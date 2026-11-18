বারবনিতাদের পুজো থেকে জমিদারদের প্রতিযোগিতা ! অজনা ইতিহাস বয়ে চলেছে কাটোয়ার কার্তিক লড়াই
Katwa Kartik Ladai 2026: প্রতিমা থেকে শোভাযাত্রা, সবেতেই সেরাটা তুলে ধরার চেষ্টা । কাটোয়ার কার্তিক লড়াই নিয়ে ইটিভি ভারতের প্রতিনিধি পুলক যশের বিশেষ প্রতিবেদন ৷
Published : November 18, 2026 at 4:22 PM IST
কাটোয়া, 18 নভেম্বর: সময়টা কয়েক শতাব্দী আগের । একদিকে ভাগীরথীর জলপথ, অন্যদিকে বাণিজ্যের ব্যস্ততা । কাটোয়া তখন শুধু একটি জনপদ নয়, ব্যবসা-বাণিজ্য আর বিত্তশালী মানুষের আনাগোনায় জমজমাট এক শহর ।
সমাজে মাথা তুলেছিলেন আভিজাত বাবু সম্প্রদায় । সেই আভিজাত্যেরই এক অধ্যায় জুড়ে ছিল বারবনিতাদের জীবন। কথিত আছে, তাঁদের হাত ধরেই একসময় কাটোয়ায় শুরু হয় কার্তিক পুজোর প্রচলন । পুত্রসন্তানের কামনায় কার্তিকের আরাধনা করতেন তাঁরা । বিত্তবান বাবুরাও সেই পুজোয় অর্থসাহায্য করতেন । কে কত জাঁকজমক করে পুজোর আয়োজন করতে পারে, কে কত বেশি মানুষের নজর কাড়তে পারে, তা নিয়ে ধীরে ধীরে তৈরি হতে থাকে প্রতিযোগিতা । আর সেই প্রতিযোগিতার বীজ থেকেই জন্ম নেয় কাটোয়ার কার্তিক লড়াইয়ের এক প্রচলিত ইতিহাস ।
তবে এই উৎসবের ইতিহাসে জড়িয়ে রয়েছে আরও একটি বিশেষ অধ্যায় । তাঁতি সম্প্রদায়ের হাত ধরে প্রচলিত হয়েছিল থাকা কার্তিক । বাঁশের তৈরি ধাপে ধাপে সাজানো কাঠামোয় ছোট ছোট মাটির পুতুল দিয়ে ফুটিয়ে তোলা হত পুরাণের নানা কাহিনি । শুধু দেবতার আরাধনা নয়, মাটির পুতুলের মধ্যে দিয়ে জীবন্ত হয়ে উঠত এক একটি গল্প ।
অন্যদিকে, জমিদারদের মধ্যে প্রতিমা নিয়ে যাওয়ার প্রতিযোগিতা, শোভাযাত্রার বিরতিতে লেঠেলদের লাঠিখেলা—এসবের সঙ্গেও জড়িয়ে রয়েছে কার্তিক লড়াইয়ের উৎপত্তির নানা কাহিনি । ঠিক কোন ঘটনা থেকে এই নামের জন্ম, তা নিয়ে মতভেদ থাকলেও প্রতিযোগিতার ঐতিহ্য যে এই উৎসবের অন্যতম পরিচয়, তা নিয়ে সন্দেহ নেই ।
সময়ের স্রোতে বদলেছে সমাজ, বদলেছে মানুষের জীবনযাত্রা । বাবুদের আভিজাত্যের জায়গায় এসেছে পুজো কমিটির উদ্যোগ, পুরনো আয়োজনের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে আধুনিক আলোকসজ্জা, নানা ধরনের প্রতিমা আর বর্ণময় শোভাযাত্রা । তবু কার্তিককে ঘিরে সেই প্রতিযোগিতার আবেগ আজও কাটোয়ার অলিগলিতে বেঁচে রয়েছে । এখানে কার্তিক পুজো শুধু একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠান নয়, একটি শহরের নিজস্ব পরিচয় । এক প্রজন্ম থেকে অন্য প্রজন্মে বয়ে চলা এমন এক ঐতিহ্য, যার অপেক্ষায় থাকে গোটা কাটোয়া । আর সেই অপেক্ষারই নাম—কার্তিক লড়াই ।
