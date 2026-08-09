ধোঁয়ায় ঢাকা জীবনে ক্ষয় শরীরে ! তবু স্বপ্ন দেখেন টগরীরা, বিড়ি হাব জঙ্গিপুরের অন্দরমহলে

ধোঁয়ায় ঢাকা জীবনে ক্ষয় শরীরে ! তবু স্বপ্ন দেখেন টগরীরা, বিড়ি হাব জঙ্গিপুরের অন্দরমহলে
এই শিল্প শুধু পেশা নয়, বহু পরিবারের কাছে বেঁচে থাকার শেষ অবলম্বন । জঙ্গিপুরের বিড়ি শ্রমিকদের জীবনসংগ্রামের গল্প শুনলেন ইটিভি ভারতের অয়ন নিয়োগী ৷
Published : August 9, 2026 at 6:21 PM IST
জঙ্গিপুর, 9 অগস্ট: তামাকজাত দ্রব্য থেকে ধূমপায়ীদের সচেতনভাবে দূরে রাখার প্রচেষ্টা চিরকালীন ৷ সরকারি বিজ্ঞাপন হোক বা চিকিৎসকের পরামর্শ - নানা উপায়ে সতর্কবাণী শুনিয়ে চলে আসক্তি কমানোর প্রয়াস ৷ তবে দাম বৃদ্ধি বা কড়াকড়ির ক্ষেত্রে পানমশলা বা সিগারেটের থেকে কিছুটা বেশি দয়া-দাক্ষিণ্য পায় বিড়ি ৷
শেষ কেন্দ্রীয় বাজেটেও সেই ছবি দেখা গিয়েছে ৷ পানমশলা, সিগারেটের উপর এক ধাক্কায় 40 শতাংশ জিএসটি বসলেও বিড়িকে কিছুটা নিস্তার দেয় কেন্দ্র ৷ বিড়ির জিএসটি 'স্ল্যাব' 28 থেকে কমিয়ে 18 শতাংশ করা হয় ৷ আশা করা হয়, এই পদক্ষেপে ধূমপায়ীদের থেকেও বিড়ি শ্রমিকরা বেশি উৎসাহ পাবেন ৷ গরিব-গুর্বোদের জীবিকায় বিড়ি শিল্পের অবদান সম্পর্কে প্রত্যেকেই অবগত ৷ তবে বাজেটে প্রাপ্তির সঙ্গে চাহিদা ও শ্রমের তফাৎ বিস্তর ৷ শরীরের ক্ষয়, কঠোর শ্রম দিয়েও দিনের শেষে ভাঁড়ার সেই শূন্যই থেকে যায় ৷ রাজ্যের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কুটিরশিল্প বিড়ির হালহকিকৎ খতিয়ে দেখতে বিড়ি হাব হিসেবে পরিচিত মুর্শিদাবাদের জঙ্গিপুর ঘুরে দেখল ইটিভি ভারত ৷
বিড়িকে ঘিরেই বেঁচে থাকার লড়াই
একটা বিড়ি তৈরি হতে সময় লাগে কয়েক সেকেন্ড । কিন্তু সেই বিড়ির পেছনে লুকিয়ে থাকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা শ্রম, বছরের পর বছর অভিজ্ঞতা, আর প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে বেঁচে থাকার লড়াই । বিড়ির প্যাকেটে লেখা থাকে - 'তামাক সেবন স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর'। কিন্তু যে হাত সেই বিড়ি তৈরি করে, সেই হাতের ক্ষয়, সেই শ্রমিকের অসুস্থতা কিংবা তাঁর পরিবারের অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ - সেগুলো খুব কমই আলোচনায় আসে ।
মুর্শিদাবাদের জঙ্গিপুরে এখনও হাজার হাজার পরিবার বেঁচে আছে বিড়ি শিল্পের উপরই নির্ভর করে । বাড়ির এক কোণে বসেই চলে বিড়ি তৈরির কাজ ৷ সকাল থেকে রাত পর্যন্ত তেন্ডু পাতা, তামাকের গুঁড়ো আর সুতো নিয়েই কেটে যায় দিন । এই শিল্প শুধু একটি পেশা নয়, বহু পরিবারের কাছে এটি বেঁচে থাকার শেষ অবলম্বন । ঘরে ঘরে শোনা যায় সেই জীবনসংগ্রামের কাহিনি ৷ সেই গল্পগুলোর অন্যতম মুখ টগরী ঘোষ ।
বিড়ি শ্রমিক টগরীর জীবনসংগ্রাম
