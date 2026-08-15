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15 বছরের চেনা ছবি অতীত, স্বাধীনতা দিবসে রাজপথ ছেড়ে চার দেওয়ালেই মমতা

আজকের দিনে কী করছেন বাংলার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ? বদলের বাংলায় স্বাধীনতা দিবসে কোনও ঘোষিত কর্মসূচি করেননি মমতা বন্দ্য়োপাধ্যায়। রইলেন চার দেওয়ালেই মাঝেই ৷

MAMATA ON INDEPENDENCE DAY 2026
15 অগস্টে কী করলেন বাংলার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্য়োপাধ্যায় ? (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 15, 2026 at 8:23 PM IST

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কলকাতা, 15 অগস্ট: ​গত দেড় দশক ধরে 15 অগস্ট মানেই তাঁর কাছে ছিল দম ফেলার ফুরসতহীন কর্মসূচি। 14 অগস্টের মধ্যরাতের হাজরা মোড় থেকে শুরু করে পরদিন রাজপথের একের পর এক অনুষ্ঠানে হাজির থাকতেন । স্বাধীনতা দিবস উদযাপনে বরাবরই আলাদা মাত্রা যোগ করতেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

তবে রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের পর এবারের স্বাধীনতা দিবসে ধরা পড়ল সম্পূর্ণ বিপরীত ছবি। দিনভর কোনও ঘোষিত কর্মসূচিতে দেখা গেল না প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতাকে ৷ কোনও মঞ্চে গিয়ে জাতীয় পতাকাও তোলেননি তিনি। কালীঘাটের বাসভবনে চার দেওয়ালের মধ্যেই কাটল তাঁর স্বাধীনতা দিবস।

​সূত্রের খবর, শনিবার স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে কালীঘাটের দলীয় কার্যালয়ের সমস্ত কর্মীদের দু'দিনের ছুটি দিয়ে দিয়েছেন তৃণমূল নেত্রী। ফলে শনিবারের পাশাপাশি, রবিবারও দলীয় কর্মীরা ছুটির মেজাজে। নিজের বাড়িতে তিনি জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেছেন কি না, তা স্পষ্ট জানা যায়নি। তবে দিনভর তাঁর উপস্থিতি সীমাবদ্ধ রইল কেবল সোশাল মিডিয়ার পেজেই।

​অথচ এর আগে বিরোধী রাজনীতিতে থাকার সময় থেকে শুরু করে ক্ষমতায় থাকাকালীন প্রতি বছর মধ্যরাতে প্রাক-স্বাধীনতা উৎসব পালন করতেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। হাজরা মোড়ে তাঁর 'ফ্রিডম অ্যাট মিডনাইট' কর্মসূচি কার্যত রেওয়াজে পরিণত হয়েছিল। এবার আর দলীয় ব্যানারে সেখানে কোনও অনুষ্ঠান হয়নি। বদলে শুক্রবার মধ্যরাতে হাজরায় জাতীয় পতাকা তোলে 'বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স' নামের একটি সামাজিক সংগঠন। যার সভাপতি চন্দন দে এবং চেয়ারম্যান বৈশ্বানর চট্টোপাধ্যায়।

অরাজনৈতিক ব্যানারে অনুষ্ঠান হলেও সেখানে তৃণমূল কর্মী-সমর্থকদের ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো। উঠেছিল রাজনৈতিক স্লোগানও। রাজনৈতিক মহলের ধারণা, পুলিশের অনুমতি সংক্রান্ত জটিলতা এড়াতেই সামাজিক সংগঠনের আড়ালে এই কর্মসূচির আয়োজন। সেখানে মমতা সশরীরে না-থাকলেও মধ্যরাতের এই উদ্যোগকে তিনি স্বাগত জানিয়েছেন বলেই খবর।

​মাঠে না-নামলেও ডিজিটাল মাধ্যমে নিজের উপস্থিতি বজায় রাখেন তৃণমূল নেত্রী। মধ্যরাতে তাঁর সোশাল মিডিয়া পেজে জাতীয় পতাকার ছবি পোস্ট করে তিনি লেখেন, "ভারতের স্বাধীনতা দিবসের প্রাক্কালে দেশমাতৃকাকে আমার বিনম্র শ্রদ্ধা ও দেশবাসীকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছ। জয় হিন্দ। বন্দে মাতরম।" এরপর শনিবার সকালেও দেশবাসীর উদ্দেশে আরও একটি শুভেচ্ছাবার্তা দেন তিনি।

অন্যদিকে, শনিবার বেলা বাড়তেই তপসিয়া ও মেট্রোপলিটনের দলীয় কার্যালয়ে জাতীয় পতাকা তোলা হয়। তপসিয়া দফতরে উপস্থিত ছিলেন দোলা সেন এবং কুণাল ঘোষ। পরে কুণাল মেট্রোপলিটন দফতরেও যান। তবে কোনও দফতরেই দেখা মেলেনি তৃণমূলের সর্বভারতীয় সভানেত্রীর। এমনকী শনিবার সন্ধ্যা সাতটা বেজে গেলেও কোনও প্রকাশ্য কর্মসূচিতে পা-রাখেননি তিনি। স্বাধীনতা দিবসের মতো উদযাপনে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর এই ঘরবন্দি থাকা এবং কেবল সোশাল মিডিয়ায় সক্রিয় থাকার কৌশল নিয়ে বর্তমান শাসকদল বিজেপি কী প্রতিক্রিয়া দেয়, এখন সে দিকেই তাকিয়ে রাজনৈতিক মহল।

TAGGED:

MAMATA BANERJEE
স্বাধীনতা দিবস
15 অগস্ট কী করলেন মমতা
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