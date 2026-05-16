ছোট-ছোট সভা, নাতিদীর্ঘ ভিডিয়ো ; হিন্দুদের বাড়ি গিয়ে প্রচার-আরএসএসের অবদানেই বড় জয় বিজেপির

ছোট-ছোট সভা, নাতিদীর্ঘ ভিডিয়ো ; হিন্দুদের বাড়ি গিয়ে প্রচার-আরএসএসের অবদানেই বড় জয় বিজেপির
বিধানসভা নির্বাচনে 207টি আসন পেয়ে চমক দিয়েছে বিজেপি ৷ এই জয়ের নেপথ্যে বিরাট ভূমিকা পালন করেছে আরএসএস ৷ পড়ুন ইটিভি ভারতের পাপড়ি চট্টোপাধ্যায়ের রিপোর্ট ৷
Published : May 16, 2026 at 4:06 PM IST
কলকাতা, 16 মে: বাংলায় চোখ ধাঁধানো সাফল্য পেয়েছে বিজেপি ৷ সাফল্যের কারণ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে আরএসএসের নেপথ্য ভূমিকাকে বিশেষ কৃতিত্ব দিচ্ছেন রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের একটা বড় অংশ ৷ ভোটের সময় ছোট ছোট সভার আয়োজন করে এবং বেছে বেছে হিন্দু ভোটারদের বাড়ি গিয়ে প্রচার করে বিজেপির জন্য জনসমর্থন জোগাড় করেছে আরএসএস ৷ প্রকাশ্যে বিজেপিকে ভোট দিতে না বললেও নেপথ্যে থেকে কাজের কাজটা করে গিয়েছেন সঙ্ঘের প্রচারকরা ৷ ছোট ছোট ভিডিয়োর মাধ্যমেও নিজেদের বক্তব্য ভোটারদের কাছে পৌঁছে দিয়েছে সঙ্ঘ পরিবার ৷
বিশেষজ্ঞদের একটা বড় অংশ মনে করছেন, ভোটের ফল থেকে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে আরএসএস এই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন না করলে বিজেপির পক্ষে এত ভালো ফল করা ছিল কার্যত অসম্ভব ৷ 2025 সালে একাধিকবার বাংলায় এসেছেন আরএসএস প্রধান মোহন ভগবত ৷ একবার টানা 11 দিনে রাজ্যে ছিলেন ৷ সে সময়ই নির্বাচনী রণকৌশল তৈরি হয়ে গিয়েছিল ৷ তাঁর পরামর্শকে কাজে লাগিয়ে বাংলায় সংগঠন বৃদ্ধির কাজ করেছেন আরএসএসের নেতা-কর্মীরা ৷
বিজেপির চমকপ্রদ উত্থান
গত কয়েক বছরে বাংলার রাজনীতির গতিপ্রকৃতি অনুধাবন করলে বোঝা যায় বাংলায় বিজেপির উত্থানের নেপথ্যে চমকের অভাব নেই ৷ 2016 সালের বিধানসভা নির্বাচনে মাত্র তিনটি আসন পেয়েছিল গেরুয়া শিবির ৷ 2021 সালে আসন সংখ্যা বেড়ে হয় 77 ৷ সেখান থেকে মাত্র পাঁচ বছরের মধ্যে আসন সংখ্যা বেড়ে হয়েছে 207টি আসন ৷ তবে এই কার্যত অবিশ্বাস্য আসন সংখ্যায় পৌঁছে যাওয়া একেবারেই সহজ ছিল না।
2021 সালের ভোটের সময় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ 200 আসনের দাবি করলেও 77টির বেশি পাওয়া হয়নি ৷ সম্ভবত এরপরেই বোধদয় ঘটে বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের। তাঁরা বুঝতে পারেন, শুধুমাত্র রাজনীতিক প্রচার আর সাংবাদিক বৈঠকের মধ্য়ে আটকে গেলে চলবে না ৷ রাজ্যের মসনদে বসতে হলে প্রথমে মানুষের আত্মবিশ্বাস জিততে হবে। পাশাপাশি গত কয়েকটি নির্বাচনে সংখ্যালঘুদের ভোটের প্রায় পুরোটাই তৃণমূলের দিকে গিয়েছে ৷ 2026 সালের নির্বাচনের কৌশল তৈরির সময় এই বিষয়টি নিয়ে আলাদা করে ভাবনা চিন্তা করছেন বিজেপি নেতারা ৷ তাঁরা সিদ্ধান্ত নেন সংখ্যালঘু ভোট নিজেদের দিকে আনার ব্যর্থ চেষ্টা না করে তৃণমূলের কাছে থাকা হিন্দু ভোটে ধাবা বসানোই শ্রেয় ৷ এই কাজে তাদের সাহায্য করেছে আরএসএস ৷
