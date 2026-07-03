গা ঢাকা দিয়েছিলেন 6 রাজ্যে, কীভাবে দেবরাজের নাগাল পেল এসটিএফ

গা ঢাকা দিয়েছিলেন 6 রাজ্যে, কীভাবে দেবরাজের নাগাল পেল এসটিএফ
নজরদারি এড়াতে পার্সোনাল গাড়ির পরিবর্তে ব্যবহার করছিলেন বাস ৷ এমনকী থাকছিলেনও অতি সাধারণ হোটেলে ৷
Published : July 3, 2026 at 4:21 PM IST
কলকাতা, 3 জুলাই: প্রায় এক সপ্তাহ ধরে পুুলিশের চোখ এড়িয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছিলেন বিধাননগর পুরনিগমের প্রাক্তন কাউন্সিলার দেবরাজ চক্রবর্তী । কখনও পাহাড়ি জেলার অভিজাত হোটেল, কখনও আবার সাধারণ পর্যটক আবাস- এভাবেই বারবার আস্তানা বদলে তদন্তকারীদের নজর এড়ানোর চেষ্টা চালিয়েছিলেন তিনি । কিন্তু শেষরক্ষা হল না । রাজ্য পুলিশের স্পেশাল টাস্ক ফোর্সের (এসটিএফ) দীর্ঘ নজরদারি এবং গোয়েন্দা তৎপরতার জেরে অবশেষে বাংলা-ঝাড়খণ্ড সীমান্ত সংলগ্ন পুরুলিয়া-ঝাড়খণ্ড সীমান্ত এলাকার একটি হোটেল থেকে তাঁকে পাকড়াও করা হল ৷
তদন্তকারী সূত্রের খবর, 25 জুন থেকে 1 জুলাই পর্যন্ত টানা সাত দিন ধরে বিভিন্ন জায়গায় অবস্থান পরিবর্তন করেন দেবরাজ চক্রবর্তী । প্রচুর নগদ অর্থ সঙ্গে নিয়ে প্রথমে তিনি পৌঁছে যান সল্টলেক করুনাময়ী বাসস্ট্যান্ডে । সেখান থেকে 25 জুন ওড়িশা পৌঁছন ৷ এরপর অন্ধপ্রদেশ, তামিলনাড়ু থেকে কেরালা হয়ে ঝাড়খণ্ডের জামশেদপুর, ধানবাদ হয়ে ফের রাজ্যে ঢোকে ৷ ঝাড়খন্ড সীমান্ত ঘেঁষা পুরুলিয়ার কটেজ থেকে অবশেষে গ্রেফতার করা হয় প্রাক্তন বিধায়িকা অদিতি মুন্সির স্বামী তথা বিধাননগর পুরনিগমের প্রাক্তন কাউন্সিলার দেবরাজ চক্রবর্তীকে ৷
নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক রাজ্য পুলিশের এক আধিকারিক বলেন, "মূলত দেবরাজ চক্রবর্তী রেলস্টেশন এবং বাস টার্মিনাস সংলগ্ন ছোটখাটো হোটেল গুলিতে আত্মগোপন করে থাকতেন ।" হোটেলে পরিচয় পত্র জমা দেওয়ার ক্ষেত্রে একটা অভিনব চাল তিনি চেলেছিলেন । যাতে তাকে কেউ চিনতে না পারে তাই জন্য আধার কার্ডের পরিবর্তে তিনি ভোটার আইডেন্টিটি কার্ড জমা দিয়েছিলেন । যেহেতু ভোটার কার্ড ব্ল্যাক এন্ড হোয়াইট এবং বেশিরভাগই অস্পষ্ট, ফলে আত্মগোপন করতে বা গা ঢাকা দিতে তার সুবিধা হবে এই জন্যই তিনি আধার কার্ডের পরিবর্তে ভোটার কার্ড জমা দিয়েছিলেন বলে প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান ।
এছাড়াও বেশিরভাগ হোটেলগুলিতেই তিনি পরিচয় পত্র না দিয়ে বিনিময়ে মোটা অঙ্কের টাকা দিয়েছিলেন বলে অভিযোগ ৷ কিন্তু যেখানে 'ম্যানেজ' করা যায়নি সেখানে তিনি আধার কার্ড পরিবর্তে ভোটার কার্ড দিয়েছিলেন । পুলিশ সূত্রের দাবি, কলকাতা ছেড়ে পালিয়ে যাওয়ার আগে তিনি একটি নতুন স্যামসাং অ্যান্ড্রয়েড ফোন কিনেছিলেন এবং নতুন একটি সিম কার্ড কিনেছিলেন । এমনকী পুলিশ যাতে তাঁর লোকেশন ট্র্যাক করতে না পারে তাই অনলাইনের পরিবর্তে সর্বত্র নগদ টাকাতেই লেনদেন করছিলেন ৷
