আমি কীভাবে যুক্ত ? মুচকি হেসে কাঠগড়ায় প্রশ্ন আত্মবিশ্বাসী ইন্দ্রনীলের !

আমি কীভাবে যুক্ত ? মুচকি হেসে কাঠগড়ায় প্রশ্ন আত্মবিশ্বাসী ইন্দ্রনীলের !
Indranil Sen in court: আজ ব্যাঙ্কশাল কোর্টে বিচারকের মুখোমুখি হওয়ার সময়েও প্রাক্তন মন্ত্রীর মুখে সেভাবে উদ্বেগের ছাপ খুঁজে পাওয়া যায়নি ৷
Published : October 29, 2026 at 6:36 PM IST
কলকাতা, 29 অক্টোবর: রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রীকে পুলিশি হেফাজতে থাকতে হবে প্রায় দু'সপ্তাহ, সঠিকভাবে বলতে গেলে 13 দিন ৷ কিন্তু তা শুনে কী প্রতিক্রিয়া প্রাক্তন মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেনের ? ভিড়ে ঠাসা ব্যাঙ্কশাল কোর্ট থেকে বেরনোর পথে হালকা চিন্তার রেখা যেন দেখতে পাওয়া গেল মুখে ! অথচ কাল থেকে দিনভর এতরকম টানাপোড়েনের মধ্য়ে দিয়ে যাওয়ার পরেও আদালতে তাঁকে কিন্তু যথেষ্টই আত্মবিশ্বাসী দেখাচ্ছিল ৷
ইউনেস্কোর নাম ব্যবহার করে আর্থিক অনিয়ম এবং দুর্নীতির অভিযোগে বুধবার গ্রেফতার হয়েছেন রাজ্যের প্রাক্তন পর্যটন মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেন । দুর্গাপুজোর অনুদান ও ইউনেস্কোর নাম ভাঙিয়ে আর্থিক লেনদেনের তদন্তে নেমে তাঁকে 10 নভেম্বর পর্যন্ত পুলিশি হেফাজতে রাখার নির্দেশ দিয়েছে আদালত ।
কালকের ঘটনাক্রমের পরে আজ ব্যাঙ্কশাল কোর্টে বিচারকের মুখোমুখি হওয়ার সময়েও প্রাক্তন মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেনের মুখে সেভাবে উদ্বেগের ছাপ খুঁজে পাওয়া যায়নি ৷ উল্টে মুখে ছিল মুচকি হাসি ! তিনি যথেষ্ট হালকা মেজাজে এবং আত্মবিশ্বাসী হয়ে কাঠগড়ায় দাঁড়িয়েছেন আজ ৷
তদন্তকারীরা বিচারককে জানান, 2021-22 সালে ‘মাস আর্ট’ নামক একটি সংস্থার মাধ্যমে আসা টাকা সোজা ইন্দ্রনীল সেনের স্ত্রীর অ্যাকাউন্টে ঢুকেছে । মামলার গুরুত্ব বুঝে 12 দিনের হেফাজত চায় পুলিশ।
আত্মবিশ্বাসী প্রাক্তন মন্ত্রী নিজের বিরুদ্ধে ওঠা সমস্ত অভিযোগ জোরালোভাবে অস্বীকার করেছেন আদালতে । আদালতের সামনে তাঁর প্রশ্ন, "আমি কীভাবে যুক্ত ?" তিনি দৃঢ়ভাবে দাবি করেন, মাস আর্ট বা থার্ড আই-এর মতো সংস্থাগুলির সঙ্গে তাঁর কোনও প্রত্যক্ষ সম্পর্ক নেই । তিনি ওই সংস্থাগুলির সদস্য, প্রেসিডেন্ট বা ওয়ার্কিং প্রেসিডেন্ট— কোনও পদেই ছিলেন না । তাঁর স্ত্রী বা অন্য কেউ সংশ্লিষ্ট পদে থাকলে তার দায় তাঁর উপর চাপানো যায় না । পুলিশকে তিনি সাফ বলেন, দুর্নীতি সম্পর্কে কিছুই জানি না ৷
এছাড়া তিনি তো ইডি'র তদন্তেও সহযোগিতা করেছেন এবং তাঁর ফোন বাজেয়াপ্ত হলেও তাতে অপরাধের কোনও প্রমাণ মেলেনি বলে সওয়াল করেন তাঁর আইনজীবী ।
দুর্গাপুজোয় ইউনেস্কোর নাম ব্যবহার এবং চুক্তি নিয়েও আজ আদালতে দুই পক্ষের মধ্যে তীব্র মতবিরোধ দেখা গিয়েছে । ইন্দ্রনীলকে গ্রেফতারের আগেই লালবাজারের তরফে ইউনেস্কোকে চিঠি দিয়ে জানতে চাওয়া হয়েছিল, ইউনেস্কোর সঙ্গে পুজো সংক্রান্ত কোনওরকম চুক্তি হয়েছে কি না ৷ তদন্তকারী আধিকারিককে ইউনেস্কো জানিয়েছিল, তাদের সঙ্গে কোনওরকম চুক্তিই হয়নি ৷ তারপরেও আদালতে আজ ইন্দ্রনীল সেন জানিয়েছেন, 24টি পুজো বাছাইয়ের ক্ষেত্রে ইউনেস্কোর সরাসরি কোনও ভূমিকা ছিল না । তবে 2025 সালে একটা চুক্তি হয়েছিল ৷ তাহলে 2022 সালে টাকা তোলার অভিযোগের কথা বলা হচ্ছে কেন ?
আদালতে পুলিশ পাল্টা যুক্তি দেয়, ঘটনার সময় ইন্দ্রনীল ক্ষমতাসীন সরকারের মন্ত্রী ছিলেন এবং পুজো সংক্রান্ত সমস্ত টেন্ডার প্রক্রিয়ায় তাঁর মুখ্য ভূমিকা ছিল । তাই বিচারকের কাছে তাদের অনুরোধ, সরকারি অর্থের অপব্যবহার এবং একাধিক সংস্থার মাধ্যমে চলা এই আর্থিক লেনদেনের সঙ্গে তাঁর যোগ কতটা গভীর, তা খতিয়ে দেখতেই তাঁকে হেফাজতে নিয়ে জেরা করা জরুরি ।
আদালতকে উদ্দেশ্য করে পুলিশ জানিয়েছে, ইন্দ্রনীল সেনকে হেফাজতে নিয়ে তারা জানতে চাইবে ইউনেস্কোর সঙ্গে জুড়ে যাওয়ার প্রসঙ্গটা কীভাবে উনি তৈরি করলেন ৷ এক্ষেত্রে কোটি কোটি টাকার দুর্নীতি হয়েছে ৷ এই লাভের টাকা কার কার অ্যাকাউন্টে গিয়েছে তার একটা ধারণা পুলিশের কাছে রয়েছে ৷ আরও ভালোভাবে প্রাক্তন মন্ত্রীর থেকে সেসবই জানতে চাইবেন তদন্তকারীরা ৷ পুলিশের যুক্তি শুনে শেষ পর্যন্ত ইন্দ্রনীল সেনকে 13 দিন হেফাজতে রাখার অনুমতি দেন বিচারক ৷