আজ নয় সেই 2009 সাল থেকে
এ রাজ্যে 2009 সাল থেকে সক্রিয়ভাবে কাজ শুরু করেছে আরএসএস। তার আগেও সংগঠন ছিল ৷ তবে 2009 সালে লোকসভা নির্বাচনে কংগ্রেসের কাছে বড় ব্যবধানে হারার পর থেকে দেশের সর্বত্র সংগঠন চাঙ্গা করার কাজ শুরু করে বিজেপি ৷ সেই কাজে তাদের সাহায্য় করে আরএসএস ৷ দেশজু়ড়ে চলতে থাকা এই কর্মকাণ্ডের প্রভাব পড়ে বাংলাতেও ৷ লোকচক্ষুর আড়ালে তারা শাখা বিস্তার করতে থাকে। একসময় হাতে গোনা শাখা ছিল সঙ্ঘ পরিবারের ৷ এখন উত্তর মধ্য ও দক্ষিণ বঙ্গ মিলিয়ে শাখার সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে প্রায় সাড়ে চার হাজার। সহজ হিসেব কষলে দেখা যাবে যে রাজ্যের এমন কোনো জেলায় বা এলাকা নেই যেখানে আর এস এস এর শাখা নেই।
তবে নীতিগতভাবে কখনও বিজেপির কোনও রাজনৈতিক কাজে সরাসরি যুক্ত হয়নি আরএসএস ৷ এমনকী বিজেপির কোনও কাজে সঙ্ঘ সরাসরি কোনো সহযোগিতাও করিনি। কিংবা স্বয়ং সেবকরা বিজেপির ঝান্ডাও ধরেনি । এক সংঘ প্রচারক বলেন, "আমরা আমাদের মতো করে ' সচেতন নাগরিক মঞ্চ ' নামে একটি পৃথক মঞ্চ তৈরি করে মানুষের কাছে পৌঁছে যাচ্ছিলাম। সারা বাংলাজুড়েই আমরা এই কাজ করেছিলাম।" তিনি আরও জানান, সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের জন্য বিভিন্ন স্তরে বৈঠক করা হয়। প্রবুদ্ধ নাগরিক বা বুদ্ধিজীবীদের জন্য পৃথক বৈঠক, আবার যুব সমাজের জন্য আলাদা বৈঠক ৷ একইভাবে মাতৃ শক্তির জন্যও আলাদা বৈঠকের আয়োজন করা হয়। কৃষক এবং শ্রমিকদের জন্য আালদা বৈঠকের আয়োজন করা হয়েছিল ৷ এর পাশাপাশি বিভিন্ন গ্রামে গ্রামে ঘুরে ছোট ছোট সভাও করে আরএসএস।
হিন্দু ভোটে নজর
প্রান্ত প্রচারক সংঘ বিপ্লব রায় জানান, সঙ্ঘের সেবকরা প্রতিটি হিন্দুর বাড়ি বাড়ি গিয়ে প্রচার চালিয়েছেন। তাঁদের ভোট দিতে অনুপ্রেরিত করা হয়েছিল ৷ কিন্তু কাকে ভোট দেবেন বা নির্দিষ্ট কোনও দলকে ভোট দিন সেই কথা বলে না আরএসএস। অর্থাৎ 'গৃহ সম্পর্ক' অভিযানের মাধ্যমে আরএসএসের প্রচারকা মানুষের কাছে গিয়ে এই বার্তা দেন যে হিন্দুত্ববাদী কোনও দলকেই যেন তাঁরা যেন জেতান ৷ না হলে পশ্চিমবঙ্গ বাংলাদেশ হয়ে যাবে। মহিলাদের সুরক্ষা থাকবে না। যুবকদের চাকরি থাকবে না। এই ভাবে বাড়ি বাড়ি গিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের 'অপশাসনের' বিরুদ্ধে মানুষকে সচেতন করা হয়েছে বলে বিপ্লব জানান।