ইটিভি ভারতের ক্যামেরা পৌঁছে গিয়েছিল জঙ্গিপুরের সেই প্রত্যন্ত গ্রামের এক অতি সাধারণ বাড়িতে । উঠোন পেরিয়ে ঘরের ভেতরে ঢুকলেই নাকে আসে তেন্ডু পাতা আর তামাকের মশলার গন্ধ । আর একটু এগোতেই দেখা মিলল গৃহকর্ত্রী টগরীর ৷ মেঝেতে বসে বিড়ি বাঁধছেন ৷ পাশে মেয়ে, অন্য ঘরে বৌমা । একই পরিবারের তিন মহিলা একই কাজ করে চলেছেন, এটাই তাঁদের নিত্যদিনের আয়ের উৎস ৷
টগরীর বয়স হয়েছে ৷ তবুও সংসারের দায়িত্ব কাঁধে নিয়ে প্রতিদিন সকাল থেকে রাত পর্যন্ত তিনি ব্যস্ত বিড়ি বাঁধার কাজে । এই কাজের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক প্রায় তিন দশকের । টগরীর কথায়, "আমি প্রায় 30 বছর ধরে বিড়ি বাঁধছি । আগে যখন ছোট ছিলাম, দিনে হাজারটা বিড়ি বাঁধলে 25 টাকা পেতাম । এখন হাজারটা বিড়ি বাঁধলে 196 টাকা দেয় । কিন্তু এখন আর শরীর দেয় না ।"
বিড়ি বাঁধার বৃত্তান্ত
সংখ্যার হিসেবে মজুরি বেড়েছে । কিন্তু সেই বৃদ্ধির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বেড়েছে বাজারদর, ওষুধের দাম, সংসারের খরচ । ফলে আয়ের বাস্তব চিত্র খুব একটা বদলায়নি । এক হাজার বিড়ি বাঁধা মানে শুধু হাজারটি বিড়ির রোল তৈরি করা নয়, তার আগে পাতা কাটা, পাতা বাছাই, তামাকের মশলা প্রস্তুত করা, পরিমাণ মতো সেই মশলা ভরে রোল তৈরি করা, এর পর তা সুতো দিয়ে বেঁধে গুছিয়ে রাখা - সবটাই নিজে হাতে করতে হয় । একটি কাজ শেষ না-হলে পরের ধাপে যাওয়া যায় না ।
একসময় দিনে হাজারেরও বেশি বিড়ি বাঁধতে পারতেন টগরী । এখন বয়সের ভারে সেই গতি আর নেই । সারাদিন পরিশ্রম করেও 500 থেকে 700-টির বেশি হয় না । টগরী বললেন, "সকাল থেকে দুপুর, আবার রাত পর্যন্ত বসে থাকি । হাত ব্যথা করে, হাত ক্ষয়ে যায় । মশলার গন্ধে শরীর খারাপ করে । কিন্তু কাজ না-করলে সংসার চলবে কী করে ?"
এক সময় যে কারখানার সঙ্গে তিনি যুক্ত ছিলেন, সেখানে প্রভিডেন্ট ফান্ডের সুবিধা ছিল । সেই PF-এর টাকাও পেয়েছিলেন টগরী । কিন্তু কারখানা বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর সেই সামাজিক নিরাপত্তাও নেই ৷ একদিকে শরীর ভেঙে পড়ছে, অন্যদিকে অন্ধকার বাড়ছে ভবিষ্যতের ৷ এই দুইয়ের মাঝখানেই দিন কাটে জঙ্গিপুরের হাজার হাজার বিড়ি শ্রমিকের ।
শরীরের ক্ষয় মেনে নিয়েই চলছে বিড়ি বাঁধা
বিড়ি শিল্পের সঙ্গে জড়িয়ে থাকার জন্য তাঁকে শারীরিক মাশুলও দিতে হয় বলে জানেন টগরী ৷ তিনি জানেন, এই কাজ তাঁর শরীরের জন্য খুবই ক্ষতিকর ৷ দিনের পর দিন তামাকের গুঁড়োর সঙ্গে ওঠাবসার কারণে শ্বাসকষ্ট, ত্বকের সমস্যা, চোখে জ্বালা - এসব বিড়ি শ্রমিকদের নিত্যসঙ্গী । টগরীর পরিচিত অনেক বিড়ি শ্রমিক ক্যানসারে আক্রান্ত হয়ে মারা গিয়েছেন । তবুও কাজ বন্ধ করার উপায় নেই । কারণ বিকল্প কোনও কাজ নেই ।
টগরীর কথায়, "আমার চেনা অনেকের ক্যানসার হয়েছে । অনেকেই মারা গিয়েছেন । জানি এই কাজ শরীরের ক্ষতি করে । কিন্তু এই কাজ না-করলে আমরা খাব কী ?"
