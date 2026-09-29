অন্নপূর্ণা ভাণ্ডারের টাকায় মাতৃশক্তির আরাধনা, হুগলির গোয়ারা গ্রামে প্রথম দুর্গাপুজোর আয়োজন

অন্নপূর্ণা ভাণ্ডারের টাকায় মাতৃশক্তির আরাধনা, হুগলির গোয়ারা গ্রামে প্রথম দুর্গাপুজোর আয়োজন
Hooghly Durga Puja 2026 with Annapurna Bhandar: অন্নপূর্ণা ভাণ্ডারের টাকা দিয়ে গ্রামে প্রথমবার দুর্গাপুজোর আয়োজন করছেন 'অন্নপূর্ণারা' ৷ প্রতিবেদন পলাশ মুখোপাধ্যায়ের ৷
Published : September 29, 2026 at 8:48 PM IST
শিমলাগড়, 29 সেপ্টেম্বর: অন্নপূর্ণার ভাণ্ডারের টাকা না পাওয়ায় বিক্ষোভের খবর আসছে ৷ এদিকে সেই টাকা দিয়েই দুর্গাপুজোর আয়োজন করেছেনহুগলির পাণ্ডুয়ার গোয়ারা গ্রামের মহিলারা ৷ গ্রামে এই প্রথম বার দুর্গাপুজোর আয়োজন করছেন 60 জন অন্নপূর্ণ ভাণ্ডারের উপভোক্তা গৃহবধূ ৷
পুজো দেখতে অনেকটা দূরে যেতে হয় ৷ রাজ্যে নতুন সরকার এসে প্রতি মাসে অন্নপূর্ণা ভাণ্ডারের টাকা ঢুকছে তাঁদের অ্যাকাউন্টে ৷ গ্রামের মহিলারা সিদ্ধান্ত নেন, এক মাসের তিন হাজার টাকা দিয়ে গ্রামে মা দুর্গার আরাধনা করবেন তাঁরা ৷ 60 জন মহিলা মিলে মাতৃশক্তি কমিটি তৈরি করেন ৷ সোমবার ঢাক বাজিয়ে তার খুঁটি পুজো হয় ৷ এই আনন্দে পাণ্ডুয়ার বিজেপি বিধায়ক তুষার মজুমদারকেও আহ্বান জানানো হয় ৷ মহিলাদের এই উচ্ছ্বাস দেখে উৎসাহ জুগিয়েছেন পাণ্ডুয়ার বিধায়কও ৷
বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপির প্রতিশ্রুতি ছিল প্রত্যেক মহিলাকে তিন হাজার টাকা অন্নপূর্ণা ভাণ্ডার দেওয়া হবে ৷ ক্ষমতায় আসার পর সেই প্রতিশ্রুতি পালন শুরু করেছে রাজ্যের বিজেপি সরকারের প্রথম মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ৷ অনেকে এই সরকারি প্রকল্পের টাকা পাচ্ছেন ৷ কিন্তু অনেক মহিলাই অভিযোগ করছেন, তাঁরা এই অর্থ পাওয়ার সব শর্ত পূরণ করলেও টাকা পাচ্ছেন না ৷ কেউ চার মাস, কেউ দু'মাস, কেউ এক মাসের টাকা পেয়েছেন ৷
গোয়ারার হাটপুকুর গ্রামের 60 জন মহিলা এক মাসের তিন হাজার টাকা করে দিয়ে মোট এক লক্ষ 80 হাজার টাকা বাজেটে এই পুজো করছেন ৷ যাঁরা অন্নপূর্ণার ভাণ্ডারের টাকা পেয়েছেন, তাঁরা যেমন এই পুজোয় এগিয়ে এসেছেন, যাঁরা এখনও এই প্রকল্পের সুবিধা থেকে বঞ্চিত, তাঁরাও এসেছেন ৷ সোমবার পুরোহিতের মন্ত্র উচ্চারণ, ঢাকের বাদ্দি, শঙ্খ ও উলুধ্বনিতে হয়েছে খুঁটি পুজো ৷ ইতিমধ্যে প্যান্ডেল করা হয়ে গিয়েছে ৷ দেবী মূর্তি গড়ার অর্ডারও দেওয়া হয়েছে ৷
মাতৃ কণিকা মণ্ডল বলেন, এ বছর আমরা প্রথম দুর্গাপুজো করছি। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী চার মাস তিন হাজার টাকা করে অন্নপূর্ণার ভাণ্ডার দিয়েছেন। 60 জন মহিলা এক মাসের 3000 টাকা করে অন্নপূর্ণা ভাণ্ডারের টাকা দিয়ে দুর্গাপুজো করছি। নারীরা সবই পারে। যারা পুজো করছি তারা সবাই গৃহবধূ, কেউ কোনও কাজ করে না। তিন হাজার টাকাটা আমাদের কাছে অনেক বড় পাওয়া।সেই দিয়েই আমরা পুজো করছি।
মাতৃশক্তি কমিটির এক সদস্য সুনীতা মণ্ডল বলেন, "আমাদের গ্রামে দুর্গাপুজো এই প্রথম বার হচ্ছে ৷ আমরা সরকারি অন্নপূর্ণা ভাণ্ডারের তিন হাজার টাকা করে পাচ্ছি ৷ এটা আগে পেতাম না ৷ আমরা ঠিক করেছি সকলে মিলে তিন হাজার টাকা দিয়ে মাতৃ বন্দনা করতে পারি ৷ তাই এই উদ্যোগ আমাদের ৷ সরকারের কাছে দুর্গাপুজো অনুদানের জন্য আবেদন করেছি ৷ সেটা পেলে আরও ভালো হবে ৷ প্রতি বছর আমরা পুজো করব ৷ এবছর অন্নপূর্ণার টাকা দিয়ে পুজোর আয়োজন করলাম ৷ পরে বাৎসরিক বৃত্তির মাধ্যমে এটা করা হবে ৷"
মুক্তি হালদার বলেন, "এ বছর আমরা প্রথম পুজো করছি, কোনও সরকারি অনুদান পাই না ৷ 60 জন মহিলা মিলে অন্নপূর্ণার টাকায় আমরাই পুজো করছি ৷ এর আগেও লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের টাকা পেয়েছি ৷ কিন্তু সেই টাকায় পুজো করা সম্ভব হয়নি ৷ বিজেপি সরকার ক্ষমতায় এসে সেই টাকা দ্বিগুণ করে দিয়েছে ৷"
পান্ডুয়ার বিধায়ক তুষার মজুমদার বলেন, "মাতৃশক্তির উদয় হচ্ছে, আগেও ছিল এখন বেশি করে জাগ্রত হচ্ছে ৷ কারও কাছ থেকে কোনও চাঁদা না-নিয়ে অন্নপূর্ণা যোজনার অর্থ দিয়ে তাঁরা নিজেদের ক্ষমতায় পুজো করছে ৷ বর্তমান সরকারের দীর্ঘায়ু কামনা করছেন তাঁরা ৷ অনেক পুজো কমিটি আছে যাঁরা সরকারের অনুদান নিয়ে পুজো করছেন ৷ কিন্তু এখানকার মহিলারা অন্নপূর্ণা ভাণ্ডারের টাকা একসঙ্গে জোগাড় করে পুজো করছে ৷" গোয়াড়া গ্রাম ছাড়াও ভিটাসিন গ্রামে মাতৃ শক্তিরা মাতৃ আরাধনা মেতেছেন ৷