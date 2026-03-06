যুদ্ধের ভুয়ো AI ভিডিয়ো না-ছড়ানোর আবেদন, কীভাবে দিন কাটছে আবু ধাবির প্রবাসী বাঙালিদের

যুদ্ধের ভুয়ো AI ভিডিয়ো না-ছড়ানোর আবেদন, কীভাবে দিন কাটছে আবু ধাবির প্রবাসী বাঙালিদের
তাঁরা ইটিভি ভারতকে জানিয়েছেন, যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে তাঁরা বিনিদ্র রজনী কাটাচ্ছেন ৷ তবে যেভাবে ইউএই সরকার ভারতীয়দের নিরাপত্তার বিষয়টি বিবেচনা করে দেখছে, তাতে তাঁরা আশাবাদী ।
Published : March 6, 2026 at 8:13 PM IST
তারক চট্টোপাধ্যায়
আসানসোল, 6 মার্চ: তাঁরা কর্মসূত্রে রয়েছেন আবু ধাবিতে ৷ সেখানকার যুদ্ধের আবহ বাংলায় ঘুম কেড়েছে তাঁদের পরিবারের ৷ কপালে চিন্তার ভাঁজ আরও চওড়া হচ্ছে, যখন পরিজনেরা সোশাল মিডিয়ায় বিস্ফোরণ ও মিসাইলের রকমারি এআই ছবি-ভিডিয়ো দেখছেন ৷ যার সঙ্গে বাস্তবের কোনও সম্পর্কই নেই ৷ এই অবস্থায় যুদ্ধের যথাযথ খবর সম্প্রচারে সংবাদমাধ্যমকে দায়িত্ববান ভূমিকা নেওয়ার আবেদন জানালেন বিদেশে আটকে থাকা ব্যক্তিরা ৷ ইটিভি ভারতের মাধ্যমে তাঁরা এই কাতর আবেদনের পাশাপাশি, জানিয়েছেন তাঁদের বর্তমান দুর্বিষহ পরিস্থিতির কথাও ৷
তাঁদের কথায়, "আমাদের পরিবারেরা দেশে চরমতম গভীর উৎকন্ঠার মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন । প্রতি ঘণ্টায় তারা ফোন করছে । দয়া করে এআই দ্বারা নির্মিত যুদ্ধের ভুয়ো ভিডিয়ো সোশাল মিডিয়ায় ছড়াবেন না । পাশাপাশি মেইন স্ট্রিম মিডিয়ারাও একটু দায়িত্বসম্পন্ন হোন যুদ্ধের খবর সম্প্রচারে ।" তাঁরা জানিয়েছেন, যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে তাঁরা বিনিদ্র রজনী কাটাচ্ছেন ৷ তবে যেভাবে সে দেশের সরকার ভারতীয়দের নিরাপত্তা ও সুরক্ষার বিষয়টি বিবেচনা করে দেখছে, তাতে তাঁরা আশাবাদী ।
স্বামী-পুত্রকে নিয়ে বিনিদ্র রজনী কাটছে অঙ্কিতার
আসানসোলের কুলটির মেয়ে অঙ্কিতা সরকার । সমাজকর্মী হিসেবে পরিচিত মুখ । কোভিড সময়কালে একাই দায়িত্ব নিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে নিরন্ন মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন অঙ্কিতা । 2023 সালের নভেম্বর মাসে অঙ্কিতার বিয়ে হয় জামুরিয়া শ্রীপুর এলাকার বাসিন্দা ত্রিনাথ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে । প্রথমে ত্রিনাথের চাকরির সূত্রে হায়দারাবাদ এবং পরে আবু ধাবিতে বসবাস । ত্রিনাথ মুখোপাধ্যায় ইউএই সরকারের এয়ার ডিফেন্সে রয়েছেন । অঙ্কিতা এবং ত্রিনাথের একটি এক বছরের পুত্রসন্তান রয়েছে । সম্প্রতি পারিবারিক অনুষ্ঠান উপলক্ষে দেশে ফেরার কথা ছিল তাঁদের । কিন্তু যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে যেহেতু দেশের সুরক্ষার সঙ্গে যুক্ত ত্রিনাথ, তাই তাঁর ছুটি বাতিল করা হয়েছে ।
