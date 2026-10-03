পুজোর শহরে কতটা প্রস্তুত বেসরকারি হাসপাতাল ? দমকলের নজরে 'ফায়ার চেক'

পুজোর শহরে কতটা প্রস্তুত বেসরকারি হাসপাতাল ? দমকলের নজরে 'ফায়ার চেক'
Fire safety checks: পুজোর আনন্দে যেন আগুনের আতঙ্ক ছায়া না ফেলে। আর দুর্ঘটনা ঘটলেও যাতে প্রাথমিক পর্যায়েই আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে এবং কোনও প্রাণহানি না ঘটে৷
Published : October 3, 2026 at 5:00 PM IST
কলকাতা, 3 অক্টোবর: শপিং মল, ডিপার্টমেন্টাল স্টোরের পর এ বার দমকলের নজরে কলকাতার বেসরকারি হাসপাতাল । দুর্গাপুজোর আগে অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা কতটা সচল, বিপদের সময়ে হাসপাতালের কর্মী ও নিরাপত্তারক্ষীরা কতটা প্রস্তুত, তা সরেজমিনে খতিয়ে দেখতে শহরের একের পর এক বেসরকারি হাসপাতালে অভিযান শুরু করেছে দমকল । বেলভিউ, উডল্যান্ডসেক পর রুবি, ডিসান, সিএমআরআই, কোঠারি-সহ একাধিক হাসপাতালে চলছে এই পরিদর্শন ।
শুক্রবার সকাল থেকেই সিএমআরআই, কোঠারি-সহ কয়েকটি হাসপাতালে পৌঁছন দমকল আধিকারিকেরা । শুধু কাগজপত্র দেখে সন্তুষ্ট হননি তাঁরা । হাসপাতালের অগ্নিনিরাপত্তার পরিকাঠামো বাস্তবে কতটা কাজের, বিপদের মুহূর্তে তা ব্যবহার করা যাবে কি না, পরীক্ষা করা হয়েছে একে একে ।
প্রথমেই আধিকারিকেরা যান হাসপাতালের বেসমেন্টে । সেখানে থাকা ফায়ার ফাইটিং কন্ট্রোল রুম, পাম্প, মোটর এবং অন্যান্য যন্ত্রাংশ সচল রয়েছে কি না, তা পরীক্ষা করা হয় । আগুন লাগলে দ্রুত জল সরবরাহের ব্যবস্থা চালু করা যাবে কি না, মোটর ঠিকমতো কাজ করছে কি না, সেই বিষয়েও নজর দেন দমকলকর্মীরা ।
এরপর হাসপাতালের বিভিন্ন তলায় ঘুরে দেখা হয় ফায়ার অ্যালার্ম এবং স্মোক ডিটেক্টর । কোনও জায়গায় আগুন বা ধোঁয়া তৈরি হলে অ্যালার্ম সঙ্গে সঙ্গে সক্রিয় হবে কি না, যন্ত্রগুলি ঠিকঠাক কাজ করছে কি না, তা পরীক্ষা করা হয় । হাসপাতালের বিভিন্ন অংশে রাখা অগ্নি নির্বাপণ ব্যবস্থাগুলিও খতিয়ে দেখেন আধিকারিকেরা । যন্ত্রের মধ্যে থাকা রাসায়নিকের মেয়াদ রয়েছে কি না, সেগুলি ব্যবহারের উপযুক্ত অবস্থায় আছে কি না, তাও দেখা হয় ।
তবে শুধু যন্ত্রপাতি থাকলেই যে অগ্নিকাণ্ড সামলানো যায় না, সেই জায়গাটিকেই এ বার বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছে দমকল । তাই হাসপাতালের নিরাপত্তারক্ষী এবং কর্মীদের বাস্তব পরিস্থিতিতে যন্ত্র চালানোর দক্ষতাও পরীক্ষা করা হচ্ছে । কোথায় কী ভাবে অগ্নিনির্বাপণ ব্যবহার করতে হবে, কোন পরিস্থিতিতে সেটি কাজে লাগানো উচিত, হাতেকলমে দেখানো হচ্ছে তাঁদের ।
ফায়ার ফাইটিং হোস পাইপ কী ভাবে খুলতে হবে, কী ভাবে জল ছুড়তে হবে, আগুনের উৎসের দিকে কী ভাবে এগোতে হবে, তারও প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে । পাশাপাশি অগ্নিকাণ্ডের সময়ে হাসপাতালের রোগীদের কী ভাবে দ্রুত এবং নিরাপদে সরিয়ে নিয়ে যেতে হবে, সেই প্রক্রিয়াও বুঝিয়ে দেওয়া হচ্ছে কর্মীদের ।
