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লিজ প্রথা-সিন্ডিকেট রাজে ইতি ! সরকারি ফ্ল্যাটের সম্পূর্ণ মালিকানা পাবেন ক্রেতারা: আবাসন মন্ত্রী

সম্প্রতি আবাসন দফতরের কমিটির একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক হয়। সেখানে মন্ত্রী ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন দফতরের প্রধান সচিব নন্দিনী চক্রবর্তী, বিশেষ সচিব শঙ্কর পাল-সহ অন্যান্য আধিকারিকরা।

Housing Minister leasehold
লিজ প্রথার অবসান ঘোষণা আবাসন মন্ত্রীর (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 4, 2026 at 5:31 PM IST

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কলকাতা, 4 সেপ্টেম্বর: দীর্ঘদিনের লিজ প্রথার অবসান ঘটতে চলেছে রাজ্যে। সরকারি ফ্ল্যাট বা জমির ক্ষেত্রে আর লিজ নয়, এবার থেকে সম্পূর্ণ মালিকানা বা ‘ফ্রি-হোল্ড’ সত্ত্ব পাবেন সাধারণ মানুষ। শুধু তাই নয়, আবাসন ক্ষেত্রে খতম হতে চলেছে ‘সিন্ডিকেট রাজ’। সাধারণ মানুষের সুবিধার্থে এবার এমনই একগুচ্ছ যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত নিল রাজ্যের আবাসন দফতর। আবাসন মন্ত্রী দীপক বর্মন এক সাংবাদিক বৈঠকে এই বড় সিদ্ধান্তগুলির কথা ঘোষণা করলেন শুক্রবার।

সম্প্রতি আবাসন দফতরের কমিটির একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক হয়। সেখানে মন্ত্রী ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন দফতরের প্রধান সচিব নন্দিনী চক্রবর্তী, বিশেষ সচিব শঙ্কর পাল, আবাসন কমিশনার -সহ অন্যান্য উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা। দীর্ঘদিন ধরে ফ্ল্যাটের মালিকানা নিয়ে আইনি ও পদ্ধতিগত জটিলতায় ভুগছিলেন বহু মানুষ। লটারিতে ফ্ল্যাট পেলেও তা লিজ হিসেবেই থাকত। এবার সেই সমস্যার পাকাপাকি সমাধান হতে চলেছে। মন্ত্রী দীপক বর্মন স্পষ্ট বলেন, "এখন থেকে আবাসন দফতর আর লিজ দেবে না। একদম পরিষ্কার, আমরা তাদের ফ্রি-হোল্ড দেব।" এর ফলে পুরনো ও নতুন, সব ক্রেতাই উপকৃত হবেন।

লিজ প্রথার অবসান ঘোষণা আবাসন মন্ত্রীর (ইটিভি ভারত)

সরকারি আবাসনে অবিক্রিত ফ্ল্যাট বিলি নিয়েও এদিন বড় ঘোষণা করেছেন মন্ত্রী। তিনি জানান, বর্তমানে বিভিন্ন আবাসনে প্রায় 359টি অবিক্রিত ফ্ল্যাট পড়ে রয়েছে। এতদিন নিয়ম ছিল, একবার ফ্ল্যাট পেলে দ্বিতীয়বার আবেদন করা যেত না। সেই নিয়মে বদল আনা হচ্ছে। একই সঙ্গে, এই ফ্ল্যাটগুলি বিক্রির ক্ষেত্রে ‘ফার্স্ট কাম ফার্স্ট সার্ভ’ বা আগে আসলে আগে পাবেন নীতি গ্রহণ করা হয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে পড়ে থাকা ফ্ল্যাটগুলি যাতে দ্রুত সাধারণ মানুষের হাতে তুলে দেওয়া যায়, তার জন্যই এই পদক্ষেপ। তবে নতুন প্রকল্পের ক্ষেত্রে এই নীতি প্রযোজ্য হবে না।
আবাসন ক্ষেত্রে দালাল চক্র বা সিন্ডিকেট রুখতেও কড়া পদক্ষেপ করেছে সরকার।