আবু ধাবি থেকে অঙ্কিতা ইটিভি ভারতকে জানান, "2004 সাল থেকে আমার স্বামী ইউএই-তে (UAE) সার্ভিস করেন । আমরা ইউএই-এর আবু ধাবি শহরে থাকি । আমার স্বামী ইউএই-র এয়ার ডিফেন্সের সঙ্গে যুক্ত ।" যুদ্ধ পরিস্থিতিতে আতঙ্কের কথা বলতে গিয়ে অঙ্কিতা বলেন, "বর্তমানে যে পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে আমরা যাচ্ছি, গত 4-5 দিন ধরে আমরা সারারাত ঘুমোতে পারছি না । হঠাৎ করে 28 ফেব্রুয়ারি প্রথম রাত 11টা নাগাদ (ইউএই সময় অনুযায়ী) আমাদের ফোনে ইমারজেন্সি মিসাইল অ্যাটাকের অ্যালার্ট বেজে ওঠে । সেই মুহূর্তে আমরা কিছুই বুঝতে পারিনি । হঠাৎ কেন এরকম মিসাইল অ্যাটাকের অ্যালার্ট আমাদের মোবাইলে এল । এরপর প্রতিবেশীদের সঙ্গে কথা বলে বুঝতে পারি যে আমাদের এলাকা আর সেফ নয় । আমাদের এলাকায় যে কোনও সময় ড্রোন অ্যাটাক হতে পারে বা মিসাইলের প্রভাব পড়তে পারে ।"
অঙ্কিতা বলে চলেন, "কিছুক্ষণ পর থেকেই আকাশে ড্রোনের শব্দ, মিসাইলের শব্দ, ফাইটার জেটের আওয়াজ এবং যুদ্ধের সাইরেন ক্রমাগত বাজতে থাকে । রাত 3টে-সাড়ে 3টে পর্যন্ত আমরা ঘুমোতে পারিনি । আমার এক বছরের ছোট শিশুটিও ঘুমোতে পারেনি । এভাবেই আমরা তিনদিন ধরে আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছি । কখন কী হয়ে যায় তা বলা যায় না । আমার হাজবেন্ড ডিফেন্সের সঙ্গে যুক্ত হওয়ায় তাঁর কাজের কোনও ছুটি নেই, এই পরিস্থিতির মধ্যেও তাঁকে নিয়মিত অফিস যেতে হচ্ছে ।"
স্কুল কলেজ বা স্বাভাবিক জনজীবনে প্রভাব ?
অঙ্কিতা সরকার জানান, "এখানকার স্কুল-কলেজগুলোতে আপাতত বাড়িতে বসে অনলাইন ক্লাস করতে বলা হয়েছে । ইউএই সরকার যে সতর্কবার্তা দিয়েছে আমরা তা মেনে চলছি । মানুষ এখনও রাস্তায় বের হচ্ছে, তবে তা তুলনামূলক অনেক কম । ইমারজেন্সি অ্যালার্ট আসার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, আমরা যেন জানালা-দরজার কাছেও না-যাই । যাঁরা বাইরে রয়েছে তাঁরা যেন কাছের কোনও শপিং মল বা ঘরে আশ্রয় নেন এবং খোলা জায়গায় না-থাকেন। আমরা বর্তমানে ইউএই সরকার এবং এয়ার ডিফেন্সকে ধন্যবাদ জানাই যে, আমরা এখনও পর্যন্ত সুরক্ষিত আছি । তবে পরিস্থিতির কারণে অনেকে জখম হয়েছেন । দুবাই ও আবু ধাবি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর এবং আবু ধাবি মিলিটারি বেস ইতিমধ্যেই আক্রান্ত হয়েছে । তাই আমাদের মনেও ভয় রয়েছে, কারণ আমার হাজবেন্ড মিলিটারি বেস-এই কাজ করতে যান ।"
জিনিসপত্রের দাম আকাশছোঁয়া