কারণ হাসপাতালের ক্ষেত্রে অগ্নিকাণ্ডের ঝুঁকি অন্য অনেক প্রতিষ্ঠানের তুলনায় বেশি জটিল । এক দিকে গুরুতর অসুস্থ রোগী, অন্য দিকে আইসিইউ, অপারেশন থিয়েটার, অক্সিজেন-সহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পরিকাঠামো । ফলে আগুন লাগলে শুধু আগুন নেভানো নয়, একই সঙ্গে রোগীদের নিরাপদ জায়গায় সরিয়ে নিয়ে যাওয়াও বড় চ্যালেঞ্জ । সামান্য দেরিতেও পরিস্থিতি ভয়াবহ হয়ে উঠতে পারে ।
দমকল আধিকারিক নিহার রায় জানিয়েছেন, এটি দমকল বিভাগের নিয়মিত অভিযান । তাঁর কথায়, সামনে দুর্গাপুজো । উৎসবের আবহে হাসপাতালের মতো গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানে কোনও অগ্নিকাণ্ড ঘটলে যাতে দ্রুত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনা যায়, সেই প্রস্তুতিই খতিয়ে দেখা হচ্ছে । কোথাও অগ্নিনিরাপত্তা ব্যবস্থায় খামতি থাকলে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে তা ঠিক করার প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে ।
নিহারের বক্তব্য, অনেক সময় দেখা যায়, হাসপাতালে অগ্নিনির্বাপণের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি রয়েছে। কিন্তু বিপদের সময়ে সেগুলি কী ভাবে ব্যবহার করতে হবে, তা কর্মী বা নিরাপত্তারক্ষীদের জানা নেই । ফলে প্রাথমিক পর্যায়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হলেও প্রশিক্ষণের অভাবে তা বড় আকার নিতে পারে । সেই কারণেই এ বার পরিকাঠামোর পাশাপাশি কর্মীদের প্রশিক্ষণও গুরুত্ব দিয়ে দেখা হচ্ছে ।
দমকলের এই অভিযান শুধু হাসপাতালেই সীমাবদ্ধ থাকছে না । পুজোর আগে শপিং মল, ডিপার্টমেন্টাল স্টোর, অ্যাসেম্বলি পয়েন্ট-সহ জনসমাগম হয় এমন বিভিন্ন জায়গাতেও অগ্নিনিরাপত্তা ব্যবস্থা পরীক্ষা করা হচ্ছে । কোথাও যন্ত্রপাতিতে ত্রুটি, কোথাও রক্ষণাবেক্ষণের অভাব, আবার কোথাও কর্মীদের প্রশিক্ষণের ঘাটতি - যে কোনও সমস্যা চিহ্নিত করে দ্রুত সংশোধনের ব্যবস্থা করার লক্ষ্য দমকলের ।
উৎসবের কয়েক দিন শহরে ভিড় বাড়ে বহুগুণ । হাসপাতালগুলিতেও রোগী ও তাঁদের পরিজনের সংখ্যা কমে না । তার মধ্যে সামান্য অসতর্কতা থেকে অগ্নিকাণ্ড ঘটলে পরিস্থিতি দ্রুত নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে । তাই পুজোর আগেই হাসপাতালগুলির অগ্নিনিরাপত্তার 'রিহার্সাল' সেরে নিতে চাইছে দমকল ।
দমকলের লক্ষ্য একটাই, পুজোর আনন্দে যেন আগুনের আতঙ্ক ছায়া না ফেলে । আর দুর্ঘটনা ঘটলেও যাতে প্রাথমিক পর্যায়েই আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে এবং কোনও প্রাণহানি না ঘটে, তার জন্যই এখন হাসপাতাল থেকে শপিং মল, শহরের গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানগুলিতে চলছে একের পর এক অগ্নিনিরাপত্তা অভিযান ।