তিনি আরও জানান, তাঁদের অন্যতম প্রধান হাতিয়ার ছিল সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রচার। প্রতিটি বিধানসভায় এক লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যাওয়ার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছিল। বিভিন্ন ছোট ছোট ভিডিও শোতে পোস্টাল ও ব্লগের মাধ্যমে হিন্দুদের পক্ষে এবং অপশাসনের বিপক্ষে বার্তা ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। এছাড়াও বিভিন্ন স্তরের মানুষের সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে মানুষকে সচেতন করা হয়। এর পাশাপাশি সোশ্যাল মিডিয়া ইনফ্লুয়েনসারদের ও কাজে লাগানো হয়েছিল। সোশ্যাল মিডিয়ায় একাধিক চ্যানেল তৈরি করা হয়েছিল।
লোকসভা এবং অত:পর
2024 সালে লোকসভা নির্বাচনের আগে তৎকালীন বিজেপি সভাপতি জেপি নাড্ডার একটি মন্তব্য ঘিরে তুমুল বিতর্কের সৃষ্টি হয় ৷ নাড্ডা বলেছিলেন , এমন একটা সময় ছিল যখন বিজেপিকে আরএসএসের সাহায্য় নিতে হত ৷ এখন বিজেপি সাবলম্বী হয়েছে ৷ আরএসএসকে আর আগের মতো কাজে লাগে না ৷ রাজনৈতিক মহলের একটা বড় অংশ মনে করে বিজেপির তৎকালীন শীর্ষ পদাধিকারীর এই মন্তব্যের পর লোকসভা ভোটে বিজেপিকে সাহা৷য্য় করার কাজ থেকে সরে এসেছিল আরএসএস ৷ তার ফলও পেয়েছিল বিজেপি ৷
2019 সালের লোকসভা নির্বাচনে একাই 303টি আসন পাওয়া বিজেপি নেমে আসে 240টি আসনে ৷ শুধু তাই নয়, ভোট মিটেতেই একাধিকবার আরএসএস প্রধান কয়েকটি এমন মন্তব্য করেন যা ঘিরে রাজনৈতিক মহলে তুমুল চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয় ৷ অনেকেই মনে করেন, তাঁর এই তীর্যক মন্তব্যের লক্ষ্য আর কেউ নন, স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ বিশেষ করে ভোটের প্রচারে একবার মোদি বলেছিলেন, স্বয়ং ঈশ্বর তাঁকে সৃষ্টি করেছন ৷ তাঁর এই ধরাধামে আসার প্রক্রিয়া অন্য়দের মতো বায়োবিও পদ্ধতিতে হয়নি ৷ এই মন্তব্যের তীব্র সমালোচনা করেন ভগবত ৷ কোনও মানুষ ঈশ্বরের সমকক্ষ হন না বলে কটাক্ষ করেন তিনি ৷ অনেকই মনে করেন, এভাবে প্রধানমন্ত্রীকেই নিশানা করেছেন তিনি ৷
শুধু তাই নয় মোদি-অমিত শাহের বিজেপিতে কোনও নেতার বয়স 75 বছর হয়ে গেলে তাঁকে অবসরে যেতে হয় ৷ যদিও জীবনের 75টি বসন্ত পেরিয়ে আসা মোদির জন্য এমন ভাবনা বিজেপি এখনও ভাবেনি ৷ তবে একটি অনুষ্ঠানে গিয়ে কারও নাম না করে এই 75 বছর সংক্রান্ত নিয়মটি মনে করিয়ে দেন ভগবত ৷ সেই বক্তব্যের লক্ষ্যও মোদি ছিলেন বলে মনে করেছিলেন অনেকে ৷ তবে তার পরবর্তী সময়ে বিজেপি এবং আরএসএসের দূরত্ব কমে আসে অনেকটা ৷ হরিয়ানা থেকে শুরু করে মহারাষ্ট্র এবং দিল্লি বিধানসভা নির্বাচনে আবারও বিজেপির হয়ে কাজ করেছিলেন সঙ্ঘের প্রচারকরা ৷ তাতে সাফল্যও এসেছিল ৷ এবার সেই একই ঘটনা ঘটল বাংলায় ৷
