয়, ঠিকানা ও বয়সের প্রমাণের কাগজপত্র লাগবে । এর পর আবার ভোটার তালিকা সক্রিয় হলে, সেই ব্যক্তির সব তথ্য যাচাই করার পর ভোটার তালিকায় নাম যুক্ত হবে এবং তাঁর ভোটার পরিচয় পত্র ডাকঘরের মাধ্যমে বাড়ির ঠিকানায় পৌঁছে যাবে ।
দ্বিতীয়ত, যদি আপনি এই সময়ের মধ্যে তালিকায় নাম নাও তোলেন, তাহলেও চলবে বলে জানিয়েছে কমিশন ৷ ভোটার তালিকা পুনরায় সক্রিয় হলে নতুন ভোটাররা তখন ফর্ম 6 পুরণ করে তাঁদের নাম তুলতে পারবেন ৷
দিল্লিতে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার পশ্চিমবঙ্গ-সহ 12টি রাজ্যে এসআইআর প্রক্রিয়া চালু করার কথা যেদিন ঘোষণা করেন, তার পরের দিনই অর্থাৎ 28 অক্টোবর রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজ আগরওয়াল সাংবাদিক বৈঠক করেন । সেখানে তিনি স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, যেই সময়ে ভোটার তালিকা লক থাকবে, সেই সময় যদি কেউ 18 বছর পূর্ণ করেন, অর্থাৎ তিনি যদি ভোটাধিকার পান এবং অন্য কোনও ইচ্ছুক ব্যক্তি যদি ভোটার হিসাবে তালিকায় নিজের নাম তুলতে চান, সেক্ষেত্রে ভোটার তালিকা পুনরায় সচল হলে, তিনি ফর্ম 6 বা ফর্ম 7 পূরণ করে নির্বিঘ্নে ভোটার তালিকায় অন্যান্য সময়ের মতোই নাম তুলতে পারবেন ।
অনলাইনে আবেদন করতে হলে:
NVSP – National Voter’s Service Portal অথবা Voter Helpline App-এ আবেদন করা যাবে । অনলাইনে ফর্ম 6 পূরণ করে জমা দিতে হবে ।
অফলাইনে আবেদন করতে হলে:
আপনার বুথ লেভেল অফিসার (BLO) বা স্থানীয় পঞ্চায়েত/পুরসভা অফিস অথবা SDO/BDO অফিসে ভোটার রেজিস্ট্রেশন কাউন্টারে গিয়ে ফর্ম 6 পূরণ করে জমা দিতে হবে ।