বিড়ি শ্রমিকদের ঝুঁকির কথা জানালেন চিকিৎসক
বিড়ি শ্রমিকদের কী কী শারীরিক সমস্যা হতে পারে, সেবিষয়ে ইটিভি ভারতকে বিস্তারিত জানিয়েছেন চিকিৎসক অরিন্দম বিশ্বাস ৷ এই বিষয়ে তিনি বলেন, "তামাক একটি অত্যন্ত ক্ষতিকর দ্রব্য । এটি আমাদের শরীরের যে কোনও জায়গায় লাগলে বড় ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে । দীর্ঘদিন ধরে তামাক শরীরের কোনও একটি জায়গায় লাগলে প্রথমে সেখানে চুলকানি শুরু হবে, এরপর হবে একজিমা । এরপর যে জায়গায় বারবার তামাক লাগছে শুধু সেই জায়গাতেই চুলকানি বা প্রদাহ বা একজিমা হবে তার কোনও মানে নেই, শরীরের অন্যান্য জায়গাগুলিতেও এই একজিমার প্রদাহ ছড়িয়ে পড়তে পারে । সেখান থেকে বড় ব্যাধি দানা বাঁধতে পারে মানবদেহে । ফলে বিড়ির যে তামাক, সেটি অত্যন্ত ক্ষতিকারক একটি বিষয় । যখনই তামাক আমাদের ত্বকে লাগছে তখন আমাদের ত্বক সেটাকে বহিরাগত বস্তু হিসেবে ট্রিট করবে ।"
বিড়ি শিল্পের বিস্তার
মুর্শিদাবাদের জঙ্গিপুরকে দীর্ঘদিন ধরেই পশ্চিমবঙ্গের বিড়ি শিল্পের অন্যতম প্রধান কেন্দ্র হিসেবে ধরা হয় । উনিশ শতকের শেষভাগ এবং বিশ শতকের শুরুতে ঔপনিবেশিক আমলে এই শিল্পের সূচনা । স্বদেশি আন্দোলনের সময় বিদেশি সিগারেটের বিকল্প হিসেবে দেশীয় বিড়ির চাহিদা বাড়তে শুরু করে । সেই সময় থেকেই জঙ্গিপুরে ছোট ছোট কারখানা ও গৃহভিত্তিক উৎপাদনের মাধ্যমে বিড়ি শিল্পের বিস্তার ঘটে ।
স্বাধীনতার পর জঙ্গিপুরে বিড়ি শিল্প আরও দ্রুত সম্প্রসারিত হয় । তেন্ডু পাতা, তামাক এবং সস্তা শ্রমশক্তির সহজলভ্যতার কারণে এই অঞ্চল বিড়ি উৎপাদনের বড় কেন্দ্র হয়ে ওঠে । ধীরে ধীরে জঙ্গিপুরের পাশাপাশি ধুলিয়ান, রঘুনাথগঞ্জ, সামশেরগঞ্জ, সুতির মতো বিস্তীর্ণ এলাকাতেও হাজার হাজার পরিবার এই শিল্পের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়ে ।
জঙ্গিপুরের অর্থনীতিতে বিড়ি শিল্পের ভূমিকা
জঙ্গিপুরের বিড়ি শিল্পের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল গৃহভিত্তিক উৎপাদন ব্যবস্থা । অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বাড়ির মহিলারা বিড়ি বাঁধার কাজ করেন । পুরুষেরা সাধারণত কাঁচামাল আনা-নেওয়া, সংগ্রহ এবং বিপণনের কাজে যুক্ত থাকেন । ফলে এই শিল্প শুধু একটি ব্যবসা নয়, বহু পরিবারের পারিবারিক পেশায় পরিণত হয়েছে ।
একসময় জঙ্গিপুরে শতাধিক ছোট-বড় বিড়ি প্রস্তুতকারী সংস্থা ও অসংখ্য ঠিকাদারের মাধ্যমে এই শিল্প পরিচালিত হত । বহু শ্রমিক প্রভিডেন্ট ফান্ড, স্বাস্থ্য পরিষেবা ও অন্যান্য কল্যাণমূলক সুবিধাও পেতেন । কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বাজারে সিগারেটের ব্যবহার বৃদ্ধি, তামাকবিরোধী নীতি, উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি এবং অসংগঠিত শ্রমব্যবস্থার কারণে বিড়ি শিল্প ধীরে ধীরে সংকটে পড়তে শুরু করে ।
