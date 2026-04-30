কতগুলি বুথে পুনর্নির্বাচন ? 'বিতর্কিত' ইভিএমগুলির স্ক্রুটিনির দায়িত্বে বিশেষ পর্যবেক্ষক

কতগুলি বুথে পুনর্নির্বাচন ? 'বিতর্কিত' ইভিএমগুলির স্ক্রুটিনির দায়িত্বে বিশেষ পর্যবেক্ষক
আগামী 4 মে ভোট গণনা ৷ কাউন্টিং সেন্টারের নিরাপত্তা সংক্রান্ত অভিযোগ খতিয়ে দেখতে স্পট ভিজিট করবেন রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী কমিশনার মনোজ কুমার আগরওয়াল ৷
Published : April 30, 2026 at 4:25 PM IST
কলকাতা, 30 এপ্রিল: ভোট মিটতেই নতুন করে বিতর্কের কেন্দ্রে ইভিএম । টেম্পারিং থেকে শুরু করে মেশিনে টেপ লাগানো বা আঠা দেওয়া- রাজ্যের একাধিক বুথ ঘিরে জমা পড়া অভিযোগে নড়েচড়ে বসেছে জাতীয় নির্বাচন কমিশন । কড়া নির্দেশ জারি করে জানানো হয়েছে, অভিযোগ পাওয়া প্রতিটি কেন্দ্রে সরেজমিনে খতিয়ে দেখা হবে । আর সেই দায়িত্বেই এবার সংশ্লিষ্ট বুথের ইভিএম খতিয়ে দেখতে ঘটনাস্থলে যাচ্ছেন বিশেষ পর্যবেক্ষক সুব্রত গুপ্ত ।
কমিশন সূত্রে খবর, ডায়মন্ড হারবার উইমেন্স কলেজ থেকে শুরু হবে এই স্ক্রুটিনি । এরপর পর্যায়ক্রমে তিনি যাবেন অন্যান্য অভিযোগপ্রাপ্ত কেন্দ্রেও । সাধারণত রিটার্নিং অফিসারদের উপরই এই দায়িত্ব থাকে, কিন্তু এবার ব্যতিক্রম, তাঁদের সামনেই সরাসরি অভিযোগের সত্যতা যাচাই করবেন বিশেষ পর্যবেক্ষক । সূত্রের খবর, বিশেষ পর্যবেক্ষক সব কিছু খতিয়ে দেখে একটি বিস্তারিত রিপোর্ট জমা দেবেন কমিশনের কাছে, যার ভিত্তিতেই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হবে, কোথায় পুনর্নির্বাচন বা রিপোল হবে ।
দ্বিতীয় তথা শেষ দফার ভোটের পর কমিশনে জমা পড়েছে মোট 77 টি অভিযোগ । তার মধ্যে 23টি প্রাথমিকভাবে যাচাই করা হয়েছে । তবে কমিশনের বক্তব্য, এই সংখ্যাই চূড়ান্ত নয়, আরও বাড়তে বা কমতে পারে । অভিযোগের নিরিখে অঞ্চলভিত্তিক হিসাব বলছে, সবচেয়ে বেশি 32টি অভিযোগ এসেছে মগরাহাট থেকে, ডায়মন্ড হারবারে 13টি, অন্য একটি অঞ্চলে 29টি এবং বজবজ থেকে 3টি অভিযোগ জমা পড়েছে ।
রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজ কুমার আগারওয়াল আগেই জানিয়েছেন, "ইভিএম সংক্রান্ত কোনও অভিযোগই হালকাভাবে নেওয়া হবে না । প্রয়োজন হলে সংশ্লিষ্ট বুথে পুনর্নির্বাচন করা হবে ।" এরপর জাতীয় নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারও নির্দেশ দেন, বিষয়টি দ্রুত এবং কড়া হাতে নিষ্পত্তি করতে হবে ।
এদিন সিইও বলেন, ভোট পরবর্তী হিংসার ঘটনায় ইতিমধ্যে দু'জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে । এছাড়াও অন্যান্য জায়গায় যে ভোট পরবর্তী হিংসার ঘটনা ঘটেছে সেই ক্ষেত্রে পুলিশ কমিশনারকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ৷ অন্যদিকে উদয়নারায়নপুরে কেন্দ্রীয় বাহিনীর বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগের সত্যতা নেই বলে জানিয়েছে কমিশন ৷
আগামী 4 মে ভোট গণনা হবে ৷ এক্ষেত্রেও কমিশন যে যথাযথ নিরাপত্তার বন্দোবস্ত করছে তা জানিয়ে সিইও বলেন, যে সব কাউন্টিং সেন্টারে নিরাপত্তা সংক্রান্ত অভিযোগ আসছে সেগুলি তিনি নিজে পরিদর্শন করবেন ৷ প্রয়োজনে আরও নিরাপত্তা বাড়ানো হবে ৷
এরই মধ্যে সামনে এসেছে আর এক চমকপ্রদ তথ্য, ভোটার সংখ্যা কমলেও ভোটদানের হার ভেঙে দিল রেকর্ড । নির্বাচন কমিশনের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, 2021 সালের তুলনায় এ বার রাজ্যে প্রায় 51 লক্ষ ভোটার কম ছিল । তবুও ভোট দিয়েছেন আগের বারের তুলনায় 30 লক্ষেরও বেশি মানুষ । রাত 12টা পর্যন্ত ভোটের হার দাঁড়িয়েছে 92.63 শতাংশ । দুই দফা মিলিয়ে মোট ভোট পড়েছে 92.93 শতাংশ, যা কার্যত নজিরবিহীন ।
রাজনৈতিক মহলের মতে, এত অভিযোগ, এত উত্তেজনার মাঝেও মানুষের বুথমুখী হওয়ার এই প্রবণতা গণতন্ত্রের প্রতি আস্থারই ইঙ্গিত । তবে ইভিএম বিতর্কের জেরে এখন সব নজর কমিশনের সিদ্ধান্তের দিকে, ঠিক কতগুলি বুথে ফের ভোট হবে, সেটাই এখন বড় প্রশ্ন ।