এই লড়াই যে আসলে কোনও সংঘর্ষ নয়, বরং সৃষ্টিশীলতার প্রতিযোগিতা, তা স্পষ্ট করে দিচ্ছেন পুজো উদ্যোক্তারাও । বিদ্যাসাগর সংঘের কর্মকর্তা অভিজিৎ পোদ্দারের কথায়, "কাটোয়ার কার্তিক লড়াইয়ের নামের মধ্যেই রয়েছে এক বিশেষ আকর্ষণ । তবে এই লড়াইকে মারামারি বা বিবাদের সঙ্গে মেলালে ভুল হবে । কোন ক্লাব কত সুন্দরভাবে নিজেদের আয়োজন মানুষের সামনে তুলে ধরতে পারল, সেই প্রতিযোগিতাই এখানে আসল । বাজনা, প্যান্ডেল, আলোর সাজ—সব মিলিয়ে দর্শকদের মন জয় করার চেষ্টা চলে । এটা বাজনার লড়াই, প্যান্ডেলের লড়াই, লাইটের লড়াই । কোন ক্লাব কত সুন্দরভাবে মানুষকে পরিবেশন করতে পারে, সেটার লড়াই । এটা অন্য কোনও লড়াই নয়।"
কাটোয়ার এই উৎসবের আর একটি দিক তুলে ধরছেন স্থানীয় বাসিন্দা মলয় কুমার ঘোষ । তাঁর কাছে কার্তিক পুজো শুধু পুজো নয়, যেন শহরের নিজস্ব জাতীয় উৎসব । ছোটবেলা থেকে যে আয়োজন দেখে আসছেন, আজও সেই টান একইরকম রয়েছে । তবে সময়ের সঙ্গে পুরনো আর নতুন কাটোয়ার পুজোর ধরনেও এসেছে পার্থক্য । পুরনো কাটোয়ায় এখনও থাকা কার্তিকের ঐতিহ্য আলাদা করে নজর কাড়ে । বাঁশের ধাপে ধাপে সাজানো কাঠামোয় মাটির পুতুল দিয়ে ফুটিয়ে তোলা হয় গন্ধাসুর বধ পালা, কাত্যায়নী ও কার্তিক, অভিমন্যু বধ, বকাসুর বধ কিংবা দক্ষযজ্ঞের মতো পৌরাণিক কাহিনি ।
অন্যদিকে নতুন কাটোয়ার পুজোয় জায়গা করে নিয়েছে আধুনিক থিম, বড় মাপের মণ্ডপ, আলোকসজ্জা আর নতুন নতুন ভাবনা । কাটোয়ার ইউনিক ক্লাব, দেশবন্ধু ক্লাব, জনকল্যাণ ক্লাব, বিদ্যাসাগর সংঘ থেকে ঝঙ্কার, খড়ের বাজারের অগ্নি সংঘ, পুরাতন বাজারের মতো পুজো কমিটিগুলির আয়োজন ঘিরে তৈরি হয় দর্শকদের কৌতূহল । ফলে কার্তিক লড়াইয়ে শুধু প্রতিমা নয়, পুরনো ঐতিহ্য আর নতুন ভাবনারও যেন একে অন্যের মুখোমুখি হয়।
এই উৎসবের প্রভাব অবশ্য পুজো মণ্ডপ কিংবা শোভাযাত্রার গণ্ডিতে আটকে থাকে না । কার্তিক পুজোকে ঘিরে কয়েকদিনের জন্য বদলে যায় কাটোয়ার ব্যবসা-বাণিজ্যের ছবিও । মলয়বাবু জানান, দূরদূরান্ত থেকে বাজনা ও তাসার দল আসে । অনেক আগে থেকেই তাদের বুকিং করে রাখতে হয় । পাশাপাশি খাবারের দোকান, চপের দোকান, অস্থায়ী স্টল, ছোট ব্যবসায়ী—সবার কাছেই এই উৎসব বাড়তি রোজগারের সুযোগ নিয়ে আসে । বিকেল গড়াতেই শহরের রাস্তায় বাড়তে থাকে মানুষের ভিড় । কলকাতা-সহ দূরের নানা জায়গা থেকেও দর্শক আসেন কাটোয়ার কার্তিক লড়াই দেখতে । তাঁদের আনাগোনায় উৎসবের আনন্দের পাশাপাশি চাঙ্গা হয়ে ওঠে স্থানীয় অর্থনীতিও ।