বর্তমানে আগের তুলনায় অনেক কারখানা বন্ধ হয়ে গেলেও জঙ্গিপুরের অর্থনীতিতে বিড়ি শিল্প এখনও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে । বিশেষ করে নিম্ন আয়ের পরিবার এবং গ্রামীণ মহিলাদের কাছে এই শিল্প এখনও আয়ের অন্যতম প্রধান উৎস । তবে কম মজুরি, সামাজিক সুরক্ষার অভাব, স্বাস্থ্যঝুঁকি এবং অনিয়মিত কাজের কারণে এই শিল্পের ভবিষ্যৎ নিয়ে উদ্বেগ বাড়ছে ।
রাজ্যে বিড়ি শিল্পের ইতিহাস
আজও জঙ্গিপুরের অলিগলি, গ্রাম এবং হাজার হাজার বাড়িতে প্রতিদিন হাতে হাতে বিড়ি তৈরি হয় । এই শিল্প শুধু একটি পণ্য উৎপাদনের ইতিহাস নয়, বরং কয়েক প্রজন্ম ধরে শ্রম, দারিদ্র্য, সংগ্রাম এবং বেঁচে থাকার লড়াইয়ের ইতিহাসও বহন করে ।
বিড়ি শিল্পের উত্থানের বিষয়ে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের অধ্যাপক অনুরাধা কয়াল ইটিভি ভারতকে বলেন, "বিড়ি শিল্পের উৎপত্তি উপনিবেশিক আমলে । স্বদেশি আন্দোলনের সময় এই শিল্প দেশীয় শিল্প হিসেবে নতুন গুরুত্ব পায় । উনিশ শতকের শেষভাগ এবং বিশ শতকের শুরু থেকে বিড়ি শিল্প মূলত একটি কুটির বা ঘরোয়া শিল্প হিসেবে গড়ে ওঠে । স্বাধীনতার পর এই শিল্পের বিস্তার ঘটে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায়, বিশেষ করে মুর্শিদাবাদের জঙ্গিপুর, মালদা, বাঁকুড়া ও পুরুলিয়ায় । এই শিল্পে পুরুষদের পাশাপাশি বিপুল সংখ্যক মহিলাও যুক্ত হন । সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বিড়ি শিল্প একটি সংগঠিত শিল্পে পরিণত হলেও, সেই সংগঠনের সুফল অধিকাংশ শ্রমিকের কাছে পৌঁছয়নি । বিশেষ করে মহিলা শ্রমিকরা আজও ন্যায্য মজুরি, সামাজিক সুরক্ষা ও কর্মক্ষেত্রের মর্যাদা থেকে অনেকাংশে বঞ্চিত । অনেক ক্ষেত্রে ঠিকাদার ও মধ্যস্বত্বভোগীদের উপর নির্ভরশীল হওয়ায় তাঁদের শোষণের শিকার হতে হয় বলেও অভিযোগ রয়েছে ।"
শ্রমিকদের সামাজিক নিরাপত্তার অভাব
বিড়ি শ্রমিকদের জন্য যে আইন রয়েছে, তার উল্লেখ করে অধ্যাপক অনুরাধা কয়াল বলেন, "শ্রমিকদের সুরক্ষার জন্য বিড়ি অ্যান্ড সিগার ওয়ার্কার্স (Conditions of Employment) Act, 1966 এবং বিড়ি ওয়ার্কার্স ওয়েলফেয়ার ফান্ড অ্যাক্ট, 1976-এর মতো আইন রয়েছে । এই আইনগুলিতে শ্রমিকদের স্বাস্থ্য, ছুটি, কল্যাণমূলক সুবিধা ও সামাজিক নিরাপত্তার কথা বলা হয়েছে । কিন্তু বাস্তবে সেই সুবিধা সব শ্রমিকের কাছে সমানভাবে পৌঁছায়নি । ফলে এত বড় একটি শিল্প হওয়া সত্ত্বেও বিড়ি শিল্প ধীরে ধীরে পিছিয়ে পড়ছে । এই শিল্পের সঙ্গে যুক্ত লক্ষ লক্ষ শ্রমিক, বিশেষ করে মহিলাদের জীবন-জীবিকা ও সামাজিক সুরক্ষার বিষয়টি আরও গুরুত্ব দিয়ে দেখা দরকার । সরকারের আরও কার্যকর উদ্যোগ ও আইন বাস্তবায়ন হলে তবেই এই ঐতিহ্যবাহী শিল্পকে টিকিয়ে রাখা সম্ভব হবে ।"
ধূমপায়ীদের সতর্কবাণী দেওয়া হলেও বিড়ি শ্রমিকদের জন্য প্রয়োজন সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ৷ হাজার হাজার পরিবারে পেটের ভাত জোগানোর একমাত্র উপাদান এই বিড়ি ৷ বিড়ির উৎপাদন ও শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধি না-হলে বিড়ির আগুনের মতোই পুড়ে খাক হয়ে যাবে বিড়ি শ্রমিকদের ভবিষ্যৎ ৷