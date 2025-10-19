পেটের দায়ে কুমিরের সঙ্গে রুদ্ধশ্বাস লড়াই, বরাতজোরে প্রাণরক্ষা বধূর

পেটের দায়ে কুমিরের সঙ্গে রুদ্ধশ্বাস লড়াই, বরাতজোরে প্রাণরক্ষা বধূর
রুটিরুজির টানে সুন্দরবনের নদীতে মাছ, কাঁকড়া ধরতে যান অধিকাংশ পুরুষ, এমনকী গৃহবধূরাও ৷ যেখানে জলে কুমির, ডাঙায় বাঘ ৷
Published : October 19, 2025 at 2:35 PM IST
পাথরপ্রতিমা, 19 অক্টোবর: রুটি-রুজির টানে নদীতে মাছ-কাঁকড়া ধরতে গিয়ে সুন্দরবনের বাঘ-কুমিরের সঙ্গে লড়তে হয় মানুষকে ৷ এমনই এক লড়াইয়ে কোনওরকমে প্রাণে বেঁচে ফিরলেন পাথরপ্রতিমার এক গৃহবধূ ৷ তিনি এখন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ৷
সুন্দরবনের বিস্তীর্ণ অঞ্চলের অধিকাংশ পুরুষ ও গৃহবধূই পেটের দায়ে নদীতে মাছ-কাঁকড়া ধরতে যান ৷ যেখানে স্থলে বাঘ আর জলে কুমির ৷ পদে পদে বিপদ জেনেও রুটি-রুজির টানে তাঁদের এই পেশা চালিয়ে যেতে হয় ৷
শনিবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ 24 পরগনার পাথরপ্রতিমা ব্লকের অন্তর্গত বনশ্যামনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের অশ্বিনী মাইতি, খেয়াঘাট সংলগ্ন এলাকায় ৷ স্বভাবত এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ইতিমধ্যে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায় ৷
স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই গৃহবধূর নাম প্রণতি প্রামাণিক ৷ তাঁর স্বামী গৌতম পরিযায়ী শ্রমিক ৷ তিনি বাইরে থাকেন ৷ এক চিলতে ঘরে দুই মেয়েকে নিয়ে বসবাস প্রণতির ৷ সন্তানদের মানুষ করতে, সংসারের খরচ চালাতে প্রায় দিন নদীতে কাঁকড়া, মাছ ধরতে যেতে হয় তাঁকে ৷
অন্যদিনের মতো এদিনও কাঁকড়া ধরতে গিয়েছিলেন প্রণতি ৷ তিনি যখন নদীতে মাছ-কাঁকড়া ধরায় ব্যস্ত, তখন একটি কুমির পিছন দিক থেকে এসে তাঁর উপর হামলা করে ৷ প্রথম ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিলেও ফের কুমিরটি আসে ৷ এবার তিনি ওই গৃহবধূ প্রাণ বাঁচাতে একটি গাছকে জড়িয়ে ধরেন ৷ গাছের ডালে কাপড় দিয়ে জড়িয়ে প্রাণ বাঁচানোর চেষ্টা করে ৷
এদিকে কুমিরটিও প্রণতিকে গভীর জলে নিয়ে যাওয়ার জন্য ধারালো দাঁত দিয়ে একের পর এক কামড় বসাতে থাকে ৷ কুমিরটি শক্তিশালী লেজ দিয়ে আক্রমণ চালায় ৷ গৃহবধূর চিৎকারে দৌড়ে আসে এলাকার মানুষজনেরা ৷ স্থানীয়দের উপস্থিতি টের পেয়ে কুমিরটি গৃহবধূকে ছেড়ে দিয়ে চলে যায় ৷
স্থানীয়রা ওই গৃহবধূকে উদ্ধার করে পাথরপ্রতিমা গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে আসে ৷ সেখানেই চিকিৎসা চলছে প্রণতির ৷ কাঁপা কাঁপা কণ্ঠে এই রুদ্ধশ্বাস ঘটনাটি বলেন গৃহবধূ ৷ তাঁর কথায়, "কাঁকড়া ধরতে নদীতে গিয়েছিলাম ৷ সেই সময় একটি কুমির আক্রমণ করে ৷ অনেকক্ষণ বাঁচার জন্য লড়াই করেছি ৷ ঈশ্বরের কৃপায় অবশেষে প্রাণ ফিরে পেয়েছি ৷"
গ্রামবাসী গীতারানি মাঝির কথায়, "কী করবে ? পেটের দায়ে নদীতে মাছ, কাঁকড়া ধরতে গিয়েছিল ৷ বড় মেয়ে একাদশ শ্রেণিতে পড়ে ৷ তার পড়ার খরচ চালাতে হয় ৷ ছোট মেয়ে চতুর্থ শ্রেণির পড়ুয়া ৷ স্বামী বাইরে থাকে ৷ সে নেশা করে পড়ে থাকে ৷ সংসারের সব খরচ ওকেই চালাতে হয় ৷ তাই নদীতে যেতে হয় ৷ মাছ-কাঁকড়া বিক্রি করে কোনওরকমে সংসার চলে ৷"