একই সঙ্গে নিজের গতিবিধি গোপন রাখতে বারবার থাকার জায়গা বদল করেন । দার্জিলিং ও কালিম্পংয়ের পর চলে আসেন পুরুলিয়ার অযোধ্যা পাহাড়তলি এলাকায় । সেখানেও কখনও সাধারণ হোটেলে, কখনও আবার সাধারণ পর্যটক আবাসে ছিলেন বলে তদন্তকারীদের দাবি । এসটিএফের তদন্তে উঠে এসেছে, পালিয়ে বেড়ানোর সময় দেবরাজ চক্রবর্তী নিজের মোবাইল ফোনের ব্যবহারও সীমিত করে দেন । পরিচিত মহলের সঙ্গে যোগাযোগ রাখলেও অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে তা করছিলেন বলে দাবি তদন্তকারী সংস্থার । তবে তাঁর গতিবিধির উপর গোয়েন্দাদের নজর ছিল শুরু থেকেই ।
সূত্রের খবর, নিজের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ সূত্র মারফত দেবরাজ বুঝতে পারেন যে রাজ্য পুলিশের এসটিএফ তাঁর খুব কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছে এবং তিনি কার্যত তদন্তকারীদের স্ক্যানারের মধ্যে চলে এসেছেন । এরপরই দ্রুত অযোধ্যা পাহাড়তলি এলাকা ছেড়ে ঝাড়খণ্ডের রাঁচির উদ্দেশ্যে রওনা দেন তিনি । তদন্তকারীদের অনুমান, রাঁচীর এক শিল্পপতির সঙ্গে যোগাযোগ করে সেখানে কিছুদিন আত্মগোপন করার পরিকল্পনা করেছিলেন তিনি । ঝাড়খণ্ডে নিরাপদ আশ্রয় মিলবে বলেই তাঁর ধারণা ছিল । কিন্তু সেই পরিকল্পনা সফল হওয়ার আগেই এসটিএফের জালে ধরা পড়ে যান দেবরাজ ।
অযোধ্যা পাহাড়তলি থেকে রাঁচির পথে, বাংলা-ঝাড়খণ্ড সীমান্ত সংলগ্ন পুরুলিয়া জেলার একটি এলাকায় বুধবার বিকেলে তাঁকে ঘিরে ফেলে এসটিএফের বিশেষ দল । এরপর তাঁকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু হয় এবং পরে আনুষ্ঠানিকভাবে গ্রেফতার করা হয় । তদন্তকারীদের মতে, দেবরাজ চক্রবর্তীর পালিয়ে থাকার পুরো সময়ে তাঁর গতিবিধি, সম্ভাব্য যোগাযোগ এবং অবস্থান নিয়ে নিরবচ্ছিন্ন নজরদারি চালানো হচ্ছিল । প্রযুক্তিগত তথ্য, গোয়েন্দা সূত্র এবং স্থানীয় তথ্যের ভিত্তিতেই শেষ পর্যন্ত তাঁর অবস্থান নিশ্চিত করা সম্ভব হয় ।
উল্লেখ্য, দেবরাজ চক্রবর্তী প্রাক্তন বিধায়ক অদিতি মুন্সির স্বামী । তাঁকে গ্রেফতার করার পর এখন তাঁর আর্থিক লেনদেন, পালিয়ে থাকার সময় কারা তাঁকে সাহায্য করেছিলেন এবং ঝাড়খণ্ডে কারা আশ্রয়ের ব্যবস্থা করতে চেয়েছিলেন- এই সমস্ত বিষয় খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা । তদন্তের স্বার্থে একাধিক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হতে পারে বলেও ইঙ্গিত মিলেছে তদন্তকারী মহল থেকে । জানা যাচ্ছে, যাঁরা যাঁরা আত্মগোপনে সহায়তা করেছিলেন এবং তাঁর গতিবিধি জানতেন তাদের মধ্যে বেশ কয়েকজনকে ইতিমধ্যেই রাজ্য পুলিশের এসডিএফ চিহ্নিত করেছে, প্রয়োজনে তাঁদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হতে পারে ৷