এই ঐতিহ্যের মধ্যে নিজেদের ভাবনাও জুড়ে দিচ্ছে নতুন প্রজন্মের পুজো কমিটিগুলি । কাটোয়া ইউনিক ক্লাবের সম্পাদক তুহিন সেনগুপ্ত জানান, তাঁদের পুজো এবার 35 বছরে পা দিয়েছে । এবারের ভাবনা 'মাটির টানে'। চাষের জমি ভরাট করে একের পর এক আবাসন তৈরি হওয়ার প্রবণতার বিরুদ্ধে এই থিমের মাধ্যমে বার্তা দিতে চাইছেন তাঁরা । মণ্ডপের ভাবনায় উঠে এসেছে বড় বড় আবাসনের সামনে বসে থাকা, মাথায় হাত দিয়ে কাঁদতে থাকা কৃষকের ছবি । কৃষিজমি রক্ষা এবং কৃষকের ন্যায্য মূল্য পাওয়ার দাবিই তাঁদের আয়োজনের মূল সুর । চারদিন ধরে তাদের প্রতিমা মণ্ডপেই থাকে । কার্তিকের পাশাপাশি কালী, লোকনাথ বাবা এবং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আরাধনাও রয়েছে তাঁদের উদ্যোগে । কার্তিক লড়াই হয় পুজোর পরের দিন । এদিন শোভাযাত্রায় অংশ নেয় বিভিন্ন পুজো কমিটি । প্রতিমা, পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক দৃশ্য, বাজনা, আলো—সব মিলিয়ে নিজেদের সেরাটা মানুষের সামনে তুলে ধরাই এই প্রতিযোগিতার লক্ষ্য ।
রাত যত গভীর হয়, ততই ধীরে ধীরে ফাঁকা হতে থাকে কাটোয়ার রাস্তাগুলো । বাজনার আওয়াজ দূরে মিলিয়ে যায়, আলোর ঝলকানি একে একে নিভে আসে । যে রাস্তায় কিছুক্ষণ আগেও মানুষের ঢল, সেখানে পড়ে থাকে উৎসবের শেষ মুহূর্তগুলোর স্মৃতি । প্রতিমা নিয়ে ফিরে যান উদ্যোক্তারা, বাড়ির পথে পা বাড়ান দর্শকরাও । তবু কাটোয়ার অনেকের মন যেন তখনও পড়ে থাকে সেই আলোকিত রাস্তায় ।
মনে হয়, এত তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে গেল ! আর একটু যদি দেখা যেত, আর একটু যদি বাজত ঢাক, আর একবার যদি চোখের সামনে দিয়ে যেত সেই শোভাযাত্রা ! আসলে কার্তিক লড়াইয়ের মজা বোধহয় এখানেই—শেষ হয়ে যাওয়ার পরেও যার রেশ কাটতে চায় না । পরের বছরের অপেক্ষা শুরু হয় ঠিক এই শেষ হয়ে যাওয়ার মুহূর্ত থেকেই । কয়েক শতাব্দী আগের কোনও প্রতিযোগিতা থেকে এই উৎসবের জন্ম, তা নিয়ে মতভেদ থাকতে পারে ।
কিন্তু কাটোয়ার মানুষের মনে এই উৎসব যে কতটা জায়গা জুড়ে রয়েছে, তা বোঝা যায় বিদায়ের সময় । আলো নিভে যায়, বাজনা থেমে যায়, শুধু রয়ে যায় একটাই আক্ষেপ—আর একটু থাকলে ভালো হত !