রঘুনাথগঞ্জে ধীর গতিতে চলছে ভোটদান, ভিতরে কীসের কাজ হচ্ছে ?
শুরু হয়েছে প্রথম দফার ভোটগ্রহণ ৷ 16টি জেলার 152টি কেন্দ্রে ভোটাধিকার প্রয়োগ করছেন রাজ্যবাসী ৷ মুর্শিদাবাদের জঙ্গিপুরে ধীর গতিতে চলছে ভোটদান ৷
Published : April 23, 2026 at 10:29 AM IST
জঙ্গিপুর (মুর্শিদাবাদ), 23 এপ্রিল: বাংলায় আজ প্রথম দফার ভোট ৷ সকাল থেকেই রাজ্যের 152টি ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে চলছে ভোটাধিকার প্রয়োগ ৷ ক'য়েকটি জায়গায় ছোটখাটো ঝামেলা ছাড়া 16টি জেলায় ভোটগ্রহণ চলছে ৷ মুর্শিদাবাদের রঘুনাথগঞ্জের একটি ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে সকাল থেকেই লাইন পড়ে ভোটারদের । কিন্তু যে ভাবে লাইন পড়েছে সেভাবে কাজ এগোচ্ছে না, এমনটাই অভিযোগ ভোটারদের ৷
মুর্শিদাবাদের রঘুনাথগঞ্জের শ্রীকান্ত বাটি বিদ্যালয়ে সকাল থেকেই ভোটাররা লাইন দেন ৷ ধীরে ধীরে তা বাড়তে থাকে ৷ ইটিভি ভারতের ক্যামেরায় এমন ছবিই উঠে এসেছে ৷ সাধারণ মানুষের অভিযোগ, ভোটকেন্দ্রের মধ্যে যে কর্মীরা রয়েছেন তাঁরা নামের বানান ভালোভাবে পড়তে পারছেন না ৷ তাঁর জন্যই ভোটের প্রক্রিয়ায় দেরি হচ্ছে । তবে কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানদের দাবি, তাঁরা নিরাপত্তার জন্য এসেছেন ৷ ভিতরে কী কাজ হচ্ছে সেই ব্যাপারে তাঁরা বলতে পারবেন না ।
অন্যদিকে, রঘুনাথগঞ্জের মিয়াপুর সুস্বাস্থ্য কেন্দ্রেও একই ছবি ৷ ভোটারদের অভিযোগ, কেউ দেড় তো কেউ দুই ঘণ্টা, আবার কেউ তারও বেশি সময় ধরে লাইনে দাঁড়িয়ে রয়েছেন ৷ তবে, কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানদের দাবি, সুষ্ঠুভাবে নির্বাচন সম্পন্ন হচ্ছে ৷ তার জন্য যতটুকু সময় লাগার ততটুকু লাগবে ৷ এদিকে, সকাল থেকেই জঙ্গিপুর বিধানসভা কেন্দ্রের সুষ্ঠুভাবে লাইনে দাঁড়িয়ে শুরু হয় ভোটদান প্রক্রিয়া । এই কেন্দ্রে সকাল 7টা থেকেই ভোট শুরু হয়ে গিয়েছে । নির্বাচন কমিশনের তরফ থেকে বেঁধে দেওয়া নিয়মগুলি সুষ্ঠুভাবে পালিত হচ্ছে এই কেন্দ্রে ৷
অন্যদিকে, রানিনগর বিধানসভার 27 নম্বর বুথে ভোটারদের ঢুকতে বাধা দেওয়ার অভিযোগ ওঠে কেন্দ্রীয় বাহিনীর বিরুদ্ধে । অভিযোগ, বয়স্ক ভোটারদের ক্ষেত্রে তাঁর পরিবারের লোককে সঙ্গে নিয়ে ভোট দিতে ঢুকতে প্রিসাইডিং অফিসার অনুমতি দিলেও কেন্দ্রীয় বাহিনী ঢুকতে দিচ্ছে না ৷ আবার ভরতপুর বিধানসভার অন্তর্গত ভরতপুর 1 নম্বর ব্লকের 72 নম্বর বুথে ইভিএম খারাপ । বুথের সামনে প্রায় দেড় ঘণ্টা ধরে বসে রয়েছেন ভোটাররা । অন্যদিকে, জঙ্গিপুর বিধানসভার 85 নম্বর বুথ ইভিএমের খারাপের খবরও সামনে আসে ৷ তারই কিছুক্ষণ পর ভোট শুরু হয় লম্বা লাইন ।
আবার ভোটের আগেই ডোমকলের রায়পুর এলাকায় বাম-তৃণমূল সংঘর্ষ ঘটে ৷ সংঘর্ষে জখম হন বাম ও তৃণমূলের মোট চার কর্মী । দু'পক্ষই একে অপরের বিরুদ্ধে হামলার অভিযোগ তোলে ৷ তৃণমূলের দাবি, বুধবার রাতে এলাকায় ভোট প্রচারের সময় সিপিএমের লোক তাদের উপরে হামলা চালিয়েছে । ঘটনায় আমিরুদ্দিন মণ্ডল, আমিনুল মণ্ডল নামের দুই কর্মী জখম হয়েছে বলে দাবি, তৃণমূলের । যদিও পাল্টা সিপিএমের দাবি, বুধবার রাতে দলবল নিয়ে এলাকায় ভোট চেয়ে বেড়াচ্ছিল তৃণমূল । সেই সময় তাঁদের কর্মীদের ওপরে অতর্কিতে হামলা চালায় তৃণমূল ।
অন্যদিকে, জঙ্গিপুরের নিমতিতায় 222 ও 223 নম্বর বুথে সকাল থেকে নির্বিঘ্নে ভোটাধিকার প্রয়োগ করছেন সাধারণ মানুষ । নির্বাচন কমিশনের বলে দেওয়ার নির্দেশিকা মেনেই কাজ করছেন কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা । ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে আসা সাধারণ মানুষকে তাঁরা সাহায্য করছেন ।