এক শ্রেণির ঠিকাদারের একচেটিয়া আধিপত্য বা 'সিন্ডিকেট ট্রাস্ট' ভেঙে দেওয়া হয়েছে বলে এদিন দাবি করেন মন্ত্রী। তিনি বলেন, "এই মুহূর্তে সবচেয়ে খুশি আমরা আছি। কেউ টাকা তোলার লোক পাওয়া যাচ্ছে না। এটা তাদের কথা।" স্বচ্ছতা ফেরাতে এবং সাধারণ মানুষের হয়রানি কমাতে দফতর একটি নতুন ডিজিটাল পোর্টাল চালু করতে চলেছে । নতুন এই পোর্টালে ফ্ল্যাটের জন্য আবেদন থেকে শুরু করে অভিযোগ জানানো এবং শুনানির দিনক্ষণ—সব কিছুই এক জায়গায়, বাড়িতে বসে জানতে পারবেন সাধারণ মানুষ।

সাধারণ মানুষের মাথার উপর ছাদের স্বপ্ন পূরণে একগুচ্ছ নতুন প্রকল্পের কথাও এদিন ঘোষণা করা হয় । জলপাইগুড়িতে 7 একর জমিতে প্লট তৈরি করে দেওয়া হবে । আগামী 10 মাসের মধ্যে এর টাইমলাইন ধরা হয়েছে। শিলিগুড়িতে ‘হিমালয় কন্যা’ আবাসনের জি প্লাস সেভেন ভবনের কাজ শুরু হচ্ছে । পাশাপাশি, কলকাতার ঠাকুরপুকুরে 22 একর জমির উপর একটি মেগা হাউজিং প্রজেক্ট তৈরি হচ্ছে । 2028 সালের ডিসেম্বরের মধ্যে এর প্রথম পর্যায়ের কাজ শেষ হবে। নিউটাউনের অ্যাকশন এরিয়া 1-এ 12টি প্লটে 48টি ফ্ল্যাট তৈরি হচ্ছে, যা 2028 সালের মার্চে হস্তান্তর করা হবে । অ্যাকশন এরিয়া 2-এ সাড়ে 9 একর জমির ওপর বন্ধ হয়ে থাকা 'সানরে' প্রকল্পটিরও পুনরুজ্জীবন ঘটানো হচ্ছে। সেখানেও তৈরি হবে প্রায় 500 ফ্ল্যাট।

আবাসন দফতর স্পষ্ট জানিয়েছে, জয়েন্ট ভেঞ্চারে তৈরি আবাসনে বাধ্যতামূলকভাবে 50 শতাংশ নিম্ন ও মধ্যবিত্তদের জন্য রাখতে হবে। মন্ত্রী জানিয়েছেন, নিম্ন আয়ের মানুষদের (এলআইজি) জন্য প্রতি বর্গফুট কার্পেট এরিয়ার ন্যূনতম দাম ধরা হয়েছে 4500 টাকা। মধ্যম আয়ের (এমআইজি) ক্ষেত্রে এই দাম 5100 থেকে 5500 টাকা। এলআইজি ফ্ল্যাটের আবেদনের জন্য মাসিক আয়ের ঊর্ধ্বসীমা 40 হাজার টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। উচ্চবিত্তদের ফ্ল্যাটের দাম নির্দিষ্ট করা হয়নি। এছাড়া, রিয়েল এস্টেট রেগুলেটরি অথরিটি বা ‘রেরা’-র পরিকাঠামো উন্নয়নেও জোর দেওয়া হয়েছে।

দীর্ঘদিন ধরে অসম্পূর্ণ থাকা সদস্যদের শূন্যপদগুলি দ্রুত পূরণ করা হচ্ছে, যাতে ক্রেতাদের অভিযোগের দ্রুত নিষ্পত্তি হয়। আধুনিকীকরণের মাধ্যমে ইটভাটাগুলি থেকেও প্রায় 6 হাজার কর্মসংস্থানের আশা প্রকাশ করেছে আবাসন দফতর।

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সরকারি ফ্ল্যাট আবাসন মন্ত্রী
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HOUSING MINISTER LEASEHOLD

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