অঙ্কিতা বলেন, "পরিস্থিতি এতটাই খারাপ যে কার্গো এবং এয়ারস্পেস বন্ধ হয়ে যাওয়ায় বাজারে জিনিসপত্রের দাম অনেক বেড়ে গেছে । যে আলু আগে প্রতি কেজি 1-2 দিরহামে কিনতাম, যার ভারতীয় মূল্য 50 টাকা, তা এখন বেড়ে 400 টাকা (প্রায় 18 দিরহাম) হয়ে গেছে । এছাড়া শাকসবজির দাম আকাশচুম্বী । যা কিনতে গেলে আমাদের চারবার ভাবতে হয় । তবে ইউএই সরকার আমাদের আশ্বস্ত করেছে যে, পরিস্থিতি দ্রুত স্বাভাবিক হবে ।"
দেশবাসীর কাছে অঙ্কিতার আবেদন
অঙ্কিতা বলেন, "আমাদের পরিবার আসানসোল এবং কুলটিতে থাকে । আমার মায়ের ইতিমধ্যে দুবার ব্রেন স্ট্রোক হয়ে গেছে । মা একা থাকেন কুলটিতে । আমার শ্বশুর-শাশুড়ি আসানসোলে একা থাকেন । তাঁরা প্রতিনিয়ত আমাদের ফোন করছেন এবং নিউজ দেখে কান্নাকাটি করছেন । অনেকে আবার আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স ব্যবহার করে ফেসবুকে প্রচুর ফেক ভিডিয়ো আপলোড করছেন, যা দেখে পরিবার অনেক বেশি আতঙ্কিত হয়ে পড়ছে । দয়া ক'রে এগুলো করবেন না । মেইন স্ট্রিম মিডিয়াগুলোও দায়িত্ব নিয়ে খবর সম্প্রচার করুন ।"
অঙ্কিতার স্বামী ত্রিনাথ মুখোপাধ্যায় ইউএই এয়ার ডিফেন্সে কর্মরত । সেই দেশের সুরক্ষার স্বার্থে নিজের চাকরি সম্পর্কে বেশি কিছু বলতে চাননি তিনি । কিন্তু জানিয়েছেন, "বর্তমানে যুদ্ধ পরিস্থিতিতে আমাদের সমস্ত ছুটি বাতিল করা হয়েছে ।" তিনি জানান, "আমরা এখনও ভালো আছি, সেফ আছি এখানে । যেহেতু এখন কাজের জন্য আমাদের দরকার দেশের স্বার্থে, তাই ছুটি দেওয়া হচ্ছে না । প্রার্থনা করুন যাতে আমরা ভালো থাকি এবং এই যুদ্ধ পরিবেশ যাতে তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যায় । শান্তি ফিরে আসে । আমরা দেশে ফিরে যেন পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে পারি ।"
প্রবাসী মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারের বার্তা
অন্যদিকে, বাঁকুড়ার বুদ্ধেশ্বর রায় পেশায় মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার । তিনি আবুধাবিতে ইউএই সরকারের অন্তর্গত তেল কোম্পানিতে চাকরি করেন । স্ত্রী-কন্যাকে নিয়ে আবু ধাবিতে 15 বছর ধরে আছেন । শুধু তাই নয়, আবু ধাবিতে বাঙালি কমিউনিটিগুলির সঙ্গেও বিশেষভাবে সক্রিয় এই বুদ্ধেশ্বর রায় ।
একটি ভিডিয়ো বার্তায় তিনি জানিয়েছেন, "ইউএই সরকার প্রবাসী ভারতীয়দের যথেষ্ট সহযোগিতা করছে । সমস্ত রকমের সুযোগ-সুবিধা আমাদের হাতে পৌঁছে দিচ্ছে । তবে যেভাবে বেশ কিছু মিডিয়া যুদ্ধের খবর ফলাও করে প্রকাশ করছে তাতে আমাদের পরিবারের লোকেরা উদ্বিগ্ন হয়ে আছেন । বিষয়টা ততটাও এখনও পর্যন্ত ভয়ঙ্কর নয় । আমরা সাধারণ জীবন যাপন করতে পারছি । তবে সাবধানে চলাফেরা করতে হচ্ছে । আশা করছি, খুব দ্রুত পুরো বিষয়টি স্বাভাবিক হয়ে যাবে । সেজন্য অনুরোধ করব, সঠিক খবর দেখুন, গুজব ছড়াবেন না ।"